Як ви могли помітити, серед іноземних мов англійська стоїть на першому місці і вже давно вийшла на міжнародний рівень. Сьогодні по всюди використовується англійська мова - бізнес, подорожі, наука, навчання, інтернет, фільми і т.д. Англійська об'єднує людей та допомагає отримувати знання з великих джерел інформації.

Але щоб почати навчання, необхідно точно знати основні причини чому потрібно вчити англійську мову. Адже якщо визначити всі переваги володіння англійською, то у вас обов'язково з'явиться мотивація до навчання, і уроки будуть проходити набагато легше. А якщо ви ще сумніваєтеся, чи варто починати, тоді погляньте на 10 головних причин, для чого потрібно вчити англійську мову.

1. Англійська — найпопулярніша мова у світі.

Більше 1,3 млрд. людей розмовляють китайською, що робить цю мову незаперечним лідером. Однак англійська має набагато більше значення в світі. Якщо на китайській спілкуються тільки в КНР, то англійською говорить весь світ!

Якщо ви ще не знаєте, чи варто вчити англійську мову, то просто погляньте на статистику. 196 країн світу офіційно визнали англійську другою мовою. Це мова дипломатії, бізнесу, науки та інших важливих сфер. Сьогодні 1,5 млрд. людей вже знають англійську і приблизно 1 млрд. починають вчити. Чи будете ви одним з них?

2. Англійська мова відкриває вам набагато більше можливостей.

Вивчивши англійську, у вас з'являється можливість спілкуватися з людьми по всьому світу. Туризм, кіно, мистецтво, наука, інтернет та інші сфери стають набагато ширшими для вас і набувають нових фарб. Розмовляючи англійською, ви знайдете набагато більше можливостей для власного розвитку та реалізації свого потенціалу. Адже з англійською вам відкривається весь світ!

3. Ваша цінність як працівника стає більшою в очах наймача.

Згідно зі статистикою, люди, які знають англійську отримують в середньому на 30% більше. Такі співробітники завжди представляють цінність для роботодавця, в якій би сфері діяльності ви не були.

Сьогодні англійська — це мова бізнесу. Якщо у вас є мрія стати успішним підприємцем, отримати високооплачувану роботу, переїхати за кордон і бути відмінним фахівцем, тоді англійська — це ваш щасливий квиток!

4. Англійська відкриває доступ до найкращих університетів світу.

Якщо ви запитаєте, чи треба вчити англійську мову, щоб мати гарну освіту? То вам варто знати, що найкращі коледжі та Вузи знаходяться в Британії, США, Канаді та Австралії. І щоб вчитися там, вам обов'язково необхідно знати англійську. Ну а переваги навчання в таких престижних університетах очевидні.

5. Англійська — це доступ до кращої світової літератури.

Якщо ви любите читати і пізнавати щось нове кожен день, то вам можна не пояснювати, навіщо потрібно вчити англійську мову. Адже роботи найкращих і найвідоміших письменників у першу чергу переводяться на англійську.

Більш того, ви знову відкриєте для себе класичну літературу таких авторів, як Шекспір, Оруелл, Байрон, Джейн Остін, Хемінгуей та ін Адже читання в оригіналі ніколи не зрівняється з перекладом.

6. Вся медіа сфера побудована на англійській.

Кращі TV-передачі, розважальні програми, фільми та музика транслюються на англійській мові. Адже на Заході і в Європі шоу-бізнес розвивається з незапам'ятних часів.

Крім того, відпаде необхідність дивитися фільми з перекладом. Харизма акторів передається сильніше в оригінальному озвученні, а не в дубляжі. Ну і звичайно, музика. Набагато приємніше розуміти, про що співає артист. Ви здивуєтеся, наскільки змінюються пісні, коли вам відкриється сенс оригінального тексту.

7. Англійська легка в освоєнні.

Англійський алфавіт набагато простіший, ніж в інших мовах. Тут немає малюнків, специфічних знаків і складних правил. Крім того, багато хто впевнений, що англійська істотно легша української мови. І ви можете легко переконатися в цьому на практиці.

8. Спілкування з людьми зі всієї планети.

Вивчивши англійську, вам буде простіше знайти друга за інтересами. Якщо ви захоплюєтеся серфінгом, екстремальним спортом, проектуванням кораблів або програмуванням, то ви з легкістю можете знайти друзів на спеціальних форумах та в соціальних мережах.

Якщо ви не знаєте, чому треба вчити англійську мову, то просто уявіть, скільки нових друзів і співрозмовників ви можете знайти в соц. медіа. Навіть просте спілкування через Skype з людиною з іншої країни викликає купу нових емоцій.

9. Англійська — це відмінне хобі.

Вивчати англійську можна нескінченно! Сленги, особливості мови, фразеологізми, дієслова та лексичні конструкції — все це робить англійську найрізноманітнішою мовою в світі.

Якщо вивчення мови стане для вас хобі, тоді у вас покращиться пам'ять, з'явиться нова мотивація, розшириться кругозір і словниковий запас. Тому коли ви задумуєтесь, чи вчити англійську, то знайте — навчання робить вас кращими.

10. Вивчення англійської — це дуже веселий процес.

В мережі є купа сайтів і ресурсів для навчання англійської мови в ігровій формі. Всього кілька хвилин в день, і через місяць ваш словниковий запас збільшиться на 1000 слів. Вивчивши всього кілька нових правил, ви зможете навіть говорити на загальні теми.

Як тільки ваш рівень підвищиться, ви можете вчитися разом з носіями мови з США, Англії, Канади і т. д. Для цього є маса ресурсів, а також популярні соціальні мережі. Ви не повірите, скільки спільного може бути у людей, які живуть на іншій половині Землі. І це дійсно вражає!