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 стародавній рим

У Стародавньому Римі були досить незвичайні та шокуючі професії, які з плином часу розчинилися в історії. Пропонуємо Вашій увазі підбірку стародавніх професій.

 

Добувач срібла.

У Стародавньому Римі срібло видобували руками. Хлопчиків опускали у вузькі тісні нори, дуже глибокі. Через те, що там було спекотно і були присутні отруйні гази, прожити в такому режимі можна було не більше 3-х місяців. Але римлян це не турбувало, оскільки робочими були раби.

 

Стеркораріус.

Стародавній Рим славився першим в історії прототипом «каналізації». Але вона була індивідуальна у кожного вдома. І коли твоя оселя знаходиться над великим контейнером з відходами, потрібен хтось не гидливий, хто прийде і відвезе все це добро. Цим і займався стеркораріус.

 

 

Організатор оргій.

Слово «оргія» не означало те, що ми маємо на увазі сьогодні. Це була  велика світська вечеря з випивкою, їжею і жінками. Яка іноді закінчувалася сексуальним буйством. Організатор оргій повинен був забезпечити закупівлі, обладнати приміщення, надати кімнати гостям, запросити жінок і т. п. Це була не шанована професія, її представників не любили, але частенько вдавалися до їхніх послуг.

 

Урінатор.

Завданням урінаторов було пірнати на глибину більше 30 метрів, найчастіше для установки будівельних конструкцій. У водолаза був ковпак з повітрям у вигляді дзвону зверху і вантаж на ногах знизу. Канат з'єднував його з поверхнею. Ця робота була дуже шанованою і високооплачуваною.

 

Носильники привілейованого тіла.

Незважаючи на те, що ці люди були завжди добре одягнені і нагодовані, їх роботу легкою не назвеш. Носили вони і по сходах сотнями сходинок, по яких потрібно підняти "господаря". А якщо взяти до уваги те, що «носилки» інкрустувалися золотом і склом, завдання видається зовсім не з легких. Крім того, тіло потрібно було нести акуратно, щоб не викликати у нього синдром морської хвороби.

 

Творець табличок з прокльонами.

Ця робота розумова, але не менш важка. Щось на зразок сучасного копірайтера. Якщо ви хотіли побажати комусь зла, ви замовляли у нього таку табличку і несли до храму. Вважалося, що божество може прочитати таку табличку і виконати те, що там написано. Нещасний писака половину дня вислуховував скарги гостей, а другу половину - писав страхітливі прокляття.

 

Похоронний клоун.

Похоронному клоуну платили за те, що він перевдягався в померлого, поводився радісно, танцював і жартував. Римляни вірили, що це віджене злих духів і забезпечить померлому радість у загробному житті. Під час похорону цей клоун бігав навколо тіла, жартував і кривляв померлого, та його манери. Деякі з таких клоунів були в пошані, і їм надавалася честь обслуговувати похорони знатних людей та імператорів. 

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