Ліонель Мессі вважається одним з кращих футболістів світу. Його талант часто порівнюють з футбольними легендами - Пеле і Марадона. Слава талановитого спортсмена зростає, а футбольні клуби готові розпрощатися з надзвичайними сумами грошей, тільки б отримати в свою команду неповторного нападника. Тут зібрані найцікавіші факти про життя і кар'єру Л. Мессі.

Біографія Ліонеля Мессі.

1. Ім'я футболіста дане йому при народженні - Ліонель Андрес Мессі.

2. Аргентинець народився 1987 року на батьківщині відомого протестанта Че Гевара - в місті Росаріо, 24 червня.

3. Сім'я Ліонеля виходить з класу італійців. Батько сталевар займався паралельно футбольними тренуваннями молодіжної команди.

4. У Ліонеля є сестра і два старших брата.

5. В дитинстві у хлопчика виявили захворювання, пов'язане з роботою гіпофіза. У 11 років він сильно відставав від однолітків і за зростом і за вагою. А батьки не мали коштів для оплати дорогого лікування вартістю в 900 євро щомісяця.

6. Володіння футбольними навичками у Мессі в крові. У його сім'ї є ще футболісти - двоюрідні брати Емануель і Максі Бьянкуччі, які виступають за клуби Південної Африки.

7. Музичні стилі, яким віддає перевагу відомий футболіст - це Самба і Кумбі.

8. Мессі є другим найбагатшим футболістом в світі. Його статок оцінюється в 180 млн. доларів. Перше місце займає Кріштіану Роналду зі статком у 230 млн. доларів.

9. За свій маленький зріст Ліонель отримав прізвисько «блоха».

10. У 2005 році Мессі став володарем двох паспортів - Аргентини та Іспанії.

11. Крім видатних заслуг в світі спорту футболіст є доброю і чуйною людиною. Він заснував благодійний фонд Лео Мессі, який допомагає дітям з серйозними захворюваннями. Фонд сприяє в оплаті лікування, транспортування, особливих потреб хворих дітей і різних способів оздоровлення, реабілітації. Також спортсмен є послом від організації ЮНІСЕФ.

12. Ліонель жертвує кошти на потреби дітей, що страждають на аутизм.

13. Близько мільйона доларів Мессі пожертвував в 2013 році на ремонт дитячої лікарні в місті, де народився. На ці гроші було організовано нове онкологічне відділення і оплачено навчання фахівців в Барселоні.

14. Будучи ревним католиком, Ліонель в 2013 році побував на аудієнції у Папи Римського. Після зустрічі футболіст повідомив, що це був один з найважливіших днів у його житті. «Ми повинні бути першим на полі і поза ним» - сказав футболіст, вражений спілкуванням з духовним наставником.

15. Зріст Мессі становить 170 см.

16. Він сором'язливий з дитинства і багато важливих речей він вважає за краще обговорювати і повідомляти в СМС повідомленнях. Коли він забиває гол, то поводиться дуже стримано - піднімає руки до неба, звертаючись до своєї покійної бабусі. Бабуся була дуже важливою людиною в його житті, померла, коли хлопчикові було 10 років. Але Ліонель досі вірить - вона спостерігає і доглядає за ним.

17. Дозвілля він проводь з сім'єю. У домашній обстановці футболіст любить пограти в PlayStation.

18. Японським ювеліром була відлита золота ступня за зліпком лівої ноги Л. Мессі. Робота важить 25 кг і була виставлена ​​на аукціон. Золоту ногу оцінили в 5,25 млн. доларів. Виручені від продажу кошти пішли на пожертви для сімей, які постраждали від землетрусу в Тохоку.

Кар'єра Ліонеля Мессі.

19. Футбольну кар'єру Ліонель почав в дитинстві, в складі міської команди.

20. Разом з батьком, який був на той момент його агентом, став жити в Барселоні, в віці 13. Хлопчик потрапив в молодіжну команду «Барси».

21. Директор клубу Карлос Рексач настільки був вражений навичкам Ліонеля, що побажав негайно укласти контракт. Паперу під рукою не виявилося, тому договір був укладений на серветці, а пізніше переоформлений юридично за всіма правилами.

22. Хлопчику було повністю оплачено лікування і призначено грошові гонорари.

23. 37 м'ячів у воротах супротивника в 30 іграх за сезон. Мессі швидко знайшов свій стиль і став все частіше з'являтися у другому складі. У кожній грі він забивав гол противнику і відмінно виявляв свої вміння - натиск і винахідливість.

24. У 16 річному віці футболіст вперше вийшов на гру як член основного складу «Барселони». Це був товариський матч. Його помітив тренер «Ювентуса» і запропонував взяти юнака на час в свою команду, але отримав відмову.

25. Перший офіційний матч за участю Мессі за клуб Барселони відбувся вже через рік з противником «Еспаньол».

26. Перший гол ним був забитий в 2005 р. в ворота «Альбасете». Це прославило його як наймолодшого гравця "Барси", який відзначився на чемпіонаті Іспанії. Тоді йому ще не було 18 років.

27. У Лізі Чемпіонів його першою грою був поєдинок з Донецьким «Шахтарем» у 2004 році, гра закінчилася з рахунком 2:0 на користь «Барселони».

28. У 2005 він зарекомендував себе як серйозним і перспективним гравецем, принісши своїй команді перемогу в Лізі Чемпіонів в матчі проти «Панатінаікоса». Результат матчу - рахунок 5:0. У фінальній грі турніру взяти участь футболіст не зміг через проблеми зі здоров'ям. Але команда все одно отримала титул, перегравши «Арсенал» 2:1.

29. Іспанське видання охрестило Мессі «Самородком року» як найуспішнішого гравця в категорії до 21 року. На це звання тоді претендували також Уейн Руні і Лукас Подольскі.

30. 2006-2007 роки принесли серйозну славу новій зірці футболу. Його популярність росла від матчу до матчу. Мессі номінували на Золотий і Діамантовий м'ячі. У першому випадку його удостоїли 3-го місця, після Роналду і Кака. Діамантовий м'яч дістався Кака, Мессі отримав 2-е місце, а Роналду віддали 3-е.

31. Влітку 2008 року він отримав футболку з номером «10» від іншого талановитого футболіста - Рональдіньо і змінив свій номер «19» на відому нині цифру «10».

32. У 2009 р. Мессі знову не отримав значних індивідуальних нагород. Його знову випередив Кріштіану Роналду. Марадона, який назвав раніше Мессі своїм наступником, сказав йому, що це останній раз, коли він дозволяє Ліонелю бути другим.

33. Починаючи з 2009 року Мессі став безальтернативно отримувати перші місця в нагороду «Золотий м'яч», також отримує звання кращого нападника турніру Ліги Чемпіонів.

34. Поряд з англійцем Вівіаном Вудвордом (який відзначився на початку 1900-х років), Мессі - єдиний гравець, який забив 25 м'ячів в календарному році під час міжнародних змагань, як з його клубом, так і в національному чемпіонаті.

35. У 2017 році клуб підписав з футболістом новий контракт із зарплатою в 62 мільйони євро до сплати податків і сумою відступних в 300 мільйонів євро.

36. Щоденний заробіток футболіста оцінюється приблизно в 128 тис. доларів.

37. Сезон 2009-2010 став дуже багатим на події для молодого футболіста. Він отримав «Золотий м'яч», набравши рекордну кількість балів. Журналісти в усьому світі оцінили його як кращого гравця.

38. Спортсмен став першим аргентинцем, який отримав почесну нагороду від журналу «Французький футбол». Навіть сам Мессі зізнався, що не очікував таких почестей на свою адресу.

39. Наприкінці 2009 календарного року він отримав звання кращого гравця світу, а слідом взяв і «Діамантовий м'яч», обійшовши Роналду, Кака, Іньєста і інших чудових гравців.

40. У віці 22,5 років Мессі забив свій 100-ий і 101-ий м'яч в одній грі. На той момент він взяв участь в 188 іграх. Це принесло йому звання наймолодшого гравця, який підкорив «сотню».

41. Весь 2010 рік Ліонель невпинно забивав м'ячі в ворота суперників підносячи свій клуб на п'єдестал футбольної слави, а разом з тим і самого себе. У кожному матчі він проводив по кілька чудових комбінацій.

42. І відразу після різдвяних свят на початку 2011 року він отримав «Золотий м'яч» ФІФА. Це була нагорода для кращого футболіста в світі. Нагороду вручали разом представники ФІФА і журналу «Французький футбол».

43. Отримавши нагороду, Ліонель повівся гідно - він відразу відзначив заслуги своїх товаришів по команді і подякував за таку високу честь бути нагородженим навіть не будучи фаворитом сезону.

44. Після цього пішли нагороди: 2011 рік - Кращий гравець Європи від УЄФА, а на наступний Суперкубок УЄФА, Олімпія-до-Оро. 2012 - Золотий м'яч ФІФА. Лютий 2013 р приніс трьохсотий м'яч в ворота противника, а через місяць Мессі побив рекорд серед нападників, що раніше належав Роналду - 24 м'ячі в виїзних турнірах, показник Роналду був 23 м'ячі за сезон. У 2014 він взяв друге місце в премії «Золотий м'яч» ФІФА і World Soccer. Перше знову отримав Роналду.

45. Початок сезону 2015-16 ознаменувався призначенням Мессі заступником капітана «Барси». А слідом отримав приз кращого гравця за версією УЄФА в Європі, другий в кар'єрі.

46. ​​Багато експертів називають його найкращим футболістом свого покоління.

Особисте життя Ліонеля Мессі.

47. Першою супутницею молодого футболіста була дівчина з його рідного міста. Стосунки тривали лише один рік.

48. Після цього Ліонель тривалий час перебував в компанії аргентинської моделі Лусіани Саласар.

49. Але справжнє щастя він знайшов зі звичайною дівчиною з рідного міста - Антонелло Рокуццо. Їхнє знайомство відбулося в 2009 році. У листопаді 2012 у них народилася перша дитина - син Тьяго. А у вересні 2015 - другий син Матео.

50. Затьмарює всю цю чудову історію лише один неприємний випадок. У 2013 році Ліонеля з батьком влада Іспанії звинуватила в несплаті податків на загальну суму близько 4 млн. євро. У підсумку вони відбулися великими сумами штрафів.

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