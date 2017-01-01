"На злодієві і шапка горить!" - Цей афоризм використовують, бажаючи показати, що людина, яка вчинила будь-який непорядний вчинок, неодмінно себе чимось видасть. Але звідки походить цей вислів, і чому на злодієві горить шапка? Виявляється історія з подібним сюжетом описується в одній із слов'янських бувальщин.

Одного разу на базарі обікрали багатого і впливового городянина, злодія зловити не змогли, але перекрили всі виходи з ринку. І послали людину за місцевим чаклуном, щоб той злодія в натовпі знайшов. Прийшов чарівник і на очах здивованої публіки почав свій магічний ритуал, після закінчення якого гучно сказав, що на злодієві шапка загорілася. Злякавшись, злодюжка схопився за шапку, чим себе і видав. Так він і був спійманий хитрим чаклуном, а в народ з тих пір пішла фраза "На злодієві і шапка горить".

Ось така історія даного афоризму прийшла до нас з глибокої давнини. До речі, ця крилата фраза зустрічається не тільки на українській, а й на інших слов'янських мовах.

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