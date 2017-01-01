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  • Все, що відправляється в космос, нюхає спеціальний експерт.

Деталі
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Джордж Олдріч - не експерт з космічних подорожей або будівництва шатлів, тим не менш, він виконує одне з найважливіших завдань в НАСА - агентство нічого не відправляє в космос, якщо він це не понюхав. Майстер-сніффер, також відомий як «Ноздрядамус» (Nostril-damus), захистив сотні астронавтів, просто понюхавши речі, які поміщаються в космічний корабель.

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Олдріч нюхає все, і навіть те, що іншим здається огидним. У нього чудовий нюх з дитинства, але його особливий талант був виявлений тільки 40 років тому. Він був пожежним в Уайт-Сендс, коли НАСА почало шукати добровольців-нюхачів. Олдріч надзвичайно добре показав себе в їх калібрувальному тесті, в якому повинен був визначити сім основних запахів - мускусний, м'ятний, квітковий, ефірний, камфорний, гострий і гнильний.

З тих пір Олдріч працює в НАСА при випробувальному об'єкті Вайт-Сендс, де безроздільно панує його ніс. Робота може здатися комічною, але наскільки вона важлива? Як виявляється, дуже. «Насправді астронавти можуть захворіти від неприємного запаху», - каже Олдріч. І це дійсно так: у 1976-му році довелося перервати радянську місію, тому що космонавти не могли терпіти сморід всередині корабля.

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Робота Олдріча має неоціненне значення для астронавтів. «Тут, на Землі, неприємний запах, наприклад, якщо хтось був у ванній або різав цибулю, в кінцевому підсумку вивітрюється. Запах змушує піти надходження свіжого повітря, але на космічній станції або в шатлі такого повітря немає. Там не можна відкрити вікно і провітрити. Те, що ми повинні зробити тут, на Землі, - переконатися, що ми не відправляємо туди нові запахи, тому що як тільки вони там з'являться - від них не позбутися».

За свою довгу кар'єру Олдріч обнюхав більше 780 різних матеріалів, і він не збирається припиняти роботу найближчим часом.

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