Мертве море є одним з найбільш незвичайних і унікальних водойм нашої планети. Перш за все тому що насправді це озеро.

Сама назва моря говорить про те, що вода Мертвого моря млява, причиною цьому служить високий вміст солі у воді, що робить неможливим життя в ній риб і рослин.

Мертве море - найнижча точка на поверхні Землі, так як воно розташовується на 420 метрів нижче рівня світового океану.

Мертве море розташоване на кордоні Ізраїлю та Йорданії.

Найглибше місце Мертвого моря - 298 м.

Довжина Мертвого моря - 67 км., ширина - 18 км.

Вода надходить в Мертве море з потічків і річок, але звідти вже нікуди не витікає.

Всупереч переконанням, вода в Мертвому морі не найсолоніша у світі. Перше місце у кратерного озера Ассаль (Джибуті).

Вода Мертвого моря друга за ступенем солоності в усьому світі, процентний вміст солі в ній так само 33,7%.

Сіль Мертвого моря дуже гірка на смак, вона дуже сильно відрізняється від харчової солі.

Унікальна сіль Мертвого моря допомагає в лікуванні вугрів, псоріазу, целюліту, лупи, сухості шкіри, кропив'янки, болі в м'язах, стресу і багато чого іншого.

Кажуть, сіль Мертвого моря марно брати з собою про запас. Вона втрачає свої чудодійні властивості всього через 2 години через контакт з киснем атмосфери.

Ви можете просто лежати на поверхні води без жодних спроб пливти або утримуватися на плаву. Щільність води через ту ж сіль дуже велика, і в Мертвому морі плавати може навіть той, хто ніколи не вмів цього робити.

Вода Мертвого моря немов олія. Якщо рукою або ногою провести по воді, здається, що хлюпаєшся в бензині.

Солону воду Мертвого моря змити без мила неможливо.

Вода Мертвого моря містить безліч різних мінералів, в тому числі: йод, кальцій, бромід. Офіційні дані свідчать, що в воді Мертвого моря розчинено природних мінералів загальною масою більше 50-и мільярдів тонн. 60% мінералів Мертвого моря більше не зустрічаються в жодній водоймі планети.

Всі мінерали які містяться у воді Мертвого моря, містяться в нашому організмі і є для нього необхідними.

Клімат району, в якому розташоване Мертве море теплий, сухий, сонячний весь рік.

Мертвому морю більше 3 мільйонів років.

Клеопатра любила Мертве море настільки, що наказала побудувати на його берегах косметичне виробництво і курорти.

Єгиптяни використовували бруд Мертвого моря для муміфікації тіл померлих.

У стародавні часи Мертве море часто називали «смердючим».

Аристотель згадував про Мертве море в своїх роботах.

50% економіки району Мертвого моря складається з рослинництва (найбільш відомі культури місцевих садівників - це фінікова пальма, площа її посадок перевищує 250 гектарів, і базелік, успішно експортується на італійський ринок).

80% продукції сільського господарства регіону Мертвого моря призначені для експорту за всіма європейськими і міжнародними стандартами.

У Мертвому морі бруду Вам не знайти, принаймні в місцях відпочинку туристів. Тому бруд Мертвого моря доведеться купувати, якщо є бажання стати прекраснішою за Афродиту.

Непідготовленому туристу перебувати в Мертвому морі можна не більше ніж 10 - 15 хвилин і не більше трьох разів на день.

Ранки і порізи після купання в Мертвому морі затягуються відчутно швидше. Але, правда, коли плаваєш, пече нестерпно.

І лікуватися, і відпочивати на Мертвому морі можна цілий рік. Температура води Мертвого моря рідко опускається нижче 20 градусів

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