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  • Як виглядали б інші планети якби вони були на тій же відстані що і Місяць.

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Що було б якби на місці Місяця виявилися інші планети сонячної системи? Безумовно це лише візуальна фантазія, так як в деяких випадках Земля б просто звалилася під впливом сили тяжіння, як наприклад у випадку з Сатурном, але все таки цікаво поглянути на проекцію неможливого видовища.

Для початку визначимо що всі планети перебували б на такій же відстані від Землі, як і сам Місяць, отже почнемо з Місяця, що б було видно візуальний ефект.

 

Місяць.
Знаходиться на відстані 384 467 км, мається на увазі відстань між центрами планет. Середній радіус Місяця становить 1737,10 км.

луна

 

Меркурій.
Особливої різниці в розмірах не видно, так як середній радіус меркурія складає 2439,7 км, тобто трохи більший місячного.
меркурий
 
 
 
Тут різниця вже помітна, так як радіус Марса становить 3389,5 км.

марс

 

Венера.
Середній радіус Венери складає 6051,8 км. і різниця ще більш помітна. У наслідок особливості будови атмосфери Венери, освітлення Землі вночі було б не набагато гіршим ніж освітлення Сонця.

венера

 

Нептун.
Радіус Нептуна 24 764 км. і тут ми вже відчули розміри в повній мірі. Знову ж таки, у наслідок особливості атмосфери Нептуна, відображуване світло мало би блакитний відтінок і ночі на Землі були б як під неоновими ліхтарями.

нептун

 

Уран.
Тут ми би не помітили особливої різниці з Нептуном, хіба що поверхня передбачуваного супутника була б без плям властивих Нептуну. Радіус Урану становить 25 559 км.
 
уран

 

Сатурн.
Тут би не вистачило небосхилу, і ми б спостерігали не повністю всю планету, а тільки її частину. Радіус Сатурна становить 58 232 км.

сатурн

 

Юпітер.
Ну і нарешті, планета гігант Юпітер, якому лише трохи не вистачило маси щоб самому стати центром системи вирвавшись з міцних обіймів Сонця. Радіус Юпітера становить 69 911 км.
 
юпитер

Напевно Ви помітили відсутність Плутона в списку, це пояснюється тим, що Плутон ще менше Місяця, його радіус складає 1195 км, в цьому ж списку представлені планети більші ніж Місяць.

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