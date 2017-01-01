Давно відомо, що деякі живі організми, такі як риби, комахи і навіть гриби можуть випромінювати видиме світло. За різними оцінками вчених відомо приблизно від 68 до 71 видів люмінесцентних грибів.

Що було б якби на місці Місяця виявилися інші планети сонячної системи? Безумовно це лише візуальна фантазія, але все таки цікаво поглянути на проекцію неможливого видовища.

Якби ви потрапили в середньовічну Японію і за якесь порушення вам запропонували з'їсти ціанистий калій або сиру рибу-фугу, то єдиний шанс вижити - вибрати перший варіант. І це так, адже навіть ця найсильніша неорганічна отрута в 275 разів слабкіша отрути, яку виділяє рибка.

Відносна наближеність Марса до планети Земля і відсутність хмарного шару над планетою створюють ідеальні умови для астрономів і вчених, які намагаються дізнатися, якомога більше про планету або навіть знайти життя на ній.

Чому змії скидають шкіру? Деталі Перегляди: 479 Молоді змії ростуть дуже швидко, трохи пізніше цей процес сповільнюється, але вони продовжують рости все своє життя. І в певний момент шкіра стає змії просто мала. До того ж свою шкіру змія "експлуатує" не завжди дуже акуратно...

Чому в Непалі та Індії поліцейські ходять тримаючись за руки? Деталі Перегляди: 1173 У Непалі та Індії часто можна побачити чоловіків які гуляють вулицями, включаючи навіть поліцейських, які тримаються за руки...