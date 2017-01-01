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 Чому місяць світиться?

Місячне світло довгий час було темою для міфів і легенд, але сьогодні вчені знають відповіді на питання про природу його походження.

Важлива відмінність Місяця від зірок і, в тому числі від Сонця, в тому, що він не здатен випромінювати постійне світло, але він відображає світло інших небесних світил. Тому видиме нам місячне світло є ні чим іншим як відбитими від поверхні Місяця сонячними променями.

Вночі ми не бачимо Сонця, і здається, що Місяць сам випромінює сріблясте світло. Насправді вночі Сонце знаходиться з іншого боку земної кулі, і освітлює Місяць своїми променями. Місячна поверхня відображає промені сонця. Вночі ми бачимо Місяць на тлі чорного неба, тому створюється враження, що він сам випромінює світло.

Ймовірно, ви неодноразово зустрічали вираз «темна сторона Місяця». Але ви не подумайте, що якась сторона нашого супутника не спроможна відбивати світло. Справа в тому, що швидкість обертання Місяця навколо своєї осі дорівнює швидкості обертання навколо Землі, тому він обернений до Землі весь час однією стороною.

Однак сьогоднішні досягнення в області астрономії дозволили нам побачити ту саму «темною» сторону Місяця, за допомогою знімків зроблених із супутників.

 

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