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  • Як англійська мова стала міжнародною. Історичні передумови.

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 англійська мова

Англійська — мова світового спілкування. Мова, яка об'єднує мільйони людей по всьому світу. Чому англійська мова вважається міжнародною? Сьогодні ми пропонуємо вам зазирнути в історію і знайти відповідь на це питання.

 

 

Тріумф Англії. Міжнародна торгівля — міжнародна мова.

Англійська мова стала міжнародною мовою не так швидко, як здається. Все почалося в далекому XVII столітті, коли Англія перестала бути країною, яку завойовують, і стала країною-завойовником, вельми досягнувши успіху в цій справі.

Англійський флот був одним з сильніших в світі. Всі морські шляхи були підвладні англійцям. Велика частина суші — половина території Північної Америки, безліч країн Африки та Азії, Австралія, Індія — була під владою британської корони.

Англійська мова проникла в усі куточки земної кулі. На той момент найголовнішим завданням для Англії було налагодження торгових відносин. Звісно, що мова домінуючої і більш розвиненої країни відсунула на другий план місцеві мови. Тут спрацювало золоте правило — у кого золото, той і править, той і обирає, якою мовою говорити. Англія дала поштовх до зародження світової економіки і розвитку міжнародних відносин у XVIII столітті, саме англійська мова використовувався для торгівлі.

Навіть коли колонізовані країни отримали незалежність, торгові відносини з Великобританією продовжували розвиватися, залишилася і англійська мова. По-перше, тому що в мовах завойованих країн не вистачало потрібних слів: не було термінів для здійснення торгівлі. По-друге, тому що англійська вже вкорінилася в цій сфері і місцеві жителі добре її знали. Той, хто хотів заробляти собі на хліб, повинен був спілкуватися англійською.

Але чому тоді в країнах Азії та Африки англійська не стала рідною мовою? Тому що англійці не перебиралися в ці країни так масово, як, наприклад, в Америку, і не поширювали свою мову, свою культуру і свій спосіб життя. Великобританія впроваджувала в завойовані країни систему правління і освіти. Англійська використовувалася в певних сферах, але вона не була мовою спілкування, мовою народу.

В Індії англійська мова укорінилася значно сильніше, ніж у багатьох інших країнах. Для 30% індусів англійська — рідна мова. Хоча крім хінді в Індії використовується більше 400 мов, тільки англійська є другою державною.

 

Сходження Америки.

Ще одна вагома причина, яка зумовила використання англійської як міжнародної мови, — підкорення Нового Світу, Америки. Англійці були не єдиними переселенцями. Окрім англійської, в Америці говорили французькою, іспанською, німецькою, голландською. На початку XX століття гостро постало питання про національну єдність: щось повинно було об'єднувати країну і людей, які в ній живуть. І англійська мова в цьому випадку виступила сполучною ланкою.

У США діяла жорстка політика витіснення мов, незважаючи на те, що в Америці немає єдиної офіційної мови. Офіційні документи складалися тільки англійською. У багатьох штатах було заборонено навчання на всіх мовах, крім англійської. Ця політика принесла свої плоди. Якщо б уряд Америки не витісняв інші мови, то національною могла би стати голландська, іспанська або будь-яка інша мова. Тоді і зараз ми б не говорили про англійську як про міжнародну мову.

У другій половині XX століття Англія відійшла на другий план, почалася епоха Америки. Після Другої світової війни більшість держав були зайняті відновленням своїх країн. У свою чергу, США постраждали менше за інших і продовжили розвиватися у всіх напрямках: економічному, дипломатичному, політичному і військовому. Особливо активно країна розвивала економічні відносини. Америка зробила правильний вибір, продовживши англійську традицію. Американські товари заполонили усі країни. Звісно, для здійснення економічної операції потрібна спільна мова, і знову цією мовою стала англійська. Чому? Напевно, з тієї ж причини, що і в XVII столітті, — хто сильніший, той і правий.

Вплив США з часом посилювався. Але недостатньо тільки завоювати першість, важливо її зберегти. Якщо у XVIII ст. для Англії ключову роль зіграла торгівля, то Америка зайняла свою нішу в історії з інших причин:

Поява комп'ютера та Інтернету

Будь-якій країні вигідно, щоб її мова була міжнародною. Будучи однією з найсильніших країн світу, Америка вела мовну політику саме в напрямку глобалізації своєї мови. І ключову роль зіграло саме те, що в США з'явилося два винаходи, без яких наше життя немислиме, — комп'ютер і Інтернет. Ці засоби миттєвого поширення інформації сильно сприяли глобалізації англійської мови.

Мода на американський спосіб життя.

У другій половині XX століття на тлі поствоєнних і напівзруйнованих країн США виглядали досить привабливо. «Американська мрія здавалася ідеалом, і жителі різних країн прагнули хоч якось наблизитися до цього ідеалу, а мова — один зі способів стати ближче. Фільми, музика, молодіжні рухи прийшли до нас з-за океану і принесли з собою англомовну культуру.

 

 

Чому сьогодні англійська мова є міжнародною?

1. Англійська — всесвітня мова.

На сьогоднішній день англійська мова стала міжнародною мовою, вона найпоширеніша у світі. Більш ніж для 400 мільйонів людей вона є рідною для 300 мільйонів вона залишається другою мовою, і ще 500 мільйонів в якійсь мірі володіють англійською.

2. Англійська — мова торгівлі і бізнесу.

В багатьох країнах англійська займає дуже важливе місце як мова дипломатії, торгівлі та бізнесу. 90% світових угод укладається на англійській мові. Світові фінансові фонди і біржі працюють на англійській мові. Фінансові гіганти і великі корпорації використовують англійську мову незалежно від того, в якій країні вони знаходяться.

3. Англійська — мова освіти.

Англійська — найпопулярніша іноземна мова в школах. Найпрестижніші вузи світу — англомовні. В країнах, де англійська — друга державна мова, студенти воліють вчитися англійською. Знання англійської дає можливість отримати хорошу освіту і побудувати успішну кар'єру.

4. Англійська — мова подорожей.

Масштабні подорожі англійців протягом двох століть принесли свої плоди. У XXI столітті англійська — мова подорожей. У яку б країну ви не потрапили, англійською вас зрозуміють скрізь. В готелі, в ресторані, на автобусній зупинці ви зможете порозумітися з місцевими жителями.

5. Англійська — мова науки і техніки.

Англійська стала мовою XXI століття — століття технічного прогресу та інформаційних технологій. Сьогодні всі інструкції і програми для нових гаджетів пишуться англійською. Наукові доповіді, статті, звіти публікуються англійською. 90% Інтернет-ресурсів — англомовні. Переважна більшість інформації у всіх сферах — наука, спорт, новини, розваги — виходить у світ англійською мовою.

6. Англійська — мова молоді.

Англійська стала мовою молодіжної культури. Американські актори, актриси, музиканти були і залишаються кумирами не одного покоління людей. Голлівуд і сьогодні — безперечний лідер кіноіндустрії. Культові американські бойовики і блокбастери дивляться англійською мовою в усьому світі. З Америки прийшли джаз, блюз, рок-н-рол і ще безліч стилів музики, які популярні досі.

7. Англійська — універсальна мова.

В додаток до всього вищесказаного, англійська мова гарна, мелодійна і легка у вивченні. Англійська володіє одним з найбагатших словникових запасів у світі, але при цьому в ній нескладна граматика. Слова самі притягуються одне до одного, утворюючи лаконічні і зрозумілі пропозиції.

Міжнародна мова має бути простою і всім зрозумілою. Можливо, нам дуже пощастило, що саме така нескладна мова об'єднала світ. 

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