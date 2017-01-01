НЛО - неопізнані літаючі об'єкти, що періодично з'являються в нашому небі в різних куточках планети. Інопланетні кораблі постійно цікавили звичайних людей і деяких вчених.

Скептично налаштовані астрономи продовжують стверджувати, що НЛО не існує. Точно нині можна сказати тільки одне: людству поки не вдалося ні підтвердити, ні спростувати теорію про існування інопланетян.

У даній статті зібрані найцікавіші факти про НЛО, починаючи з інформації про перших помічених інопланетних об'єктів.

Термін «НЛО» вперше використав у своїй книзі Д. Є. Кіхоу в 1953-му році. До слова, книга носить назву «Літаючі тарілки з космосу».



Увагу до інопланетних літаючих апаратів привернув льотчик К. Арнольд, який в 1947 році під час польоту помітив 9 неопізнаних об'єктів, що летять в повітрі. Новина про це швидко поширилася по всьому світу, після чого звичайні люди почали в буквальному сенсі шукати контакт з інопланетянами. Арнольд, в свою чергу, бачив об'єкти над горою «Рейнел», яка розташована на території Вашингтона. Саме Кеннет Арнольд назвав НЛО літаючими тарілками, після чого цей термін став популярним і часто використовується.



Офіційно термін «НЛО» ввели ВПС Сполучених Штатів. Сталося це в 1953 році. Співробітники ВВС називали вищесказаним терміном не тільки непізнані об'єкти у вигляді тарілок, але і інші апарати різної форми, походження яких визначити було складно.



Більшість сучасних вчених вважають, що інопланетні кораблі не заслуговують на таку увагу, тому що не можуть відвідувати нашу планету настільки часто. Відомо, що новини про НЛО з'являються в просторах інтернет мережі з завидною регулярністю. Якби всі вони були правдивими, то нам вже вдалося б встановити прямий контакт з прибульцями.



В кінці 50-х - початку 60-х років в Сполучених Штатах новини про НЛО були неймовірно популярними. Пізніше виявилося, що практично всі такі новини розповідали, насправді, про «U-2» - літаки-розвідники, які протягом кількох років були засекреченими.



Всі фільми про прибульців і інопланетну техніку можна розділити на дві групи. Перша група, яка є найпопулярнішою, демонструє ворожу поведінку прибульців. В таких фільмах інопланетяни нападають на людей, освоюють нашу планету, перетворюючи наше життя в Пекло.

Друга група фільмів демонструє нам зовсім іншу поведінку НЛО - дружню. У такому кінематографі інопланетяни намагаються навчити нас чогось високотехнологічного, розкривають свої таємниці і навіть рятують людей. Крім цього, існує ще одна категорія фільмів про НЛО, в яких ми рятуємо інопланетян. Такі фільми з'являються найрідше. Виходячи з вищесказаного, можна припустити, чого саме ми очікуємо від інопланетян.



В уфології існує термін «уфонавт» - древній астронавт. Представники даної науки вважають, що «уфонавти» в далекому минулому часто відвідували нашу планету. Цю теорію доводять різні археологічні знахідки і архітектурні пам'ятки давніх міст.



У 1967 році над Англією шість невпізнаних апаратів в небі вишикувалися в ряд. Уряд офіційно схвалив плани вчених і військових, які мали намір вивчити НЛО. До цієї події привернули загальну увагу, але пізніше з'ясувалося, що все це було містифікацією.



Бермудському «трикутнику» теж приписують зв'язок з інопланетянами. Дослідники вважають, що під водою в тій місцевості може існувати інопланетна постійна база, яку часто відвідують прибульці. Цим пояснюють загадкові зникнення кораблів і літаків, які до цих пір не вдалося знайти.



Відомий астроном Карл Сагал завжди був налаштований скептично. Він сумнівався, що високорозвинена інопланетна цивілізація побажає встановити з нами контакт. Незважаючи на свої переконання, він все ж брав участь у всесвітньо відомому проекті «SETI».





В кінці 30-х років Орсон Уеллс у своїй радіопередачі цитував фантастичну книгу «Війна світів». Він настільки правдоподібно і реалістично описував те, що відбувається в ній, що тисячі американців повірили в те, що на них дійсно напали прибульці. Масова паніка почалася приблизно на середині книги. Люди швидко збирали свої речі і намагалися виїхати. На щастя, шоковане населення вдалося вчасно заспокоїти.



Восьмого липня 1947 року в Росуелі нібито виявили уламки інопланетного корабля. Трохи пізніше уряд оголосив, що цей корабель, насправді, був земним експериментальним літаючим апаратом. Протягом декількох місяців люди відмовлялися вірити в це, звинувачуючи уряд в умисному приховуванні правди про НЛО.



В СРСР інопланетними тарілками прибульців часто виявлялися нові види військової техніки.



Соціальне дослідження 1996 року показало, що 71% американців вважає, що влада приховує від них правду про літаючі інопланетні апарати. Більш того, багато хто був упевнений в тому, що уряд вже давно встановив контакт з прибульцями і уклав з ними певні домовленості.



Перший фотознімок невпізнаного інопланетного транспортного засобу був зроблений в 1883 році астрономом з Мексики на ім'я Х. Бонілла.



Першими про викрадення інопланетянами заявило подружжя Бетті і Барні на прізвище Хілл. Викрадення, за їхніми словами, відбулося в 1961 році на території Нью-Гемпшира. Свідчення подружжя повністю збігалися, незважаючи на те, що опитували їх окремо і під гіпнозом.







В сучасному світі є офіційні організації, що займаються пошуком і вивченням НЛО. Найвідомішими з них є: «MUFON», «CUFOS» і Фонд досліджень непізнаних літаючих об'єктів.



Інопланетяни викрадали не тільки звичайних людей, а й військових, причому на очах у їх керівництва. Так в 1953 році безслідно пропав молодший лейтенант Ф. Ю. Монкла. Його відправили перехопити НЛО, яке зависло над штатом Мічиган. Літак Монкла наблизився до невпізнаного апарату, після чого його огорнуло яскраве світло, а коли все припинилося, виявилося, що літака більше немає на радарах. Більше про пілота і його літак нічого не чули.

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