LinguaLeo – це навчальний сайт для самостійного вивчення англійської мови. В основу методики покладено, онлайн гру з проходженням рівнів, очками досвіду, можливістю спілкуватися з відвідувачами сайту.

Лінгвалео підійде для різних рівнів, стане в нагоді як новачкам, так і тим, хто вже досить добре знає мову. За допомогою цього сервісу можна займатися за індивідуальним планом (ведуть за руку) або просто вивчати різні матеріали (вільне плавання), яких в Лінгвалео дуже багато.

Сайт позиціонує себе як «легкий спосіб вивчити англійську» за допомогою особистого словника, тематичних наборів слів і тренувань. Потрібно лише безкоштовно зареєструватися.

Як користуватися сайтом на lingualeo?

У розпорядження користувача дається персонаж — Лев, якого потрібно щодня «підгодовувати» для підтримки форми. Чим більше ви вивчаєте мову, тим швидше втамовуєте голод персонажа.

Сайт складається з розділів, присвячених конкретним завданням. Є, наприклад, розділ «Матеріали», де ви можете знайти матеріали для читання і прослуховування аудіо/перегляду відео по конкретній тематиці. Натискаєте «Каталог» і вибираєте відповідний розділ.

Оскільки діяльність на сайті, в основному, спрямована на розширення словникового запасу, то у вас є власний словник, куди ви можете вносити слова для повторення. До кожного слова дається картинка (що, безумовно, допомагає запам'ятовуванню). У цьому словнику ви також можете групувати лексику за ступенем вивчено/невивчено. Дуже зручно для самоперевірки. Слова, які ви запам'ятали, вважаються освоєними і більше не з'являються в тренуваннях, а ті, в яких ви помилялися, будуть повторюватися знову і знову, поки ви не вивчите.

Є розділ «Курси», який складається з «Граматичних курсів» і «Відео курсів». Перші курси поділені на розділи за граматичними часами. Там вам пояснюють вживання даного часу з прикладами, які ви потім відпрацьовуєте на вправах. За кожну правильну відповідь ви отримуєте очки досвіду.

Розділ «Тренування» дозволяє вам вибрати спосіб для тренування набраної за час навчання лексики. Способів декілька, просто вибираєте зручний для себе.

Сайт компанії lingualeo — прекрасний ресурс для початківців та профі у вивченні англійської мови. Безкоштовної реєстрації цілком вистачає на те,щоб повноцінно займатися, використовуючи численні матеріали сайту.

Пройшовши курс, ви отримуєте сертифікат, який можна роздрукувати.

Ну і звичайно ж у сайта є додаток для iPhone та Android.

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