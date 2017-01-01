Деталі
Перегляди: 250

 

На злодієві і шапка горить.

"На злодієві і шапка горить!" - Цей афоризм використовують, бажаючи показати, що людина, яка вчинила будь-який непорядний вчинок, неодмінно себе чимось видасть. Але звідки походить цей вислів, і чому на злодієві горить шапка? Виявляється історія з подібним сюжетом описується в одній із слов'янських бувальщин.

Одного разу на базарі обікрали багатого і впливового городянина, злодія зловити не змогли, але перекрили всі виходи з ринку. І послали людину за місцевим чаклуном, щоб той злодія в натовпі знайшов. Прийшов чарівник і на очах здивованої публіки почав свій магічний ритуал, після закінчення якого гучно сказав, що на злодієві шапка загорілася. Злякавшись, злодюжка схопився за шапку, чим себе і видав. Так він і був спійманий хитрим чаклуном, а в народ з тих пір пішла фраза "На злодієві і шапка горить".

Ось така історія даного афоризму прийшла до нас з глибокої давнини. До речі, ця крилата фраза зустрічається не тільки на українській, а й на інших слов'янських мовах.

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.

Також, Вам буде цікаво знати:
Що означає &quot;алаверди&quot;
Що означає "алаверди"
Що кажуть людині, яка чхнула ?
Що кажуть людині, яка чхнула ?
Що таке «гамбургзький рахунок»
Що таке «гамбургзький рахунок»
Цап відбувайло. Походження виразу
Цап відбувайло. Походження виразу
Якщо гора не йде до Магомета , то Магомет іде до гори
Якщо гора не йде до Магомета , то Магомет іде до гори
Жовта преса ... А чому жовта ?
Жовта преса ... А чому жовта ?
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Короткі факти

﻿

Допомога сайту


Якщо Вам сподобався наш сайт, то Ви можете Віддячити нам

2017 рік кого і якої тварини? Який колір символ 2017 року?

Цікаві факти про Німеччину, та німців.

Цікаві факти про НімеччинуЩо ви знаєте про Німеччину? Багато хто відповість, що - це д

...
Цікаві факти про газ.

газПриродний газ - горюча копалина, без якої важко уявити побут

...
Топ-10 незвичайних видів мавп.

Топ-10 незвичайних видів мавп.За теорією Дарвіна, саме мавпи стали прабатьками сучасної лю

...
Дзеркало - середньовічний винахід людства

Дзеркало - середньовічний винахід людства

Найдавнішим дзеркалам, які відомі людству приблизно 7 тися

...
Неймовірні факти про Індію, які ви наврядчи знали.

цікаві факти про індіюІндія одна з найдавніших і найзагадковіших країн на землі. Б

...
Десять випадкових винаходів людства

Десять випадкових винаходів людстваНе всі потрібні і корисні речі на світі були придумані або в

...
Подяка сайту

Подяка сайтуПривіт друзі, якщо Вам сподобався наш сайт та його контент,

...
Самоорганізація та планування. Он-лайн органайзери

Он-лайн органайзериОрганайзер-планувальник - це складова успіху. Завдяки органа

...
10 Звичайних речей, які можуть вплинути на психіку.

10 Звичайних речей , які можуть вплинути на психікуЛюди не знають, що деякі звичайні речі або явища, з якими ми

...
Найбільший в світі водоспад Вікторія.

водоспадВодоспад Вікторія розташований на річці Замбезі, що протікає

...

Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com