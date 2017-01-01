Анастасія (Олександра) Лісовська, Роксолана, Хюррем Хасекі Султан - це все імена однієї жінки. Її слід в історії величезний, а ім'я знамените мабуть на весь світ. Пропонуємо вашій увазі 15 фактів про Роксолану, кохану жінку султана Сулеймана Пишного.

Точне місце і дата народження майбутньої Роксолани не відомі, так як про її дитинство і юність майже немає ніякої письмової інформації. Однак, існує буковинська народна пісня в якій співається про красиву дівчину з Рогатина (в ті часи територія Речі Посполитої) на ім'я Настусенька, викрадену татарами і продану в султанський гарем. Пізніше, в XVIII столітті, з'являються літературні джерела, в яких Роксолана зветься Анастасією або Олександрою Лісовською і імовірно, є дочкою священика.

Роксоланою дівчину назвав посол Священної Римської імперії в Османській Імперії. Справа в тому, що в ті часи Річ Посполиту (звідки, імовірно і прибула дівчина) часто називали Роксоланія (від племені роксоланів, що згадуються Страбоном як мешканці Північного Причорномор'я).

Відомо, що дівчина була куплена на найбільшому невільничому ринку Стамбула і піднесена в подарунок молодому Сулейману II. Цілком ймовірно, що це був подарунок 26-річному султану з нагоди його сходження на престол.

Згодом, коли дівчина не тільки привернула до себе увагу Сулеймана Пишного, а й стала його улюбленою наложницею, сам султан дав дівчині прізвисько Хюррем, що означає «та що сміється».

Через багато років, Хюррем вдалося офіційно вийти заміж за султана. На ті часи це було нечувано і майже неможливо, але факт залишається фактом. Роксолана стала єдиною офіційною дружиною османського султана Сулеймана Пишного.

Згодом вона наполягла на тому, щоб Сулейман II переніс гарем безпосередньо в султанський палац Топкапи. Раніше гарем знаходився в іншому місці Стамбула, щоб не відволікати государя від важливої ​​державної роботи. Однак, Хюррем не хотіла розлучатися з Сулейманом, і він пішов у неї на поводу. З тих пір гарем так і знаходилася в палаці Топкапи до падіння Османської Імперії.

Так як султани не були обмежені в кількості прекрасних наложниць, навіть народження однієї дитини від султана вважалося нечуваним щастям і успіхом. Однак, у Роксолани вийшло не тільки прив'язати до себе Сулеймана на все життя (що не заважало йому захоплюватися іншими жінками), а й народити від нього шістьох дітей.

Хюррем народила Сулейману п'ятьох хлопчиків і одну дівчинку - Міхрімах. Що цікаво, Міхрімах - єдина дочка Сулеймана, якій вдалося вирости, подорослішати і прожити відносно довге життя. Всі інші дочки султана вмирали в дитинстві.

Титул «Хасекі», який згодом став другим за значимістю титулом в гаремі, був введений Султаном Сулейманом спеціально для Хюррем Султан. Він підкреслював статус дружини султана.

До Хюррем фаворитки зазвичай грали дві ролі в гаремі, і ці ролі ніколи не перетиналися: це роль власне фаворитки і потім (якщо пощастить) роль матері спадкоємця престолу. Зазвичай фаворитку, яка народила султанові сина, висилали разом з дитиною в віддалену провінцію, де вона повинна була займатися вихованням спадкоємця за всіма правилами. Хюррем стала першою жінкою, яка змогла поєднати обидві ролі, що викликало величезне роздратування консервативно налаштованого двору.

Ранні листи Хюррем Султан до Сулеймана написані відточеною канцелярською мовою, що говорить про те, що вони були написані придворним писарем. У той час Хюррем тільки вивчала мову свого султана. Однак, через деякий час, вона по праву стала вважатися дуже освіченою жінкою свого часу. Хюррем Хасекі Султан приймала іноземних послів, відповідала на листи іноземних правителів, впливових вельмож і художників. А також стала радником свого чоловіка в справах державної важливості.

Благодійність була притаманна і попередницям Хюррем, однак, всі вони мали право зводити будівлі лише в рамках провінції, в якій вони проживали з синам. Тільки Хюррем отримала право будувати релігійні і благодійні будівлі в Стамбулі і в інших великих містах Османської імперії на свій розсуд. Так, саме завдяки їй і її благодійному фонду в Стамбулі був побудований район Стамбул, в число будівель якого входили мечеть, медресе, Імарет, початкова школа, лікарні і фонтан.

Хюррем Султан померла 15 або 18 квітня 1558 незабаром після повернення в Стамбул з Едірне. За однією з версій, вона померла від тривалої хвороби, за іншою - була отруєна.

А рік потому її тіло перенесли в куполоподібний восьмигранний мавзолей, побудований за проектом великого архітектора Османської Імперії Мімара Синана.

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