• Під час першої світової війни, шістнадцятирічний Уолт Дісней відправився до Канади, щоб спробувати потрапити в армію, але, в підсумку, був лише учасником Червоного Хреста в Європі.

• Bugs Bunny став другим мультперсонажем, який отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді. Першим був Міккі Маус.

• Старший брат Альфонса Капоне був поліцейським.

• У 1911-му році Пабло Пікассо був одним з підозрюваних у крадіжці картини «Мона Ліза» .

• У Саддама Хуссейна був Коран, який був написаний з використанням його власної крові. Для цього, до нього регулярно приходили медсестра і каліграф .

• Шотландський король Джеймс IV був стоматологом - аматором і платив своїм підданим за можливість лікувати їх зуби.

• Через три місяці після смерті, тіло Чарлі Чапліна було викрадено двома швейцарцями, з метою вимоги викупу від сім'ї. Через ще три місяці , здирників заарештували, а тіло коміка залили в бетон, щоб запобігти повторним спробам.

• Найдовша королівська династія - японська. Імператор Акіхіто є 125-м нащадком своєї сім'ї.

• Bluetooth був названий на честь Харальда Синьозубого, короля , який об'єднав народи Данії та Норвегії.

• Клеопатра, спочатку, була заміжня за свої молодшим братом Птолемеєм XII.

• Альберту Ейнштейну пропонували балатуватися в президенти Ізраїлю.

• Бабусю Леонардо Ді Капріо звали Олена Смирнова

• Батько Бетховена був алкоголіком, мати - обмеженою жінкою, яка померла від туберкульозу.

• Діти геніїв часто народжуються ідіотами. У сина Ейнштейна лікарі знайшли шизофренію. Сам Ейнштейн на старості впав у божевілля. Після його смерті виявилося, що в його мозку відсутня сіра речовина, яка відповідає за інтелект

• Альберт Ейнштейн не міг говорити майже до дев'яти років. його батьки були впевнені в його розумовій відсталості

• Уолт Дісней, творець Міккі Мауса, боявся мишей.

• Майкл Джордан отримав від Nike більше грошей, ніж всі робітники на фабриках цієї фірми в Малайзії..

• Зірка Мохамеда Алі на Голлівудській " Алеї слави" є першою (і поки тільки) єдиною зіркою, яка встановлена на вертикальній поверхні

• На Голлівудській "Алеї зірок" встановлено більше 2400 зірок. Серед них 15 зірок з прізвищем Вільямс (Williams), 14 - з прізвищем Мур (Moore), 12 - з прізвищем Джонс (Jones), 7 - з прізвищем Сміт (Smith)

• Альберт Ейнштейн ніколи не носив шкарпеток, і його дружина ледве-ледве вмовляла чистити зуби

• Американський хімік Фред Бор знаменитий тим, що створив банку-тубус для чіпсів Pringles і запатентував цю форму. Він сильно пишався своїм дітищем і навіть заповідав поховати свій прах в одній з таких банок, що і було виконано його нащадками

• Пікассо визнали мертвонародженим. Врятував дитину його дядько, який випадково пустив дим від сигари йому в обличчя і той заплакав

• Леонардо да Вінчі винайшов ножиці

• Чарлі Чаплін, виступаючи інкогніто на конкурсі двійників Чарлі Чапліна в Монте Карло, посів третє місце!

• На створення образу Чубакки з «Зоряних війн» Джорджа Лукаса надихнув його пес, який сидить на передньому сидінні автомобіля. А саме ім'я Чубакка було придумано на основі російського слова «собака»

• У два роки відбувся перший урок танців для Брітні Спірс. А до трьох років дівчинка стала займатися ще й гімнастикою

• Над створенням вбрання для фільму "Сутінки. Світанок" близько 6 днів трудилися 4 кравчині Кароліни Ерерри. Всього на весілля Белли Свон і Едварда Каллена продюсери витратили близько $ 70000, половина з яких пішло на на саме плаття

• Фідель Кастро потрапив до Книги рекордів Гінееса, переживши 638 замахів на життя різними способами, в т.ч. отрута в сигарах і бомба в бейсбольному м'ячі

• Достовірно відомо, що Моцарт відчував творчий підйом, слухаючи свого улюбленого ручного шпака. Коли шпак відтворив Моцарту один з фрагментів щойно вигаданого фортепіанного концерту № 21, замінивши при цьому дієзи на бемолі, Моцарт визнав, що в інтерпретації шпака цей шматок звучить краще, і включив його в остаточний варіант твору

• У Спанч Боба 40 дірок

• Акторка Ширлі Хендерсон зіграла в Гаррі Поттері 13-ти річну школярку Плаксу Міртл. На момент зйомок їй було майже 40 років

• Лівобічний, дзеркальний почерк в психології отримав назву «почерк Леонардо». Леонардо да Вінчі писав свої записки саме таким почерком, що робить його дуже важким для розшифрування

• Спеціально для того, щоб позбавити Леді Гагу від зайвого театралізму під час гри на піаніно, вчителі примушували її носити спеціальну пов'язку на руці з іграшковою Рожевою пантерою. Гага мала стежити за тим, щоб фігурка не впала

• П'єр Рішар Моріс Шарль Леопольд Дефей, нащадок давнього феодального роду. Хоча пік його слави припав на 80-ті роки, акторові гріх скаржитися - зароблені гонорари дозволяють йому безжурно віддаватися виноробству у власному замку Chateau Bel Eveque в південній частині Франції

• Президенту Бушу і Саддаму Хусейну робив взуття один і той же італійський швець

• У Іва Сен-Лорана завжди були французькі бульдоги, яких, по мірі їх відходу з життя і появи нових, звали Мужик, Мужик II і Мужик III. Третій Мужик покусав відомого письменника Леслі Уайта за те, що той виставив його за двері, беручи у Іва Сен-Лорана інтерв'ю

• Леонардо да Вінчі одного разу сказав, кожен пеніс має свій власний розум

• У актора Чарлі Шина були сексуальні стосунки більше, ніж з 5 000 жінками

• Ріанна так і не закінчила школу

• Біл Гейтс став мільярдером в 31 рік

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