Ви б хотіли дізнатися в якій країні штрафують за те, що відвідувач ресторану не доїв свою їжу? Або про те на якій висоті знаходиться найвищий ресторан? Або про те де можна з'їсти стейк вагою в 2 кілограми абсолютно безкоштовно? Якщо, дійсно, цікаво, тоді Вам просто необхідно прочитати цю статтю.

1. Хто б міг подумати, що адміністрація ресторану може оштрафувати відвідувача, якщо він не доїсть замовлену страву? Однак саме так відбувається в ресторанах Бразилії. Цікаво, як би там відреагували на спробу наших туристів забрати залишки їжі з собою?

2. Незабутнє враження справляють специфічні стандарти німецького ресторану Bollesje. Він знаходиться в Рюдесхайм, в будівлі колишньої в'язниці. Для більшого занурення гостей в атмосферу місць позбавлення волі при вході їх знайомлять з нормами поведінки і знімають відбитки пальців. Але і це ще не все. Далі відвідувачі повинні одягатися в тюремні роби і випити по склянці так званого злодійського коктейлю.

3. Виявляється, думка, що у всіх ресторанах обов'язково обраховують, застаріла. У Голландії є дивовижний заклад, гості якого платять за їжу не фіксовану ціну, а стільки, скільки захочуть після обіду. Як це не дивно, всі залишають трохи більше грошей, ніж було б за рахунком. В результаті ресторан процвітає.

4. Ще одне неймовірне нововведення в ресторанному бізнесі - це те, що тепер власник закладу може перебувати в будь-якій точці світу і управляти своїм бізнесом через планшет. Таку програму для автоматизації ресторану і касову техніку можна придбати в інтернеті.

5. Бродвейский ресторан Ellen's Stardust, немов машина часу, переносить в атмосферу 50 років. Його дизайн, обстановка і асортимент страв повністю копіюють старі придорожні ресторанчики. Як персонал тут працюють професійні артисти, які змінюють один одного на естраді.

6. Неймовірно, але факт: клієнти ресторанів Нью Хемпшира не мають права «підігравати» музиці, стукаючи пальцями по столу. Їм заборонено також постукувати ногами і робити ритмічні рухи головою.

7. Хочете з'їсти шматок м'яса, який важить 2 кг, безкоштовно? Тоді ваш шлях лежить в Big Texan Steak Ranch Amarillo. Але цей американський ресторан ставить одну невелику умову: якщо не впораєтесь з стейком за 1 годину, будете зобов'язані заплатити за рахунком.

8. Англійський Брайтон придумав інше ноу-хау: він дивував відвідувачів нічних ресторанів равликом неймовірних розмірів. Він важив 500 г. і, на подив гостей, пив пиво.

9. Власник тайванського ресторану Modern Toilet Taipei придумав іншу «фішку». Він надав стільцям і посуду форму унітазу. Меню при цьому залишилося звичайним. Кажуть, що відвідувачі унікального закладу дуже задоволені такою екзотикою.

10. У столиці Норвегії пощастить тим, кого звуть Іона. У знаменитому рибному ресторані з назвою «Кіт» досить показати посвідчення особи і вас почастують стравою з кита безплатно. Причина такої щедрості - біблійна притча про Іона і його муки в китовому череві.

11. Любителі екстриму прагнуть потрапити в Dinner in the Sky. Обід проходить на висоті 50 м. До столу, розрахованому на 22 персони, гостей піднімає підйомний кран. Їх безпеку забезпечують спеціальні ремені.

12. Цікавий ресторан O'Noir Montreal. Там панує абсолютна темрява, а в інтер'єрі присутні тільки темні кольори. Офіціанти забезпечені приладами нічного бачення для супроводу гостей. Будь-які пристосування і пристрої, які можуть порушити суцільний морок, використовувати заборонено.

13. У Кувейті устриць подають в розкритих раковинах. Власники закладів зобов'язані так вчиняти, оскільки в них можуть виявитися перлини. В такому випадку подача закритих раковин, на думку влади, прирівнюється до азартної гри.

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