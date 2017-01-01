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Point Green Супутник планети Земля приблизно в 400 разів менший від Сонця. Розмір обох світил здається нам однаковим лише тому, що Місяць є найближчим до планети Земля астрономічним об'єктом;

Point Green За всю історію людства небесне світило відвідало лише 12 людей. При цьому всі вони були громадянами США;

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Point Green Колонізація Місяця - це не наукова фантастика, а питання часу. Вже зараз уряд , США, Китаю і Росії планують організувати добування гелію-3 на цьому астрономічному об'єкті;

Point Green Супутник Землі зародився більш ніж 4.5 мільярдів років тому і спочатку мав набагато більший розмір, в порівнянні зі своїм нинішнім станом;

Point Green Сучасні космічні кораблі досягають просторів Місяця приблизно за три дні з моменту вильоту;

Point Green Небесне світило займає центральне місце в релігії багатьох древніх цивілізацій;

Point Green На супутнику планети Земля розташована невелика алюмінієва статуя, присвячена всім загиблим космонавтам. Вона була встановлена ​​американськими дослідниками в ході здійснення програми «Аполлон»;

Цікаві факти про Місяць.

Point Green Люди, що побували на небесному світилі, поверталися додому не з порожніми руками. У 1969-1972 роках ними було привезено майже 400 кілограм місячного грунту;

Point Green Форма супутника планети Земля яйцеподібна, а не кругла;

Point Green Різкий перепад температур - це характерна риса місячного клімату. Протягом доби тамтешня температура може змінитися від - 100 ° С до + 150 ° С;

Point Green При бажанні, будь-яка людина може вивчити кратери, рівнини і злами супутника планети Земля, використовуючи звичайний телескоп;

Point Green Через відсутність атмосфери, на місяці відсутні такі природні явища, як світанки і заходи. Зате там цілодобово видно зоряне небо, Сонце і Землю;

Point Green У 1979 році 13 держав світу домовилися про те, що небесне світило не може бути оголошено чиєюсь власністю і використано у військових цілях. При цьому жодна з країн, які ратифікували цей договір, не володіє достатніми ресурсами для дослідження або колонізації супутника планети Земля. Китай, Росія і США вважали за краще проігнорувати дану ініціативу;

Point Green Людство доставляло на Місяць не тільки техніку, але і предмети мистецтва. Відвідавши небесне світило вдруге, американські космонавти встановили там невелику керамічну пластинку, на якій були викарбувані малюнки шести відомих художників США;

Point Green До супутника планети Земля літали не тільки люди, але і тварини, а також рослини. У 1968 році радянські вчені відправили кілька черепах, дрозофіли, Хрущак, злакових рослин і водоростей в космос. Як і планувалося, зонд успішно здійснив обліт Місяця, після чого повернувся на землю. Жодна жива істота не постраждала;

Point Green Небесне світило постійно зменшується. А через мільйони (чи мільярди) років воно і зовсім зникне;

Цікаві факти про Місяць.

Point Green «Аватари» - це не тільки вигадані персонажі популярного фільму, а й науковий проект, що ставить за мету використовувати роботів для колонізації супутника планети Земля;

Point Green Багато в чому, людство зобов'язане своїм існуванням Місяцю. Без нього наші дні були б коротшими, зливи - сильнішими, вітри - більш руйнівними;

Point Green Через відсутність вітрів і вологи, сліди астронавтів, які відвідали небесне світило, ось уже майже 50 років продовжують існувати в незмінному вигляді;

Цікаві факти про Місяць.

Point Green Місяць служить місцем останнього спочинку відомого американського вченого Оджіна Шумейкера. Сьогодні на його просторах розташовується капсула, що зберігає прах цієї видатної людини;

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