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 англійська мова

Англійська мова – це найбільш поширена мова спілкування в світі, і тому не дивно, що так багато людей хочуть навчитися говорити на англійській.

Без сумніву, на заняттях англійської мови Ви дізнаєтеся багато цікавого, але там Ви наврядчи дізнаєтесь дані цікаві факти.

 

 

Цікаві факти про англійську мову.

• Найкоротше повне речення в англійській мові – I am.

• Найдовше слово англійської мови, букви якого не повторюються – uncopyrightable «не підлягає закону про авторське право».

uncopyrightable

• В наступному реченні звук [i:] передається 7-ма різними буквосполученнями: He believed Caesar could see people seizing the seas «Він вірив, що Цезар бачив людей, захоплюючих моря».

 

• А чи знаєте Ви, що особливого в реченні The quick brown fox jumps over the lazy dog «Моторна коричнева лисиця перестрибує через ледачу собаку»? Це т. зв. «панграмма», тобто. пропозиція, яка містить всі 26 букв англійського алфавіту.

the quick brown fox jumps over the lazy dog

 

• У англійській мові немає слів, які римуються із словами month «місяць», orange «апельсин, помаранчевий колір» silver «срібло» і purple «фіолетовий колір».

• З 1932 по 1940 рік через друкарську помилку в словнику англійської мови існувало слово, у якого не було значення. Це слово Dord, відоме як «слово-привид».

• Слово в англійській мові, яке вимовляють неправильно найчастіше – pronunciation «вимова».

• Найскладніша скоромовка в англійській мові – Sixth sick sheik's sixth sheep's sick «У шостого хворого тяганини хвора шоста вівця». Чому б не випробувати цю скоромовку на Ваших друзях? Подивимося, хто зможе вимовити її без помилки?

sixth sick sheiks sixth sheeps sick

• Найдовше англійське слово без голосних - rhythms «амфетаміни».

• Слово bride «наречена» походить від стародавнього протогерманського дієслова, що означає «готувати їжу».

• Якщо прибрати останні 4 літери слова queue «черга», то вимова залишиться тією ж.

• Слово mortgage «іпотека» походить від французького іменника, що означає «довічний контракт».

• Слово screeched «вищав» - найдовше слово англійської мови, що складається з одного складу.

• До XIX століття акторів на англійській називали hypocrites «лицеміри».

• Такі англійські фрази як long time no see «сто років тебе не бачив(а)», no go «даремний» і no can do «це неможливо» відбулися шляхом буквального перекладу відповідних китайських фраз.

• Буква «е» - найбільш часто використовувана буква в англійській мові. Виходить, що кожна восьма літера, написана по-англійськи, - це «е».

• Більшість англійських слів частіше починаються з літери «s», ніж з будь-якої іншої.

• Приблизно кожні 2 години в англійську мову додається по одному новому слову і приблизно 4000 нових слів додається в словник англійської мови кожен рік.

• У Нігерії англомовних людей більше, ніж у Великобританії.

• У США налічується 24 різних діалекти англійської мови.

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