Цікаві факти з життя космонавтів на орбіті.

Коли почалося освоєння космічного простору, кожна дитина мріяла стати космонавтом і полетіти в далекий космос. Вдалося це зробити лише одиницям. То чи легко пристосуватися до життя на орбіті? Які труднощі чекають там?

Для нормального життя людині необхідні: сон, хороше харчування, засоби особистої гігієни, відсутність чинників які шкідливо впливають на здоров'я і психологічний комфорт, який дають спілкування і цікава робота.

Умови життя космонавтів значно відрізняються від земних, незважаючи на те, що розроблено чимало спеціальних пристосувань, покликаних полегшити життя людини на орбіті, потрапляючи туди, майже всі космонавти відчувають дискомфорт і неприємні відчуття.

Це симптоми так званої космічної хвороби. Розвиваються вони на тлі втрати орієнтації частин тіла. Відсутність гравітації, основного орієнтира вестибулярного апарату, викликає емоційний шок, і потрібен час, щоб до цього звикнути.

Нормально виспатися на орбіті складно. Сонце сходить і заходить кожні 90 хвилин.

Шістнадцять світанків і заходів можуть спостерігати космонавти на добу. Тому лягають і прокидаються вони по будильнику з заздалегідь встановленою 24-годинною системою. Спати можна без подушки і матраца, головне, пристебнутися, щоб не полетіти уві сні. Заснути на орбіті складно через шум працюючої апаратури.

Відео: Як комонавти сплять на орбіті?

Найбільші труднощі виникають при необхідності дотримуватися особистої гігієни.

Звичайно, складно забруднитися на орбітальній станції, і в умовах невагомості фізичне навантаження практично відсутнє, що призводить до низького потовиділення, але вмиватися вранці, чистити зуби, голитися, справляти фізіологічну потребу необхідно.

Шкіру очищають спеціальними вологими серветками. Розроблено модель душа, що має дах, з якого надходить вода, дно, з пристроєм для закріплення ступень, і поліетиленові стінки. Волосся миють шампунем, що не вимагає ополіскування.

Відео: Як прийняти душ в космосі?

Зуби чистять зубною пастою, яка не піниться. Її не випльовують, а ковтають. Голитися можна звичайним станком, але використовуючи при цьому крем, який склеює волоски, щоб вони не розлетілися по всій станції.

Відео: Як космонавти чистять зуби?

Космічний унітаз не змиває, а всмоктує випорожнення, для того щоб навчитися правильно сідати на нього, доводиться пройти цілий курс занять на тренажері з відеокамерами. Пробували створити міні-туалет в скафандрі, але потім обмежилися шортами, які вбирають до двох літрів рідини і звичайними памперсами.

На станції обладнано приміщення для прийому їжі - «космічна кухня».

Всі столові прилади прикріплені до столу, а їжа подається в брикетах і кубиках, хліб у вигляді маленьких буханок на один укус. А якщо захочеться поласувати печивом, то воно упаковано в тонку плівку, яка тане в роті, щоб не залишалося крихт. Сіль і перець розчинені в рідині. Тут посипати ніяк не можна, а краще полити блюдо сіллю.

З шкідливих факторів, що діють на космонавтів, можна відзначити космічну радіацію, що викликає проблеми із зором. Болі в спині, що виникають за рахунок розтягування хребта в невагомості. Зріст в таких умовах може збільшитися на 5 сантиметрів. Атрофію м'язів, в тому числі і кишечника, це призводить до зайвого метеоризму.

Цвіль, мікроби і бактерії, незважаючи на дезінфекцію приміщення все одно примудряються проникнути на станцію і розмножуються в краплях конденсованої рідини. Ці краплі можуть досягати великих розмірів, а кількість мікроорганізмів в них серйозний ризик для здоров'я космонавтів.

Життя на орбіті позбавлене ​​комфорту, це важка праця, яка викликає захоплення і повагу!

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