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іноземні мови

Хорватське «У день святого Нікого» - це наше «Коли рак на горі свисне». Поляки, коли не розуміють, про що йде мова, говорять не про китайську грамоту, а повідомляють абсурдне «Спасибі, у мене вдома всі здорові». А коли в Сербії ллє, як з відра, вважається, що такий дощ здатний вбити маленьких мишок. На сербській мові ця фраза звучить як «Паді Кіша уби миша»

Ми дослідили онлайн-словники на предмет того, як би звучали українською мовою ідіоматичні вирази, прийняті в інших країнах і означають те ж саме, що і у нас.

Ллє як з відра

• Англійська: It's raining cats and dogs - Дощ з котів і собак

Африканська: Дощ з бабусь з бойовими тростинами

Боснійська: Дощ ломами

Валлійська: Дощ з ножів і виделок

Угорська: Ллє як з ванни

Грецька: Дощ з ніжок стільців

Ісландська: вогонь і сірка

Каталонська: Дощ з човнів з бочками

Китайська: Собачі какашки падають

Португальська: Дощ із жаб'ячих борід

Сербська: Дощ іде, мишей вбиває

Тайська: Дощ закриває очі і вуха

Французька: Ніби корова пісяє

Естонська: Як з бобового стебла

Японська: Земля і пісок сиплються

 

Раз плюнути

Англійська: As easy as falling off a log - легко, як з колоди впасти

Данська: як шию почухати

Іврит: Хоч із зав'язаними очима

Китайська (мандаринський): Так само легко, як повернути долоню

Корейська : Зробити лежачи на спині і поїдаючи рисові тістечка

Польська: як випити «маленьке пиво»

Словенська: як перекусити

Французька: як палець в ніс засунути

Хорватська: Просто як джем

Японська: Зробити перед сніданком

Дах поїхав

Болгарська: Зозуля полетіла

Голландська: Він бачить, як вони летять

Данська: Щури на горищі

Індонезійська: Креветочні мізки

Італійська: Напився зі своїми мізками

Німецька: у тебе ще всі чашки в буфеті?

Португальська: Голова як гнилий часник

Сербська: Мокрою шкарпеткою вдарений

Хорватська: Ворони мозок випили

Чеська: Зайве коліщатко в голові

Шведська: Коли він думає, йому не щастить

Естонська: Дерев'яна голова

 

Коли рак на горі свисне

Азербайджанський: Коли хвіст верблюда торкнеться землі

Англійська: When pigs fly - Коли свині полетять

Болгарська: Коли свиня в жовтих шльопанцях на грушу залізе

Угорська: Коли циганські діти хлинуть з небес

Данська: Коли у тижні буде два четверга

Італійська: Коли Великдень випаде на травень

Китайська: Коли сонце зійде на Заході

Латвійська: Коли совиний хвіст зацвіте

Малайська: Коли ворон полетить пузом догори

Німецька: Коли собаки хвостами загавкають

Польська: Коли у мене на руці кактус виросте

Румунська: Коли я свою потилицю побачу 

Фінська: Коли пекло замерзне

Французька: Коли у курей зуби виростуть

Хорватська: У день святого Нікого

 

Китайська грамота

Азербайджанська: Не говори  горобиню мовою

Англійська: It's all Greek to me - Це грецька для мене

Арабська: Я що? Кажу на хінді?

Болгарська: Ти говориш зі мною по-патагонськи

Грецька: Арабська грамота

Данська: Звучить як назва російського міста

Іспанська: Говоріть зі мною по-християнськи

Китайська: Схоже на курячі кишки

Німецька: Я зрозумів тільки «вокзал»

Польська: Дякую, в мене вдома всі здорові

Чеська: Іспанське село

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