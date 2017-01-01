Відносна наближеність Марса до планети Земля і відсутність хмарного шару над планетою створюють ідеальні умови для астрономів і вчених, які намагаються дізнатися, якомога більше про планету або навіть знайти життя на ній.

Давно відомо, що деякі живі організми, такі як риби, комахи і навіть гриби можуть випромінювати видиме світло. За різними оцінками вчених відомо приблизно від 68 до 71 видів люмінесцентних грибів.

Греція подарувала людству геніальних філософів і вчених, дала походження тисячам сучасних слів і пояснила деякі фізичні явища. Цікаві факти про Стародавню Грецію дозволять читачеві ближче познайомитися з цією колискою світової цивілізації.

Молоді змії ростуть дуже швидко, трохи пізніше цей процес сповільнюється, але вони продовжують рости все своє життя. І в певний момент шкіра стає змії просто мала. До того ж свою шкіру змія "експлуатує" не завжди дуже акуратно...

Якби ви потрапили в середньовічну Японію і за якесь порушення вам запропонували з'їсти ціанистий калій або сиру рибу-фугу, то єдиний шанс вижити - вибрати перший варіант. І це так, адже навіть ця найсильніша неорганічна отрута в 275 разів слабкіша отрути, яку виділяє рибка.

Згідно зі східним календарем, наступний 2017 рік буде роком червоного або вогняного Півня. Це завжди яскраві і важливі події.

Джордж Олдріч - не експерт з космічних подорожей або будівництва шатлів, тим не менш, він виконує одне з найважливіших завдань в НАСА - агентство нічого не відправляє в космос , якщо він це не понюхав.

У Непалі та Індії часто можна побачити чоловіків які гуляють вулицями, включаючи навіть поліцейських, які тримаються за руки...

Сінгапур , мабуть, є найбільш інноваційним містом на планеті. Це дивовижне місто, нагадує казку, адже воно відрізняється прекрасним зовнішнім виглядом і дивовижною архітектурою.

Гаряча країна моди, пасти, вина, і пристрасті. В Італії 20 регіонів, і, побувавши навіть в декількох з них, не можна заявити, що Ви були в Італії, а тим більше знаєте її.

Місячне світло довгий час було темою для міфів і легенд, але сьогодні вчені знають відповіді на питання про природу його походження.

Вінгсьют являє собою костюм, що імітує крила. На сьогоднішній день польоти в такому костюмі відносять до різновиду парашутних стрибків. Вінгсьют формує в повітрі 3 форми крил, дозволяючи спортсмену управляти своїм польотом.

Водоспад Вікторія розташований на річці Замбезі, що протікає в Південній Африці. Цей водоспад по праву вважають одним з найбільш вражаючих і красивих.

Поклади артезіанської води знаходяться на глибині від 100 до 300 метрів. Артезіанський басейн залягає між двома шарами водонепроникної породи, що створює високий тиск води.

14 жовтня 2012 року 43-річним австрійським парашутистом Феліксом Баумгартнером за підтримки компанії Red Bull був здійснений унікальний проект, в рамках якого було побито відразу декілька світових рекордів.

Адольф Гітлер , без сумніву, є однією з найбільш суперечливих і ненависних особистостей у світовій історії, тому нам варто краще дізнатися, якими рисами особистості володіла людина , здатна на такі жахливі речі.

Перші історично достовірні відомості про сумо відносяться до середини 7 століття. У другому місяці 642 року при дворі Імператора відбувся борцівський турнір на честь корейського посла.

Звідки походить цей вислів, і чому на злодієві горить шапка? Виявляється історія з подібним сюжетом описується в одній із слов'янських бувальщин.

У чотирикутній кімнаті сидять кішки, по одній в кожному кутку, навпроти кожної кішки сидять по три кішки, а на хвості у кожної кішки, по одній кішці.Питання: Скільки кішок в кімнаті?

Унікальний випадок стався на Олімпійських іграх у Стародавній Греції в 564 році до нашої ери. У той рік проводилися Ігри 54-ої Олімпіади, а переможцем у панкратіоні став мертвий атлет.

Мабуть, не знайдеться жодної людини, яка б не знала хто такий Гаррі Поттер. Фільми про пригоди юного мага викликали справжній фурор. Буде цікаво подивитися, що ж залишилося за кадром.

Пропонуємо Вашій увазі дізнатися багато цікавих фактів про цю дивовижну країну.

А ви знаєте, що можна просвердлити квадратний отвір - звучить неправдоподібно, але, тим не менше це так. Так, насправді існують дрилі які дозволяють свердлити квадратні отвори.

Часто доводиться чути приказку «Живуть як кішка з собакою». З давніх часів собаки і кішки відчувають взаємну неприязнь. У більшості з нас є домашні тварини , але рідко хто задається цим питанням.

При відсутності мобільних телефонів такий зв'язок був дуже зручним. На пейджер можна було відправити доручення, попросити зателефонувати, про щось попередити, дати сигнал і т.д.

Уважний погляд здатний знайти тисячі природних загадок, багато з яких легко пояснити, але є і такі, дивлячись на які, хочеться просто милуватися красою і величчю нерукотворних творінь.

"Вони були впевнені, що я просто актор з фільму «Похмілля у Вегасі». А один хлопець сказав, що знає щось про мене як про боксера з розповідей свого діда. Це було принизливо".

Шрами прикрашають обличчя чоловіка. А що з жінками? У змішаних єдиноборствах купа красивих дівчат, які вважають, що і дамам шрами не завадять.

Вчені почали робити перші спроби впливу на погоду після Другої Світової війни. Піонерами в цій галузі стали американські фахівці, які запропонували використовувати...

Природний газ - горюча копалина, без якої важко уявити побут сучасної людини. Існують безліч цікавих фактів про газ, про які багато хто з нас навіть не здогадуються.

Давайте згадаємо чудовий фільм за участю прикольних поліцейських, які постійно потрапляли у всякі колотнечі. Подивимося, якими були ці відважні хлопці і якими стали.

Стрибок з парашутом єдиний вид падіння, після якого відчуваєш тільки гордість. Пропонуємо Вашій увазі цікаві факти про парашутний спорт .

В світі грибів існує, так званий, Фізарум багатоголовий, який вміє вирішувати інтелектуальні завдання. Він знає, як сидіти на дієті, знаходити виходи з лабіринтів і багато іншого...

Коли в 1903 році брати Райт зпроектували перший літак, вони й уявити не могли, що авіаційна промисловість через 100 років стане надзвичайно прибутковим бізнесом.

Історія Єгипту почалася більше 6 тисяч років тому. З давніх часів і до наших днів в цій історії зібралося багато цікавих і дивовижних фактів про Єгипет .

У кожній країні до дощу ставляться по різному. І хоча здається, що де б ти не був - нічого нового про дощ не почуєш, завжди залишається маса цікавих і незвичайних фактів.

Всі з дитинства знають, що камінь це неживий предмет. Чи може він пересуватися самостійно? Виявилося, може...

Срібло є одним з популярних металів, що володіють дивовижними властивостями, його використовують як при виготовленні ювелірних прикрас, так і для оздоровлення організму.

Швидко зникаючі тропічні ліси Амазонки прихистили величезну кількість дивовижних живих істот. Пропонуємо вам познайомитися з цими унікальними тваринами.

Кожен знає, що гора Еверест є найвищою вершиною в світі. Але є відчайдухи яким просто зійти на вершину замало.

Неопізнані літаючі об'єкти, що періодично з'являються в нашому небі в різних куточках планети, постійно цікавили звичайних людей і деяких вчених.

Представляємо Вам різні веселі цікаві факти, вони «і звідусіль і потроху». Але завжди несуть пізнавальний характер.

Атоми - це крихітні частинки, з яких складається будь-яка речовина. У крапці в кінці речення може вміститися 2 млрд атомів.

Спочатку міньйонів хотіли зробити великими і схожими на орків, але в процесі розробки вони ставали все меншими і меншими.

Коли почалося освоєння космічного простору, кожна дитина мріяла стати космонавтом і полетіти в далекий космос. Вдалося це зробити лише одиницям. То чи легко пристосуватися до життя на орбіті?

Напевно кожен з вас дивився цю комедію, яка стала класикою, а ось факти з нашої підбірки знають далеко не всі.

Сучасним історикам епоха Середньовіччя залишила чимало загадок і міфів. Такий середньовічний артефакт як "пояс вірності" часто описується в легендах...

За теорією Дарвіна, саме мавпи стали прабатьками сучасної людини. Сьогодні ці милі тварини продовжують існувати на планеті, дивуючи різноманітністю видів...

Світ земноводних дивний і різноманітний. Доказом цьому можуть служити деякі цікаві факти про жаб, істот, які в більшості своїй не викликають сплеску позитивних емоцій.

Чумацький Шлях досить вивчений, проте залишається незрівнянно більша кількість нерозгаданих таємниць, які так і залишаться невідомими.

Цікаві факти про Місяць. Деталі Перегляди: 1612 Супутник планети Земля приблизно в 400 разів менший від Сонця. Розмір обох світил здається нам однаковим лише тому, що Місяць є найближчим до планети Земля астрономічним об'єктом.

9 людей, які стали мільярдерами без освіти. Деталі Перегляди: 687 Ці люди - мільярдери, які вплинули на розвиток людства, які навіть не займалися такими дрібницями як ВИЩА ОСВІТА! Ми ж всі виросли, будучи твердо впевненими в тому...