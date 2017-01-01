Галактика Чумацький Шлях - гавань для нашої планети.

Чумацький Шлях досить вивчений, проте залишається незрівнянно більша кількість нерозгаданих таємниць, які так і залишаться невідомими.

Людство живе в світі, про який має нескінченно мале уявлення. Наші знання обмежуються лише вузькими рамками. Ми живемо на Землі, яка є однією з восьми планет Сонячної системи.

Багато хто знає, що Сонце - зірка, від якої залежить існування всього живого на Землі, а також те, що в нашій галактиці, яка зветься Чумацьким Шляхом, є безліч зірок, великих за розміром. Всього тут налічується кілька сотень мільярдів зірок. Хіба можна уявити собі такі масштаби, в яких тисяча світлових років - ніщо, навіть в рамках нашої галактики?

Чумацький Шлях, цікаві факти про який спливають із завидною періодичністю, сусідить з Галактикою Андромеди. Її розміри умовно в півтора рази більше, а відстань до неї неймовірно величезна.

Чумацький шлях - багато чи мало?

Всього у Всесвіті налічується кілька десятків мільярдів галактик, і в космічних масштабах існуванням Чумацького Шляху можна умовно знехтувати. Іншими словами, якби зараз його не стало, а тим більше, якщо б зникла лише вся Сонячна Система, в житті Всесвіту це просто залишилося б непоміченим.

Звично дивлячись в нічне небо, люди в більшості випадків не віддають собі звіту в тому, наскільки великий простір охоплюють в цей момент своїми очима. Ми звикли бачити відомі нам сузір'я і незмінний супутник Землі - Місяць, але чи замислюємося ми про масштаби побаченого?

Розміри деяких сузір'їв.

Велика Ведмедиця, яку найкраще видно в літньому небі і яку можна впізнати за характерною формою ковша, неймовірно велика. У школі всіх вчили, що відстань від Землі до Сонця також величезна - майже 150 мільйонів кілометрів. Але величезна вона досить умовно, адже в космічному просторі це можна порівняти з умовними міліметрами.

Для порівняння - відстань між деякими видимими зірками Великої Ведмедиці в тисячі разів перевищує відстань від Землі до Сонця! Подумати тільки, скільки простору ми бачимо в доступному для огляду нічному небі!

Космічна загроза.

Вчені вважають, що в кожній галактиці спірального типу (якоїю також є наш Чумацький Шлях) є чорна діра. Чорна діра представляє собою зону з надзвичайно щільною масою, де імовірно не працюють наші закони фізики. Чорна діра може засмоктувати в себе не тільки небесні тіла у вигляді комет і астероїдів - вона в змозі поглинути цілу зоряну систему!

Маса чорної діри, розташованої в нашій галактиці, в 40 тисяч разів перевищує масу Сонця. А простягається вона більш ніж на 20 мільйонів кілометрів.

Рух і теорія відносності.

Ми рухаємося відносно Землі, Земля - ​​відносно Сонця. Воно, в свою чергу рухається всередині Чумацького Шляху, який також стрімко мчить в просторі Всесвіту. Все перебуває в безперервному обертанні, починаючи з атома, закінчуючи космічними просторами.

Вивчення галактик.

Хтось може запитати: навіщо вивчати інші галактики, коли так багато незрозумілих речей залишається в нашій? Справа в тому, що неможливо зазирнути туди, де перебуваєш сам. Дослідження сусідніх галактик, спостереження за ними з боку, дають змогу детальніше зрозуміти, як влаштований Чумацький Шлях - цікаві факти про нього продовжують народжуватися саме завдяки таким спостереженнями.

Катастрофа неминуча?

Сьогодні вчені впевнено вважають, що Галактика Андромеда, яку відносно недавно вважали туманністю, стрімко наближається до Чумацького Шляху. Вона поглинає і змітає все, що трапляється на її дорозі, і рухається в нашу сторону зі швидкістю 140 км в секунду! Однак на тлі існуючої відстані між нашими галактиками таке зіткнення станеться через мільйони років, тому людству навряд чи є сенс боятися саме цієї загрози.

Ми - піщинка у Всесвіті.

Процеси, що відбуваються в ньому щомиті, володіють такою енергією, якої легко вистачить, щоб в одну мить зруйнувати нашу планету. Вчені впевнені, що серйозне зіткнення Землі з чим-небудь - це лише питання часу. Та й нашій планеті до катаклізмів глобального значення не звикати - можливо, динозаври вимерли саме внаслідок падіння метеорита.

Існує дуже багато цікавих фактів про Чумацький Шлях і космос в цілому. І чим далі рухаєшся в напрямку осягнення деяких таємниць, тим більше незрозумілого для себе відкриваєш. Життя - це великий подарунок Природи, тому потрібно цінувати його і не витрачати даремно, адже його могло б і не бути.

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