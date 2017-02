Хорватське «У день святого Нікого» - це наше «Коли рак на горі свисне». Поляки, коли не розуміють, про що йде мова, говорять не про китайську грамоту, а повідомляють абсурдне «Спасибі, у мене вдома всі здорові». А коли в Сербії ллє, як з відра, вважається, що такий дощ здатний вбити маленьких мишок. На сербській мові ця фраза звучить як «Паді Кіша уби миша»

Ми дослідили онлайн-словники на предмет того, як би звучали українською мовою ідіоматичні вирази, прийняті в інших країнах і означають те ж саме, що і у нас.

Ллє як з відра

• Англійська: It's raining cats and dogs - Дощ з котів і собак

• Африканська: Дощ з бабусь з бойовими тростинами

• Боснійська: Дощ ломами

• Валлійська: Дощ з ножів і виделок

• Угорська: Ллє як з ванни

• Грецька: Дощ з ніжок стільців

• Ісландська: вогонь і сірка

• Каталонська: Дощ з човнів з бочками

• Китайська: Собачі какашки падають

• Португальська: Дощ із жаб'ячих борід

• Сербська: Дощ іде, мишей вбиває

• Тайська: Дощ закриває очі і вуха

• Французька: Ніби корова пісяє

• Естонська: Як з бобового стебла

• Японська: Земля і пісок сиплються

Раз плюнути



• Англійська: As easy as falling off a log - легко, як з колоди впасти

• Данська: як шию почухати

• Іврит: Хоч із зав'язаними очима

• Китайська (мандаринський): Так само легко, як повернути долоню

• Корейська : Зробити лежачи на спині і поїдаючи рисові тістечка

• Польська: як випити «маленьке пиво»

• Словенська: як перекусити

• Французька: як палець в ніс засунути

• Хорватська: Просто як джем

• Японська: Зробити перед сніданком

Дах поїхав

• Болгарська: Зозуля полетіла

• Голландська: Він бачить, як вони летять

• Данська: Щури на горищі

• Індонезійська: Креветочні мізки

• Італійська: Напився зі своїми мізками

• Німецька: у тебе ще всі чашки в буфеті?

• Португальська: Голова як гнилий часник

• Сербська: Мокрою шкарпеткою вдарений

• Хорватська: Ворони мозок випили

• Чеська: Зайве коліщатко в голові

• Шведська: Коли він думає, йому не щастить

• Естонська: Дерев'яна голова

Коли рак на горі свисне

• Азербайджанський: Коли хвіст верблюда торкнеться землі

• Англійська: When pigs fly - Коли свині полетять

• Болгарська: Коли свиня в жовтих шльопанцях на грушу залізе

• Угорська: Коли циганські діти хлинуть з небес

• Данська: Коли у тижні буде два четверга

• Італійська: Коли Великдень випаде на травень

• Китайська: Коли сонце зійде на Заході

• Латвійська: Коли совиний хвіст зацвіте

• Малайська: Коли ворон полетить пузом догори

• Німецька: Коли собаки хвостами загавкають

• Польська: Коли у мене на руці кактус виросте

• Румунська: Коли я свою потилицю побачу

• Фінська: Коли пекло замерзне

• Французька: Коли у курей зуби виростуть

• Хорватська: У день святого Нікого





Китайська грамота

• Азербайджанська: Не говори горобиню мовою

• Англійська: It's all Greek to me - Це грецька для мене

• Арабська: Я що? Кажу на хінді?

• Болгарська: Ти говориш зі мною по-патагонськи

• Грецька: Арабська грамота

• Данська: Звучить як назва російського міста

• Іспанська: Говоріть зі мною по-християнськи

• Китайська: Схоже на курячі кишки

• Німецька: Я зрозумів тільки «вокзал»

• Польська: Дякую, в мене вдома всі здорові

• Чеська: Іспанське село

