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Напевно ви всі стикалися з цією фотографією. Велосипед висить на двометровій висоті наполовину врослим в дерево. У цього велосипеда є цікава історія.

велосипед дерево

 

Зовсім недавно у США 99-річна жінка впізнала цей велосипед, який її син втратив понад півстоліття тому. За словами Хелен Паз з Vashon Island, штат Вашингтон, велосипед подарували її синові Дону сусіди в 1954 році, після того як вона втратила чоловіка.

велосипед дерево

 

«Наші сусіди були дуже добрими і щедрими людьми. Коли ми з Доном залишилися одні, вони допомагали нам. Вони і подарували велосипед», – згадує Хелен Паз.

велосипед дерево

 

Однак, у той час 8-річному Дону цей велосипед був не дуже потрібний, і він «забув» його в лісі. Пройшли десятки років, і нещодавно в американському штаті Вашингтон у лісі знайшли старий велосипед, врослий в дерево. Мабуть, велосипед був залишений біля маленького деревця. Воно виросло і таким чином велосипед «ріс» разом з ним.

велосипед дерево

 

Хелен Паз і її вже дорослий син Дон побували в лісі біля дерева з велосипедом, і підтвердили, що це саме той транспортний засіб, подарований сусідами в 1954 році.

велосипед дерево

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