Азія досі залишається найбільш загадковою частиною світу, розкрити таємниці якої вже багато століть намагаються вчені з різних країн світу. Кожна азіатська країна, кожне плем'я і народність має давні історичні традиції, зрозуміти які європейцям часто дуже складно.

Цікаві факти про Азію.

Площа Азії перевершує площу Місяця (44 580 000 км². І 37 000 000км². відповідно).

Населення Азії становить 4,436 мілрд. осіб або більше 60% всього населення світу. Якщо всі ці люди стануть поряд один з одним, тримаючись за руки, вони більше 100 раз обігнуть земну кулю по екватору.

Більше половини населення Азії проживають в двох країнах - Китаї (1,379 млрд. осіб) і Індії (1,324 млрд. осіб). Передбачається, що в майбутньому Індія перевершить Китай за кількістю населення.

Межі Азії простягаються від Суецького каналу і Уральських гір на заході до Кавказьких гір, Каспійського моря і Чорного моря на півдні. На півдні Азія омивається Індійським океаном, на півночі - Північним Льодовитим океаном, а на Далекому сході - Тихим океаном.

Азію можна розділити на 6 субконтинентів:

1). Центральна Азія - Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан і Киргизстан;

2). Східна Азія - Китай, Монголія, Тайвань, Північна і Південна Корея;

3). Північна Азія - Росія;

4). Індійський субконтинент - Індія, Афганістан, Бангладеш, Бутан, Мальдіви, Непал, Пакистан, Шрі-Ланка;

5). Південно-східна Азія - Бруней, Камбоджа, Східний Тимор, Індонезія, Лаос, Малайзія, М'янма (Бірма), Філіппіни, Таїланд і В'єтнам;

6). Південно-Західна Азія - Туреччина, Іран, Кіпр, Ізраїль, Ліван.

Трьома провідними економічними державами Азії вважаються Китай, Японія та Індія. Проте, економіка Азії відстає від економіки Північної Америки та Європи.

Трьома домінуючими фінансовими центрами Азії є Токіо, Гонг-Конг і Сінгапур.

До переважаючих релігій на території Азії відносяться індуїзм, буддизм, конфуціанство / таоїзм і іслам.

Крайня західна точка Азії - мис Баба (Baba), він розташований на північному заході Туреччини.

Крайня північна точка Азії - мис Челюскін в Сибіру.

У Азії знаходяться найвища і найнижча точки на Землі: гора Еверест (8 848 м. над рівнем моря) і Мертве море (395 м. нижче рівня моря).

Десять найдовших річок Азії:

1). Янцзи (Chang Jiang) - 6 300 км,

2). Жовта річка (Huang He) - 5 464 км,

3). Лена - 4 400 км,

4). Меконг (Mekong) - 4 350 км,

5). Іртиш - 4 248 км,

6). Єнісей - 4 090 км,

7). Об - 3 650 км,

8). Нижня Тунгуска - 2 989 км,

9). Інд (Indus) - 2 900 км,

10). Брахмапутра (Brahmaputra) - 2900 км.

Якщо всі ці річки з'єднати одна з одною, вони обігнуть земну кулю по екватору.

Десять найвищих гірських вершин Азії:

1). Еверест (Everest) - 8 848 м, Непал-Тибет,

2). K2 - 8 611 м, Пакистан-Китай,

3). Канченджанґа (Kangchenjunga) - 8 586 м, Непал-Сіккім (Індія),

4). Лхоцзе (Lhotse) - 8 516 м, Непал-Тибет (Китай),

5). Макалу (Makalu) - 8 462 м, Непал-Тибет (Китай),

6). Чо Ойю (Cho Oyu) - 8 201 м, Непал-Тибет (Китай),

7). Дхаулагірі (Dhaulagiri) - 8167 м, Непал,

8). Манаслу (Manaslu) - 8 156 м, Непал,

9). Нангапарбат (Nanga Parbat) - 8 125 м, Пакистан,

10). Аннапурна (Annapurna) 8 091 м, Непал.

Якщо всі ці вершини поставити одна на одну, вони досягнуть космосу.

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