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 Цікаві факти про азію

Азія досі залишається найбільш загадковою частиною світу, розкрити таємниці якої вже багато століть намагаються вчені з різних країн світу. Кожна азіатська країна, кожне плем'я і народність має давні історичні традиції, зрозуміти які європейцям часто дуже складно. 

 

Цікаві факти про Азію.

green point with spaceПлоща Азії перевершує площу Місяця (44 580 000 км². І 37 000 000км². відповідно).

green point with spaceНаселення Азії становить 4,436 мілрд. осіб або більше 60% всього населення світу. Якщо всі ці люди стануть поряд один з одним, тримаючись за руки, вони більше 100 раз обігнуть земну кулю по екватору.

green point with spaceБільше половини населення Азії проживають в двох країнах - Китаї (1,379 млрд. осіб) і Індії (1,324 млрд. осіб). Передбачається, що в майбутньому Індія перевершить Китай за кількістю населення.

green point with spaceМежі Азії простягаються від Суецького каналу і Уральських гір на заході до Кавказьких гір, Каспійського моря і Чорного моря на півдні. На півдні Азія омивається Індійським океаном, на півночі - Північним Льодовитим океаном, а на Далекому сході - Тихим океаном.

Цікаві факти

 

green point with spaceАзію можна розділити на 6 субконтинентів:

1). Центральна Азія - Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан і Киргизстан;

2). Східна Азія - Китай, Монголія, Тайвань, Північна і Південна Корея;

3). Північна Азія - Росія;

4). Індійський субконтинент - Індія, Афганістан, Бангладеш, Бутан, Мальдіви, Непал, Пакистан, Шрі-Ланка;

5). Південно-східна Азія - Бруней, Камбоджа, Східний Тимор, Індонезія, Лаос, Малайзія, М'янма (Бірма), Філіппіни, Таїланд і В'єтнам;

6). Південно-Західна Азія - Туреччина, Іран, Кіпр, Ізраїль, Ліван.

 

green point with spaceТрьома провідними економічними державами Азії вважаються Китай, Японія та Індія. Проте, економіка Азії відстає від економіки Північної Америки та Європи.

green point with spaceТрьома домінуючими фінансовими центрами Азії є Токіо, Гонг-Конг і Сінгапур.

green point with spaceДо переважаючих релігій на території Азії відносяться індуїзм, буддизм, конфуціанство / таоїзм і іслам.

green point with spaceКрайня західна точка Азії - мис Баба (Baba), він розташований на північному заході Туреччини.

green point with spaceКрайня північна точка Азії - мис Челюскін в Сибіру.

green point with spaceУ Азії знаходяться найвища і найнижча точки на Землі: гора Еверест (8 848 м. над рівнем моря) і Мертве море (395 м. нижче рівня моря).

green point with spaceДесять найдовших річок Азії:

1). Янцзи (Chang Jiang) - 6 300 км,

2). Жовта річка (Huang He) - 5 464 км,

3). Лена - 4 400 км,

4). Меконг (Mekong) - 4 350 км,

5). Іртиш - 4 248 км,

6). Єнісей - 4 090 км,

7). Об - 3 650 км,

8). Нижня Тунгуска - 2 989 км,

9). Інд (Indus) - 2 900 км,

10). Брахмапутра (Brahmaputra) - 2900 км.

Якщо всі ці річки з'єднати одна з одною, вони обігнуть земну кулю по екватору.

 

green point with spaceДесять найвищих гірських вершин Азії:

1). Еверест (Everest) - 8 848 м, Непал-Тибет,

2). K2 - 8 611 м, Пакистан-Китай,

3). Канченджанґа (Kangchenjunga) - 8 586 м, Непал-Сіккім (Індія),

4). Лхоцзе (Lhotse) - 8 516 м, Непал-Тибет (Китай),

5). Макалу (Makalu) - 8 462 м, Непал-Тибет (Китай),

6). Чо Ойю (Cho Oyu) - 8 201 м, Непал-Тибет (Китай),

7). Дхаулагірі (Dhaulagiri) - 8167 м, Непал,

8). Манаслу (Manaslu) - 8 156 м, Непал,

9). Нангапарбат (Nanga Parbat) - 8 125 м, Пакистан,

10). Аннапурна (Annapurna) 8 091 м, Непал.

Якщо всі ці вершини поставити одна на одну, вони досягнуть космосу. 

 

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