Азія досі залишається найбільш загадковою частиною світу, розкрити таємниці якої вже багато століть намагаються вчені з різних країн світу. Кожна азіатська країна, кожне плем'я і народність має давні історичні традиції, зрозуміти які європейцям часто дуже складно.
Цікаві факти про Азію.
Площа Азії перевершує площу Місяця (44 580 000 км². І 37 000 000км². відповідно).
Населення Азії становить 4,436 мілрд. осіб або більше 60% всього населення світу. Якщо всі ці люди стануть поряд один з одним, тримаючись за руки, вони більше 100 раз обігнуть земну кулю по екватору.
Більше половини населення Азії проживають в двох країнах - Китаї (1,379 млрд. осіб) і Індії (1,324 млрд. осіб). Передбачається, що в майбутньому Індія перевершить Китай за кількістю населення.
Межі Азії простягаються від Суецького каналу і Уральських гір на заході до Кавказьких гір, Каспійського моря і Чорного моря на півдні. На півдні Азія омивається Індійським океаном, на півночі - Північним Льодовитим океаном, а на Далекому сході - Тихим океаном.
Азію можна розділити на 6 субконтинентів:
1). Центральна Азія - Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан і Киргизстан;
2). Східна Азія - Китай, Монголія, Тайвань, Північна і Південна Корея;
3). Північна Азія - Росія;
4). Індійський субконтинент - Індія, Афганістан, Бангладеш, Бутан, Мальдіви, Непал, Пакистан, Шрі-Ланка;
5). Південно-східна Азія - Бруней, Камбоджа, Східний Тимор, Індонезія, Лаос, Малайзія, М'янма (Бірма), Філіппіни, Таїланд і В'єтнам;
6). Південно-Західна Азія - Туреччина, Іран, Кіпр, Ізраїль, Ліван.
Трьома провідними економічними державами Азії вважаються Китай, Японія та Індія. Проте, економіка Азії відстає від економіки Північної Америки та Європи.
Трьома домінуючими фінансовими центрами Азії є Токіо, Гонг-Конг і Сінгапур.
До переважаючих релігій на території Азії відносяться індуїзм, буддизм, конфуціанство / таоїзм і іслам.
Крайня західна точка Азії - мис Баба (Baba), він розташований на північному заході Туреччини.
Крайня північна точка Азії - мис Челюскін в Сибіру.
У Азії знаходяться найвища і найнижча точки на Землі: гора Еверест (8 848 м. над рівнем моря) і Мертве море (395 м. нижче рівня моря).
Десять найдовших річок Азії:
1). Янцзи (Chang Jiang) - 6 300 км,
2). Жовта річка (Huang He) - 5 464 км,
3). Лена - 4 400 км,
4). Меконг (Mekong) - 4 350 км,
5). Іртиш - 4 248 км,
6). Єнісей - 4 090 км,
7). Об - 3 650 км,
8). Нижня Тунгуска - 2 989 км,
9). Інд (Indus) - 2 900 км,
10). Брахмапутра (Brahmaputra) - 2900 км.
Якщо всі ці річки з'єднати одна з одною, вони обігнуть земну кулю по екватору.
Десять найвищих гірських вершин Азії:
1). Еверест (Everest) - 8 848 м, Непал-Тибет,
2). K2 - 8 611 м, Пакистан-Китай,
3). Канченджанґа (Kangchenjunga) - 8 586 м, Непал-Сіккім (Індія),
4). Лхоцзе (Lhotse) - 8 516 м, Непал-Тибет (Китай),
5). Макалу (Makalu) - 8 462 м, Непал-Тибет (Китай),
6). Чо Ойю (Cho Oyu) - 8 201 м, Непал-Тибет (Китай),
7). Дхаулагірі (Dhaulagiri) - 8167 м, Непал,
8). Манаслу (Manaslu) - 8 156 м, Непал,
9). Нангапарбат (Nanga Parbat) - 8 125 м, Пакистан,
10). Аннапурна (Annapurna) 8 091 м, Непал.
Якщо всі ці вершини поставити одна на одну, вони досягнуть космосу.
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