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 Мертве море

green point with spaceМертве море є одним з найбільш незвичайних і унікальних водойм нашої планети. Перш за все тому що насправді це озеро.

green point with spaceСама назва моря говорить про те, що вода Мертвого моря млява, причиною цьому служить високий вміст солі у воді, що робить неможливим життя в ній риб і рослин.

green point with spaceМертве море - найнижча точка на поверхні Землі, так як воно розташовується на 420 метрів нижче рівня світового океану.

green point with spaceМертве море розташоване на кордоні Ізраїлю та Йорданії.

мертве море на карті

green point with spaceНайглибше місце Мертвого моря - 298 м.

green point with spaceДовжина Мертвого моря - 67 км., ширина - 18 км.

green point with spaceВода надходить в Мертве море з потічків і річок, але звідти вже нікуди не витікає.

green point with spaceВсупереч переконанням, вода в Мертвому морі не найсолоніша у світі. Перше місце у кратерного озера Ассаль (Джибуті).

green point with spaceВода Мертвого моря друга за ступенем солоності в усьому світі, процентний вміст солі в ній так само 33,7%.

green point with spaceСіль Мертвого моря дуже гірка на смак, вона дуже сильно відрізняється від харчової солі.

green point with spaceУнікальна сіль Мертвого моря допомагає в лікуванні вугрів, псоріазу, целюліту, лупи, сухості шкіри, кропив'янки, болі в м'язах, стресу і багато чого іншого.

green point with spaceКажуть, сіль Мертвого моря марно брати з собою про запас. Вона втрачає свої чудодійні властивості всього через 2 години через контакт з киснем атмосфери.

green point with spaceВи можете просто лежати на поверхні води без жодних спроб пливти або утримуватися на плаву. Щільність води через ту ж сіль дуже велика, і в Мертвому морі плавати може навіть той, хто ніколи не вмів цього робити.

Мертве море

green point with spaceВода Мертвого моря немов олія. Якщо рукою або ногою провести по воді, здається, що хлюпаєшся в бензині.

green point with spaceСолону воду Мертвого моря змити без мила неможливо.

green point with spaceВода Мертвого моря містить безліч різних мінералів, в тому числі: йод, кальцій, бромід. Офіційні дані свідчать, що в воді Мертвого моря розчинено природних мінералів загальною масою більше 50-и мільярдів тонн. 60% мінералів Мертвого моря більше не зустрічаються в жодній водоймі планети.

green point with spaceВсі мінерали які містяться у воді Мертвого моря, містяться в нашому організмі і є для нього необхідними.

green point with spaceКлімат району, в якому розташоване Мертве море теплий, сухий, сонячний весь рік.

green point with spaceМертвому морю більше 3 мільйонів років.

green point with spaceКлеопатра любила Мертве море настільки, що наказала побудувати на його берегах косметичне виробництво і курорти.

green point with spaceЄгиптяни використовували бруд Мертвого моря для муміфікації тіл померлих.

green point with spaceУ стародавні часи Мертве море часто називали «смердючим».

green point with spaceАристотель згадував про Мертве море в своїх роботах.

green point with space50% економіки району Мертвого моря складається з рослинництва (найбільш відомі культури місцевих садівників - це фінікова пальма, площа її посадок перевищує 250 гектарів, і базелік, успішно експортується на італійський ринок).

green point with space80% продукції сільського господарства регіону Мертвого моря призначені для експорту за всіма європейськими і міжнародними стандартами.

green point with spaceУ Мертвому морі бруду Вам не знайти, принаймні в місцях відпочинку туристів. Тому бруд Мертвого моря доведеться купувати, якщо є бажання стати прекраснішою за Афродиту. 

Мертве море

green point with spaceНепідготовленому туристу перебувати в Мертвому морі можна не більше ніж 10 - 15 хвилин і не більше трьох разів на день.

green point with spaceРанки і порізи після купання в Мертвому морі затягуються відчутно швидше. Але, правда, коли плаваєш, пече нестерпно.

green point with spaceІ лікуватися, і відпочивати на Мертвому морі можна цілий рік. Температура води Мертвого моря рідко опускається нижче  20 градусів

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