Хорватське «У день святого Нікого» - це наше «Коли рак на горі свисне». Поляки, коли не розуміють, про що йде мова, говорять не про китайську грамоту, а повідомляють абсурдне «Спасибі, у мене вдома всі здорові». А коли в Сербії ллє, як з відра, вважається, що такий дощ здатний вбити маленьких мишок. На сербській мові ця фраза звучить як «Паді Кіша уби миша»
Ми дослідили онлайн-словники на предмет того, як би звучали українською мовою ідіоматичні вирази, прийняті в інших країнах і означають те ж саме, що і у нас.
Ллє як з відра
• Англійська: It's raining cats and dogs - Дощ з котів і собак
• Африканська: Дощ з бабусь з бойовими тростинами
• Боснійська: Дощ ломами
• Валлійська: Дощ з ножів і виделок
• Угорська: Ллє як з ванни
• Грецька: Дощ з ніжок стільців
• Ісландська: вогонь і сірка
• Каталонська: Дощ з човнів з бочками
• Китайська: Собачі какашки падають
• Португальська: Дощ із жаб'ячих борід
• Сербська: Дощ іде, мишей вбиває
• Тайська: Дощ закриває очі і вуха
• Французька: Ніби корова пісяє
• Естонська: Як з бобового стебла
• Японська: Земля і пісок сиплються
Раз плюнути
• Англійська: As easy as falling off a log - легко, як з колоди впасти
• Данська: як шию почухати
• Іврит: Хоч із зав'язаними очима
• Китайська (мандаринський): Так само легко, як повернути долоню
• Корейська : Зробити лежачи на спині і поїдаючи рисові тістечка
• Польська: як випити «маленьке пиво»
• Словенська: як перекусити
• Французька: як палець в ніс засунути
• Хорватська: Просто як джем
• Японська: Зробити перед сніданком
Дах поїхав
• Болгарська: Зозуля полетіла
• Голландська: Він бачить, як вони летять
• Данська: Щури на горищі
• Індонезійська: Креветочні мізки
• Італійська: Напився зі своїми мізками
• Німецька: у тебе ще всі чашки в буфеті?
• Португальська: Голова як гнилий часник
• Сербська: Мокрою шкарпеткою вдарений
• Хорватська: Ворони мозок випили
• Чеська: Зайве коліщатко в голові
• Шведська: Коли він думає, йому не щастить
• Естонська: Дерев'яна голова
Коли рак на горі свисне
• Азербайджанський: Коли хвіст верблюда торкнеться землі
• Англійська: When pigs fly - Коли свині полетять
• Болгарська: Коли свиня в жовтих шльопанцях на грушу залізе
• Угорська: Коли циганські діти хлинуть з небес
• Данська: Коли у тижні буде два четверга
• Італійська: Коли Великдень випаде на травень
• Китайська: Коли сонце зійде на Заході
• Латвійська: Коли совиний хвіст зацвіте
• Малайська: Коли ворон полетить пузом догори
• Німецька: Коли собаки хвостами загавкають
• Польська: Коли у мене на руці кактус виросте
• Румунська: Коли я свою потилицю побачу
• Фінська: Коли пекло замерзне
• Французька: Коли у курей зуби виростуть
• Хорватська: У день святого Нікого
Китайська грамота
• Азербайджанська: Не говори горобиню мовою
• Англійська: It's all Greek to me - Це грецька для мене
• Арабська: Я що? Кажу на хінді?
• Болгарська: Ти говориш зі мною по-патагонськи
• Грецька: Арабська грамота
• Данська: Звучить як назва російського міста
• Іспанська: Говоріть зі мною по-християнськи
• Китайська: Схоже на курячі кишки
• Німецька: Я зрозумів тільки «вокзал»
• Польська: Дякую, в мене вдома всі здорові
• Чеська: Іспанське село
Якщо стаття вам сподобалася - коментуйте і натискайте кнопочки соцмереж, якщо не сподобалася - критикуйте і натискайте на кнопочки соцмереж, щоб обговорити і висловити свою думку. Дякуємо!