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 Цікаві факти

Ми всі чули про масонів і їх ймовірну мету глобального домінування через новий світовий порядок, але чи багато хто з нас знають що-небудь істотне про цей орден? Масонство одна з найстаріших і найбільших в світі спільнот. І насправді це братство не таке вже таємне.

Масони запевняють, що єдина їхня мета - зробити людей кращими, а його ідеали дружби, милосердя і братської любові вижили крізь століття навіть в найпотужніших політичних, військових і релігійних конфліктах.

Масонство - це не зібрання або місце для поклоніння. Це не релігія, як багато хто думає, воно не вчить релігійної філософії. Але як і раніше залишається багато питань до цієї спільноти.

 

Отже, хто ж такі масони?

• Число масонів по всьому світу приблизно дорівнює 5 мільйонам (з них близько 480 тисяч в Великобританії і 2 мільйони в США).

Багато хто вважає, що масонство - секретне братство, але це не так. Масони можуть вільно повідомляти про свою приналежність, хоча і не можуть розкривати секрети ордена.

Цікаві факти

Загальноприйнятою датою появи масонства вважається 24 червня 1717 року, коли була створена Велика Ложа Лондона. Після цієї дати Великі Ложі стали керувати іншими ложами.

Зазвичай вважається, що масони використовують символи для засекречування своєї діяльності. Однак символи з'явилися на ранніх етапах становлення братства, коли багато його членів не вміли читати. Рясна символіка служила для нагадування про уроки братства.

Найстарішим масонським символом можна назвати циркуль і косинець. Це також найбільш упізнаваний знак, хоча його точний зміст змінюється в різних країнах

Цікаві факти

Масонська «ложа» - це не просто назва будівлі, а група людей, які проводять збори в цій будівлі. Кожна ложа отримує листи від «Великої Ложі», але в основному діє принцип самоврядування. Немає якоїсь єдиної церемонії для проведення зборів, ритуали змінюються від групи до групи.

Неможливо стати масоном, будучи атеїстом. Первинна вимога до потенційних членів - віра в якусь вищу силу.

Існують два відомих напрямки масонства. Регулярне, кероване Об'єднаною Великою ложею Англії і Ліберальне, представлене Великим Сходом Франції.

Масони зазвичай розпізнають один одного за різними «секретними» знакам, наприклад, кільце з масонською емблемою, нашивки на одязі, а іноді знамените масонське рукостискання (під час потиску великий палець торкається до руки іншої людини особливим чином), хоча останнє в основному відноситься до масонів з Сан-Франциско і Вашингтона.

Цікаві факти

У масонів є правило - не давати свідчення проти інших масонів. Вони визнають, що це може стати причиною лжесвідчення, але для них не захистити свого - набагато більший гріх.

Не існує якоїсь однієї людини, що виражає думку всіх масонів. Братство складається з великої кількості людей в багатьох організаціях, що підкоряються своїй територіальній Великій Ложі. Ніхто з членів не може говорити від імені всього масонства. Це обов'язок Великої Ложі, що об'єднує дану територію.

Існує зв'язок між масонами і Статуєю Свободи. Автор статуї Фредерік Бартольді був масоном

Астронавт Базз Олдрін був членом Ложі Чистого Озера №1417 в Техасі. Він пілотував місячний модуль Аполлон 11 під час першої в історії висадки людини на місяць. Ступаючи на Місяць, він мав спеціальне доручення свого Великого Майстра - оголосити Місяць територіальною юрисдикцією Великої Ложі Техасу. Джон Гленн теж був масоном.

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Кетрін Бабінгтон так хотіла з'ясувати, що ж це за масонство, що більше року під час зборів ховалася всередині кафедри для виступів. Коли її виявили, то майже місяць тримали в полоні.

До числа найбільш знаменитих масонів належать Чарльз Дарвін, Марк Твен, Уїнстон Черчілль Джон Едгар Гувер, Бенджамін Франклін і перший президент і батько-засновник США Джордж Вашингтон.

Прихильники теорії змови пов'язують масонів з ілюмінатами. Але це не дуже схоже на правду, так як суспільство ілюмінатів настільки таємне, що деякі до цих пір не вірять в його існування, тоді як масони можуть вільно повідомляти про свою приналежність.

Гітлер вірив, що масони управляються євреями, і під час правління нацистів було вбито від 80 до 200 тисяч масонів.

У США жінки не можуть стати масонами, тоді як в Європі їх зазвичай допускають до ініціації.

По суті масонства, а можливо, і інших спільнот, лежить поклоніння Сонцю.

Масонський храм в Чикаго, Іллінойс побудували в 1892 році. Свого часу він був найвищою будівлею в світі, маючи висоту в 22 поверхи.

Цікаві факти

Під час громадянської війни в Америці солдати воюючих сторін, пізнаючи один одного як масонів, допомагали один одному. Навіть під час війни масонська лояльність до братерства не ослабилась. 

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