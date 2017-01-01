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Марс - червона планета, четверта за віддаленістю від Сонця, яка ще з часів Галілео Галілея знаходиться в пристальній увазі вчених і дослідників з усього світу.

Цікаві факти про планету Марс.

Відносна наближеність Марса до планети Земля і відсутність хмарного шару над планетою створюють ідеальні умови для астрономів і вчених, які намагаються дізнатися, якомога більше про планету або навіть знайти життя на ній.

• Поверхня Марса має червоний колір тому, що в грунті дуже багато заліза, яке має іржавий колір.

• День на Марсі триває майже на півгодини більше, ніж день на планеті Земля.

• Нічна температура на Марсі в зимову пору може опускатися до -123 °С.

• Вага людини на Марсі становила б приблизно 2/5 його ваги на нашій планеті.

• Діаметр планети 6786 км.

• На Марсі розташований найвищий вулкан в Сонячній системі - "Олімп". Його висота становить 22 км. (Що майже в 3 рази вище гори Еверест).

цікаві факти про марс

• Відстань від Сонця до Марса 228 млн. км.

• На даний момент Марс є найбільш вивченою планетою. Численні наукові дослідження Марса можна пояснити тим, що планета є невіддаленою від Землі і на відміну від інших планет, у Марса відсутній хмарний шар.

• Серед усіх планет Сонячної системи Марс є найбільш схожою планетою з Землею.

• Подорож з Землі на Марс (і назад) займе близько 16 місяців.

• Тільки 1/3 космічних апаратів, відправлених на Марс, були успішними. Тому вчені досліджують теорію марсіанського аналога "Бермудського трикутника" в якому зникають кораблі.

Цікаві факти про планету Марс.

• Через низький тиск на Марсі жодна людина не зможе вижити на планеті без спеціального спорядження. Умови на планеті моментально перетворять кисень в крові людини в бульбашки, що є несумісним з життям.

• Теоретично, якщо до Марса можна було б доїхати на автомобілі, така поїздка займе 271 рік і 221 днів (при швидкості 95 км/ год).

• Через кожні 780 днів Земля і Марс опиняються на мінімальній відстані одна від одної, яка змінюється від 56 до 101 млн. км. Такі зближення планет називають протистояннями.

• На Марсі знаходиться каньйон з найбільшою довжиною і глибиною. Система каньйонів Долина Марінера на Марсі має довжину в 4000 км., Ширину в 200 км. і максимальну глибину в 7 км. в глибину.

Цікаві факти про планету Марс.

• На Марсі середній показник температури становить -62 °С і може варіюватися від -131 ° взимку до +22 ° влітку.

• Європейське космічне агентство і НАСА вже багато років працюють над підготовкою майбутніх місій на Марс. У їх плани входить висадка людини на Марс до 2035 р.

• На жодній планеті Сонячної системи не зустрічаються настільки масштабні пилові бурі: вони часто охоплюють всю площу планети і тривають місяцями.

• У 1609 р. Галілео Галілей вперше побачив Марс в телескоп.

Цікаві факти про планету Марс.

• Через еліптичну орбіту Марса сезони на планеті не рівні - в північній півкулі весна і літо тривають довше, а в південній - осінь і зима.

• Стародавні греки вважали, що Земля - ​​центр Всесвіту і що Марс це тільки одна з п'яти зірок, які подорожують навколо неї.

• В результаті відсутності озонового шару на Марсі, поверхня планети "купається" в смертельній дозі радіації при кожному сході Сонця. 

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