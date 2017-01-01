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Греція подарувала людству геніальних філософів і вчених, дала походження тисячам сучасних слів і пояснила деякі фізичні явища. Цікаві факти про Стародавню Грецію дозволять читачеві ближче познайомитися з цією колискою світової цивілізації.
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Давно відомо, що деякі живі організми, такі як риби, комахи і навіть гриби можуть випромінювати видиме світло. За різними оцінками вчених відомо приблизно від 68 до 71 видів люмінесцентних грибів.
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Відносна наближеність Марса до планети Земля і відсутність хмарного шару над планетою створюють ідеальні умови для астрономів і вчених, які намагаються дізнатися, якомога більше про планету або навіть знайти життя на ній.
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Якби ви потрапили в середньовічну Японію і за якесь порушення вам запропонували з'їсти ціанистий калій або сиру рибу-фугу, то єдиний шанс вижити - вибрати перший варіант. І це так, адже навіть ця найсильніша неорганічна отрута в 275 разів слабкіша отрути, яку виділяє рибка.
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Діти - справжнє диво, яке дарує батькам і оточуючим масу нових емоцій, позитивний заряд, а ще, дитячий світ - джерело дивовижних фактів...
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Молоді змії ростуть дуже швидко, трохи пізніше цей процес сповільнюється, але вони продовжують рости все своє життя. І в певний момент шкіра стає змії просто мала. До того ж свою шкіру змія "експлуатує" не завжди дуже акуратно...
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Місячне світло довгий час було темою для міфів і легенд, але сьогодні вчені знають відповіді на питання про природу його походження.
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Гаряча країна моди, пасти, вина, і пристрасті. В Італії 20 регіонів, і, побувавши навіть в декількох з них, не можна заявити, що Ви були в Італії, а тим більше знаєте її.
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Сінгапур, мабуть, є найбільш інноваційним містом на планеті. Це дивовижне місто, нагадує казку, адже воно відрізняється прекрасним зовнішнім виглядом і дивовижною архітектурою.
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Поклади артезіанської води знаходяться на глибині від 100 до 300 метрів. Артезіанський басейн залягає між двома шарами водонепроникної породи, що створює високий тиск води.
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Водоспад Вікторія розташований на річці Замбезі, що протікає в Південній Африці. Цей водоспад по праву вважають одним з найбільш вражаючих і красивих.
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Вінгсьют являє собою костюм, що імітує крила. На сьогоднішній день польоти в такому костюмі відносять до різновиду парашутних стрибків. Вінгсьют формує в повітрі 3 форми крил, дозволяючи спортсмену управляти своїм польотом.
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Перші історично достовірні відомості про сумо відносяться до середини 7 століття. У другому місяці 642 року при дворі Імператора відбувся борцівський турнір на честь корейського посла.
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Адольф Гітлер, без сумніву, є однією з найбільш суперечливих і ненависних особистостей у світовій історії, тому нам варто краще дізнатися, якими рисами особистості володіла людина, здатна на такі жахливі речі.
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14 жовтня 2012 року 43-річним австрійським парашутистом Феліксом Баумгартнером за підтримки компанії Red Bull був здійснений унікальний проект, в рамках якого було побито відразу декілька світових рекордів.
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Унікальний випадок стався на Олімпійських іграх у Стародавній Греції в 564 році до нашої ери. У той рік проводилися Ігри 54-ої Олімпіади, а переможцем у панкратіоні став мертвий атлет.
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У чотирикутній кімнаті сидять кішки, по одній в кожному кутку, навпроти кожної кішки сидять по три кішки, а на хвості у кожної кішки, по одній кішці.Питання: Скільки кішок в кімнаті?
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Звідки походить цей вислів, і чому на злодієві горить шапка? Виявляється історія з подібним сюжетом описується в одній із слов'янських бувальщин.
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А ви знаєте, що можна просвердлити квадратний отвір - звучить неправдоподібно, але, тим не менше це так. Так, насправді існують дрилі які дозволяють свердлити квадратні отвори.
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Пропонуємо Вашій увазі дізнатися багато цікавих фактів про цю дивовижну країну.
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Мабуть, не знайдеться жодної людини, яка б не знала хто такий Гаррі Поттер. Фільми про пригоди юного мага викликали справжній фурор. Буде цікаво подивитися, що ж залишилося за кадром.
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Уважний погляд здатний знайти тисячі природних загадок, багато з яких легко пояснити, але є і такі, дивлячись на які, хочеться просто милуватися красою і величчю нерукотворних творінь.
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При відсутності мобільних телефонів такий зв'язок був дуже зручним. На пейджер можна було відправити доручення, попросити зателефонувати, про щось попередити, дати сигнал і т.д.
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Часто доводиться чути приказку «Живуть як кішка з собакою». З давніх часів собаки і кішки відчувають взаємну неприязнь. У більшості з нас є домашні тварини, але рідко хто задається цим питанням.
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Вчені почали робити перші спроби впливу на погоду після Другої Світової війни. Піонерами в цій галузі стали американські фахівці, які запропонували використовувати...
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Шрами прикрашають обличчя чоловіка. А що з жінками? У змішаних єдиноборствах купа красивих дівчат, які вважають, що і дамам шрами не завадять.
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"Вони були впевнені, що я просто актор з фільму «Похмілля у Вегасі». А один хлопець сказав, що знає щось про мене як про боксера з розповідей свого діда. Це було принизливо".
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Стрибок з парашутом єдиний вид падіння, після якого відчуваєш тільки гордість. Пропонуємо Вашій увазі цікаві факти про парашутний спорт.
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Давайте згадаємо чудовий фільм за участю прикольних поліцейських, які постійно потрапляли у всякі колотнечі. Подивимося, якими були ці відважні хлопці і якими стали.
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Природний газ - горюча копалина, без якої важко уявити побут сучасної людини. Існують безліч цікавих фактів про газ, про які багато хто з нас навіть не здогадуються.
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Історія Єгипту почалася більше 6 тисяч років тому. З давніх часів і до наших днів в цій історії зібралося багато цікавих і дивовижних фактів про Єгипет.
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Коли в 1903 році брати Райт зпроектували перший літак, вони й уявити не могли, що авіаційна промисловість через 100 років стане надзвичайно прибутковим бізнесом.
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В світі грибів існує, так званий, Фізарум багатоголовий, який вміє вирішувати інтелектуальні завдання. Він знає, як сидіти на дієті, знаходити виходи з лабіринтів і багато іншого...
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Срібло є одним з популярних металів, що володіють дивовижними властивостями, його використовують як при виготовленні ювелірних прикрас, так і для оздоровлення організму.
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Всі з дитинства знають, що камінь це неживий предмет. Чи може він пересуватися самостійно? Виявилося, може...
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У кожній країні до дощу ставляться по різному. І хоча здається, що де б ти не був - нічого нового про дощ не почуєш, завжди залишається маса цікавих і незвичайних фактів.
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Чумацький Шлях досить вивчений, проте залишається незрівнянно більша кількість нерозгаданих таємниць, які так і залишаться невідомими.
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Світ земноводних дивний і різноманітний. Доказом цьому можуть служити деякі цікаві факти про жаб, істот, які в більшості своїй не викликають сплеску позитивних емоцій.
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За теорією Дарвіна, саме мавпи стали прабатьками сучасної людини. Сьогодні ці милі тварини продовжують існувати на планеті, дивуючи різноманітністю видів...
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Супутник планети Земля приблизно в 400 разів менший від Сонця. Розмір обох світил здається нам однаковим лише тому, що Місяць є найближчим до планети Земля астрономічним об'єктом.
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Ці люди - мільярдери, які вплинули на розвиток людства, які навіть не займалися такими дрібницями як ВИЩА ОСВІТА! Ми ж всі виросли, будучи твердо впевненими в тому...
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Еріх Марія Ремарк - німецький письменник. Один з відомих майстрів пера «втраченого покоління». Це покоління людей, які пройшли жахи світових воєн і побачили післявоєнний світ...