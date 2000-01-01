Теракотова армія є одним з найбільш захоплюючих археологічних відкриттів нашого часу. Цю знахідку називають Восьмим чудом світу, а також вона є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Під час сильної посухи 1974 року, що торкнулася і міста Сіаня (стародавньої столиці Китаю), група місцевих селян намагалася викопати криницю. Однак, замість води, селяни виявили якісь глиняні уламки. Надалі до розкопок залучили археологів. Так було зроблено одне з найбільших відкриттів XX століття...

Теракотова армія - легендарна гвардія повнорозмірних глиняних воїнів, коней і колісниць. Теракотові воїни повинні були захищати інтереси китайського імператора Цінь Шихуанді в потойбічному світі. Вони були поховані разом з імператором в 210-209 роках до н.е.

Імператор Цінь Шихуанді, якого в Китаї називають імператор-об'єднувач, відомий тим, що зумів об'єднати під своєю владою ворогуючі китайські царства, перетворивши їх в могутню імперію. При ньому почалося будівництво Великої Китайської стіни.

Будівництво імператорської гробниці почалося в 247 році до н.е., з участю 700 тисяч робітників і ремісників. Будівництво мавзолею тривало 38 років.

Спочатку, згідно з давньою китайською традицією, імператор хотів поховати з собою 4 000 живих воїнів, але радники зуміли переконати правителя. Цей жорстокий вчинок неминуче призвів би до бунту і послабив би військову міць імперії. Замість цього прийняли рішення поховати глиняних воїнів, збільшивши їх кількість вдвічі. Для надійності.

Хоча імператор Цінь в значній мірі сприяв розвитку імперії, він був сумно відомий своєю жорстокістю. У гробниці були виявлені сотні скелетів, багато з яких були ремісниками і робітниками, які допомагали будувати гробницю. Вони були поховані для того, щоб зберегти таємність цього місця і його скарбів. Після поховання та опечатування скарбів, ворота закрилися, замкнувши всіх робочих, так що ніхто не зміг вийти. Над мавзолеєм посадили дерева і траву, щоб він зовні виглядав, як звичайний пагорб.

Серед 8000 теракотових воїнів неможливо знайти навіть двох однакових обличь, всі особи і зачіски індивідуальні. По обличчях воїнів можна навіть дізнатися національність солдатів китайської імперії: серед воїнів можна спостерігати китайців, уйгурів, тибетців, монголів і багатьох інших. Обладунки, одяг і взуття відтворені з ювелірною точністю.

Разом з солдатами стоять військові колісниці і запряжені коні. На початку 2000-х років археологи знайшли статуї чиновників, музикантів і акробатів.

Вага кожного воїна складає приблизно 135 кг, зріст - 170-190 см. Коней, що важать приблизно 200 кг, виготовляли поряд із мавзолеєм, для більш легкого транспортування.

У кожного воїна була при собі справжня зброя: списи, щити, луки арбалети і мечі. Проте, під час народного бунту проти Ер Шихуанді (сина Цінь Шихуанді), який, на відміну від великого батька, виявився слабким і невмілим правителем, повсталі розграбували гробниці.

Всі теракотові воїни були яскраво розфарбовані натуральними фарбами, і ці фарби не тьмяніли протягом багатьох століть, поки воїнів не винесли на поверхню. Справа в тому, що при контакті з киснем, фарби швидко тьмяніють.

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