Деталі
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 цезар

Гай Юлій Цезар походив із древнього патриціанського роду Юліїв. Рід Юліїв вніс помітний вклад у політику і життя ранньої Римської Республіки в 5 - 4 століттях до н. е. Не всі члени сім'ї Юліїв займали високі державні пости в республіці, але серед них все-таки є помітні політичні фігури.

 

 Невідома дата народження Гая Юлія Цезаря.

Так склалося, що дата народження великого полководця не відома сучасним історикам. Є історичні письмові записи давньоримських письменників, а також припущення фахівців які вивчають історичні факти з цих документів. У будь-якому випадку, ми ніколи не дізнаємося точну дату народження Гая Юлія Цезаря.

 

Дитинство.

На жаль, фахівцям з історії стародавнього Риму нічого не відомо, як пройшло дитинство маленького Гая. Адже люди, які робили записи життя видатних людей Риму, не могли витрачати свої сили і час на хлопчика, який поки нічого не приніс в розвиток своєї республіки, крім як факту свого народження.

В основному, в той час записи велися тільки в священних книгах, на папірусі. Тим більше ніхто не знав, яке майбутнє чекає маленького Гая - воно могло стати ніяким, бо його родина в фінансовому плані вважалася дуже бідною, в порівнянні з іншими патриціанськими сім'ями стародавнього Риму.

цезар 

 

Юність.

Юність Гая Юлія Цезаря проходила в неспокійній обстановці - до середини першого століття до н. е. в Римі наростає розпад демократії. Це час смути і масових заворушень. Пройшли часи, коли рід Юліїв вважався одним з найбагатших і найвпливовіших в Римі.

Гай рано усвідомив, що без фінансової підтримки ззовні, йому не вдасться піднятися на вершину влади. Він володів природженим талантом до переконання інших людей, а саме найвпливовіших і найбагатших людей стародавнього Риму.

цезар 

 

Шлях до вершини влади.

Мало хто знає, що тільки двоє людей зіграли вирішальну роль в становленні Юлія Цезаря першим імператором - диктатором Римської республіки. Це Гней Помпей і Марк Красс. У Помпея була вся необхідна влада і вплив для просування Юлія Цезаря на сенатські посади.

Марк Красс - найбагатша людина в стародавньому Римі давав гроші Цезарю в борг, щоб він підкуповував всіх, хто був не згоден з його політичними поглядами. Звичайно Цезар займав гроші у інших кредиторів, але ті давали гроші йому в борг, але не допомагали його просуванню в політиці.

цезар 

 

Тріумвірат.

До складу першого тріумвірату входили три видатних політика: Гней Помпей, Юлій Цезар і Марк Красс. Він був неформальним (незаконним) - про те, що на політичне життя в республіці впливають саме ці люди, мало хто знав.

 

Зовнішній вигляд. Лавровий вінок.

Юлій дуже ретельно стежив за своїм зовнішнім виглядом. Часто мився, стриг нігті, волосся. Він ніколи не ходив неголеним. Деяких людей це дуже дратувало. У молодому віці він почав лисіти, що викликало сміх у його недоброзичливців. Наявність лаврового вінка на голові, означала, що Цезар не хотів щоб хтось, бачив його лисину.

цезар 

 

Походження прізвища.

Його нащадки славилися густою волосистістю, від наявності великої кількості волосся на їх головах пішло їх прізвище (Цезар - густо волосатий).

 

Народження.

Він був витягнутий з утроби матері за допомогою маловідомого тоді методу в стародавньої хірургії - кесаревого розтину. Хоча цей факт нічим не підтверджений. Адже в той час такі операції робилися вкрай рідко, так як результат був всім відомий - мати дитини вмирала при цій складній операції для того часу. Але мати Гая Аурелія виховала його і була жива і здорова до самої смерті.

 

 

Епілепсія.

Мало хто знає, що він страждав на епілепсію, як і Олександр Македонський.

 

Брут був його рідним сином.

Всі знають, що Марк Юній (Брут) і Юлій Цезар були хорошими друзями. Але є версія про те, що Брут міг бути його рідним сином. Адже багато історичних джерел підтверджують цю гіпотезу - з матір'ю Марка Брута у Цезаря був роман.

 

Один легіон завоював Єгипет.

Коли Цезар вирішив підкорити Єгипет, то боги здавалося б допомагали йому. Під час шляху до Африки, у морі постійно вирував шторм і кораблі Цезаря просто зникали в морській безодні. На берег висадився всього лише один легіон.

цезар 

 

Цезар в Єгипті.

Коли Цезар спускався на берег з корабля, то він спіткнувся і впав обличчям у пісок. У цьому його солдати побачили не добрий знак згори, моральний дух їх міг впасти. Піднімаючись з землі, він схопив жменю піску і стиснувши його в кулак сказав: «Ти в наших руках, Африка!». Таким чином він підняв моральний дух своїх людей, і Єгипет був завойований.

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