 Чому у античних скульптур "порожні очі"?

Раніше вважали, що античні скульптури збереглися в первозданному вигляді. Саме тому творці епохи класицизму так завзято в своїх роботах дотримувалися холодних відтінків і величності, з вірою, що наслідують древнім оригіналам.

Але набагато пізніше з'ясувалося, що початковий вигляд скульптур був не таким. Очі не висловлювали порожнечу і відчуженість, та й самі фігури не були сірими, а яскраво розмальовані.

Ще в XIX під час розкопок виявили «акропольські кори», тобто фігурки дівчат, на яких залишилося трохи фарби: різнокольорові очі, темне волосся і яскраво червоні губи. Після цього сліди фарб знаходили і на інших античних шедеврах.

Німецькі вчені, з твердим наміром відновити первозданний вигляд скульптур, взялися за їх прикрашення. Таким чином, було реконструйовано 12 фігур і створено виставку «Строкаті боги».

Скульптури з бронзи були «власниками" не намальованих, а інкрустованих очей. Так, знайдені в морі статуї «воїни з Ріаче» мали глибокі ями замість очей, оскільки вставлені туди крихкі камінці випали або розбилися.

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