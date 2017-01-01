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Як виглядали б інші планети якби вони були на тій же відстані що Місяць. Що було б якби на місці Місяця виявилися інші планети сонячної системи? Безумовно це лише візуальна фантазія, але все таки цікаво поглянути на проекцію неможливого видовища.

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Цікаві факти про Стародавню Грецію.Греція подарувала людству геніальних філософів і вчених, дала походження тисячам сучасних слів і пояснила деякі фізичні явища. Цікаві факти про Стародавню Грецію дозволять читачеві ближче познайомитися з цією колискою світової цивілізації.

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Гриби які світяться в темноті. Цікаві факти.Давно відомо, що деякі живі організми, такі як риби, комахи і навіть гриби можуть випромінювати видиме світло. За різними оцінками вчених відомо приблизно від 68 до 71 видів люмінесцентних грибів.

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цікаві факти ghj vfhcВідносна наближеність Марса до планети Земля і відсутність хмарного шару над планетою створюють ідеальні умови для астрономів і вчених, які намагаються дізнатися, якомога більше про планету або навіть знайти життя на ній.

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Риба фугу - смертельно небезпечний делікатес.Якби ви потрапили в середньовічну Японію і за якесь порушення вам запропонували з'їсти ціанистий калій або сиру рибу-фугу, то єдиний шанс вижити - вибрати перший варіант. І це так, адже навіть ця найсильніша неорганічна отрута в 275 разів слабкіша отрути, яку виділяє рибка.

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змія скидає шкируМолоді змії ростуть дуже швидко, трохи пізніше цей процес сповільнюється, але вони продовжують рости все своє життя. І в певний момент шкіра стає змії просто мала. До того ж свою шкіру змія "експлуатує" не завжди дуже акуратно...

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насаДжордж Олдріч - не експерт з космічних подорожей або будівництва шатлів, тим не менш, він виконує одне з найважливіших завдань в НАСА - агентство нічого не відправляє в космос, якщо він це не понюхав.

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Літати як птах. Вінгсьют, костюм крило. (Wingsuit)Вінгсьют являє собою костюм, що імітує крила. На сьогоднішній день польоти в такому костюмі відносять до різновиду парашутних стрибків. Вінгсьют формує в повітрі 3 форми крил, дозволяючи спортсмену управляти своїм польотом.

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Перші історично достовірні відомості про сумо відносяться до середини 7 століття. У другому місяці 642 року при дворі Імператора відбувся борцівський турнір на честь корейського посла. 

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Факти про Гітлера які можуть вас здивувати.Адольф Гітлер, без сумніву, є однією з найбільш суперечливих і ненависних особистостей у світовій історії, тому нам варто краще дізнатися, якими рисами особистості володіла людина, здатна на такі жахливі речі.

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Стрибок з парашутом із космосу.14 жовтня 2012 року 43-річним австрійським парашутистом Феліксом Баумгартнером за підтримки компанії Red Bull був здійснений унікальний проект, в рамках якого було побито відразу декілька світових рекордів.

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Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка , залиште свої коментарі або відгукиУнікальний випадок стався на Олімпійських іграх у Стародавній Греції в 564 році до нашої ери. У той рік проводилися Ігри 54-ої Олімпіади, а переможцем у панкратіоні став мертвий атлет.

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А ви знаєте, що можна просвердлити квадратний отвір - звучить неправдоподібно, але, тим не менше це так. Так, насправді існують дрилі які дозволяють свердлити квадратні отвори.А ви знаєте, що можна просвердлити квадратний отвір - звучить неправдоподібно, але, тим не менше це так. Так, насправді існують дрилі які дозволяють свердлити квадратні отвори.

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Чому собаки і кішки не люблять один одного?Часто доводиться чути приказку «Живуть як кішка з собакою». З давніх часів собаки і кішки відчувають взаємну неприязнь. У більшості з нас є домашні тварини, але рідко хто задається цим питанням.

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Цікаві факти з життя космонавтів на орбіті.Коли почалося освоєння космічного простору, кожна дитина мріяла стати космонавтом і полетіти в далекий космос. Вдалося це зробити лише одиницям. То чи легко пристосуватися до життя на орбіті?

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