Острів Пасхи, розташований посеред Тихого океану, далеко від цивілізації, є одним з найтаємничіших місць на нашій планеті. Багато мандрівників і вчених по всьому світу ламають голову над тим, чому там немає лісу, звідки взялися величезні статуї з каменю, як туди потрапили остров'яни? Про ці та інші загадки острова Пасхи ми і розповімо сьогодні в нашій статті.

Моаї.

Найвідомішою пам'яткою острова Пасхи, безумовно, є таємничі статуї моаї. Їх налічується понад 900 і всі вони представляють собою величезні кам'яні голови - кожна кілька метрів у висоту і вагою в десятки тонн.

Вважається, що статуї місцеві жителі почали виготовляти в одинадцятому столітті і робили їх майже 500 років. Вони вирізали їх в скелях острова Пасхи, ймовірно, в горизонтальному положенні, а потім перевозили в долину за допомогою спеціальних дерев'яних платформ.

Про те, з якою метою і як саме жителі острова Пасхи вирізали моаї і транспортували їх з глибини острова на узбережжя до цього дня залишається таємницею - це одна з найбільших загадок людства. Дослідники спробували запитати тубільців, але відповідь нічого не прояснила: "Вони рухалися самі".

Перші європейці.

Першим європейцем, якому вдалося досягти острова, став голландець - капітан Якоб Роггевен. Це було в 1722 році, на Великдень, власне, звідси і походить назва острова.

Коли Роггевен прибув туди, острів представляв собою практично голу землю, тому що більшість дерев були вирубані місцевими жителями - вони використовували деревину для будівництва будинків, човнів і платформ, за допомогою яких транспортували моаї. Сьогодні рослинності на острові Пасхи стало більше - близько 50 років тому з Чилі сюди імпортували дерева евкаліпта і акації.

Рапа-Нуї.

Місцеві жителі називають острів Пасхи - Рапа-Нуї. На їх мові "Рапа" означає "робити ідолів", що зображають божества, "Нуї" - "великий" або "багато".

Площа острова становить - 163,6 км², протяжність із заходу на схід - 24 км, з півночі на південь - 12 км.

Туристи на острові Пасхи.

Острів приваблює туристів, готових долати тисячі кілометрів, щоб глянути в чорні діри або коралові очі ідолів. Плисти місяці, як Роггевен, тепер не потрібно, на острів Пасхи літають літаки.

На острові Пасхи немає промисловості, сільське господарство розвинене слабо, велика частина їжі імпортується морським і повітряним шляхом. З цих причин ціни там в 2-3 рази вищі, ніж на материковій частині Чилі.

Жителі острова, яких там проживає 3 791 мешканців заробляють, головним чином, на туризмі. Крім того, вони не платять ніяких податків, тому острів Пасхи часто називають зоною Tax Free.

Перші жителі острова.

Острів Пасхи, що належить до території Чилі, є найвіддаленішим населеним островом у світі. Відстань до найближчого населеного місця, - 1819 км.

Те, як на острів потрапили перші мешканці є ще однією серйозною загадкою для вчених. Вважається, що вони прибули туди на плотах близько 1 000 років тому з Перу (відстань до острова 8 тис. км) або, що більш ймовірно, Маркізьких островів (3.2 тис. км). Погодьтеся, повірити, що вони могли зробити такий шлях по бурхливому океану на вкрай ненадійних плавзасобах непросто.

Після прибуття на острів Пасхи, індіанці почали займатися сільським господарством і полюванням на тюленів, дельфінів і інших морських ссавців. Не гребували вони навіть полінезійськими щурами. Єдиною ж живністю, привезеною на острів, були кури.

Їх спокійне життя тривало аж до другої половини дев'ятнадцятого століття - тоді більшість місцевих були взяті в рабство і вивезені работоргівцями в Перу, крім того, значна частина населення загинула в результаті епідемій туберкульозу і прокази.

Цікаво, що, хоча християнські священнослужителі, які прибули на острів Пасхи, боролися з язичницькими звичаями, вони були поширені ще довгий час після їх прибуття, зокрема практикувався... канібалізм!

Визначні місця.

Острів Пасхи популярний серед туристів не тільки через своїх кам'яних ідолів. Там, наприклад, чимало відмінних бухт, які облюбували серфери з усього світу. Є кілька цікавих печер, які в давні часи використовувалися індіанцями для різних цілей: печера народження (місцевий пологовий будинок), печера незайманих (своєрідний спа-центр, молоді дівчата ховалися там від сонця, щоб їх шкіра була максимально білою), печера прокажених, де ізолювали хворих на проказу людей, а також печера кладовище, яка використовувалася для поховання померлих. Крім того, на острові Пасхи є кілька згаслих вулканів, в кратерах яких утворилися мальовничі озера.

Аеропорт Матавері.

Ще одним визначним місцем острова є аеропорт Матавері. Він був побудований в 80-х роках минулого століття і має надзвичайно довгу злітно-посадкову смугу - 3318 метрів. Така довжина була обумовлена тим, що аеропорт призначений не тільки для літаків, але і в якості резервного місця посадки космічних шатлів. Його проект був розроблений і втілений в життя американцями, на основі угоди президента Чилі Аугусто Піночета і президента США Рональда Рейгана.

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