Всього на планеті існує близько шести тисяч різних мов. Деякі з них вивчити досить просто, а з окремими доведеться докласти зусилля - вивчити їх неймовірно складно. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі рейтинг: «Найскладніші мови світу».

Баскська

Ця мова служить засобом спілкування для семисот тисяч європейців, що населяють берегову лінію, що протягнулася від Більбао (Іспанія) до Байонна (Франція), поверне нас у ті далекі часи, коли «ніж» означав «ріжучий камінь». Багато слів дійшли до наших днів у своєму первозданному вигляді завдяки мові, що знаходиться в ізоляції, - баскська не має нічого спільного з якою-небудь з відомих на сьогодні мовних груп. У мові басків (вона ще відома як еускара) знаходиться близько 500000 слів. По суті, баскська відноситься до агглютинативним мовам - в цій групі нові слова утворюються шляхом приєднання суфіксів і префіксів.

Складність і мала поширеність мови послужила добру службу шифрувальникам американської армії - в середині минулого століття саме вона лягла в основу роботи радистів.

Навахо

Не тільки баскська використовувалася для передачі шифровок, радисти також передавали повідомлення мовою навахо. Користуватися даною мовою було зручно хоча б через те, що було достатньо людей-носіїв цієї мови і, разом з тим, розуміли англійську. Немаловажливим фактором була відсутність будь-яких словників. Самим же навахо під час своєї роботи шифрувальниками доводилося самостійно поповнювати словниковий запас вигаданими словами. З'явилися слова «беш-ло» (залізна риба) - «підводний човен»; «Поса-таї-во» (божевільний білий чоловік) - «Гітлер».

На значення вимовного слова впливає тональність - висока або низька, висхідна або низхідна. Велике утруднення може викликати вивчення дієслівних форм.

Табасаранська

На цій мові говорять жителі Дагестану, що належать лезкінській ветвінахсько-дагестанській сім'ї. Складність у вивченні цієї мови полягає у величезній, близько п'ятдесяти, кількості відмінків і в десятці частин мови. А щоб уже напевно ускладнити завдання, то в Табасаранській мові присутні 3 діалекти. Тільки уявіть собі, що слова схиляються більш ніж по п'ятдесяти відмінкам.

Навіть начебто знайомі слова, а табасаранці мають багато запозичених слів (наприклад, суспільно-політичні терміни прийшли з російської мови), звучать зовсім інакше.

Ескімоська

Місце в рейтингу найскладніших мов у світі вона заслужив за більш як шість десятків форм теперішнього часу. У розмові ескімоси вживають більше двохсот п'ятдесяти флексій - видозмін слів.

Ескімоси вдаються до образного мислення, щоб було приблизно зрозуміло «інтернет» - це ні що інше, як «подорож через шари».

Чиппева

Цей учасник рейтингу найскладніших мов належить індіанцям чиппева, які проживають в Америці. І парочка слів напевно багатьом знайома - це «вігвам» і «тотем». Фахівці з мовознавства з'ясували - в чиппева міститься близько шести тисяч дієслівних форм!

Китайська

Про складність цього учасника рейтингу чув кожен - в недавно складеному словнику китайської мови міститься вісімдесят п'ять тисяч ієрогліфів! Якщо вас може це втішити, то не всі містяться в книзі ієрогліфів які використовуються в повсякденному житті, їх переважна більшість давно не використовується - їх можна знайти в літературних пам'ятниках численних китайських династій.

Щоб зобразити ієрогліф, що означає балакучу людину доведеться провести шістдесят чотири риски, а написати, що у вас «закладений ніс» можна за допомогою тридцяти шести рисок. На відміну від жителів нашої країни, в якій щоб навчитися читати потрібно вивчити кілька десятків букв, то юному жителю Китаю необхідно визубрити бодай півтори тисячі ієрогліфів!

Фінляндська

Тим, хто намагався освоїти мову фінів, стало зрозуміло, наскільки вона важка. Заковика виникає в момент заучування п'ятнадцяти відмінків, безлічі дієвідмін та особистих форм дієслова. Фіни управляються з дієсловами на раз-два. Зате в мові немає проблем з граматикою - всі слова пишуться так, як чуються і читаються. І в наголосах тут не заплутаєшся - вони завжди падають на початковий склад. І ще - фіни не знають майбутнього часу, зате минулим вони можуть оперувати майстерно.

Фахівці знайшли причину цього - секрет в міцному фінському слові: якщо вже фін пообітцяв що-небудь, то він це обов'язково виконає.

Койсанська

На цій незвичайній мові говорить трохи більше трьохсот тисяч чоловік, що населяють південь Африки. У своїй промові вони вживають клацаючі звуки - своєрідна манера вимовляння приголосних букв. Частина прислівників цієї мовної групи вже вимерла, і процес цей не зупиняється і донині.

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