З 1968 по 1972 рік США відправили на Місяць ряд людей. Дванадцять з них ходили по ньому. З тих пір на Місяць ніхто не повертався. З роками багато з того, що ці люди зробили в той час, коли були там, або стало нецікаво громадськості, або просто ігнорується. Більшість людей знає, що Ніл Армстронг був першою людиною, нога якої ступила на Місяць, і цього цілком достатньо.

Завдяки популярному фільму, багато хто з нас знайомі з місією «Аполлона-13», який чудесним чином повернувся на Землю після вибухуна борту. Проте є ще тонни цікавих фактів про те, що ці люди робили і говорили під час своїх історичних подорожей. Ми зібрали для вас набір таких фактів.

Американський прапор.

На одній з найпопулярніших фотографій першого приземлення на Місяць зображений Базз Олдрін, який стояв поруч з американським прапором. Проте у цього прапора була вельми сумна доля, оскільки він впав через кілька годин, коли Ніл Армстронг повернувся в командний модуль. Після того як Олдрін натиснув кнопку запуску ракети, він виглянув у вікно і побачив, як вибух сопла розметав все, включаючи горезвісний прапор.

Що примітно, інші прапори, які все ще стоять на Місяці, що були поміщені туди наступними астронавтами і які були розміщені досить далеко від ракети, всі стали білими. За сорок років нефільтроване сонячне світло і випромінювання повністю випалили червоний і синій кольори.

Несанкціоновані екстрасенсорні експерименти.

Під час місії «Аполлона-14», без відома начальства в Х'юстоні (і навіть членів екіпажу), Едгар Д. Мітчелл провів кілька позапланових експериментів по екстрасенсорному сприйняттю. Протягом перших годин свого часу, призначеного для сну по шляху на Місяць і назад, Мітчелл приділяв увагу зосередженню на символах, які зазвичай використовуються у випробуваннях екстрасенсів. Разом з групою лікарів у Флориді він заздалегідь обговорив сеанси, сподіваючись розібратися, чи можна передати думки за тисячі кілометрів в космос. Результати виявилися нульовими, м'яко кажучи.

Мабуть, Мітчелл і його партнери на Землі не були синхронізовані. У будь-якому випадку результати були опубліковані у випуску The Journal of Parapsychology за 1971 рік, просто так.

Сльози.

Коли ми думаємо про космонавтів, суворих і вольових чоловіків, які брали участь в початку космічної програми, ми б ніколи не представили їх схлипуючих і витираючих сльози, якби не Алан Шепард. Воістину, це один з найбільш неоцінених американських астронавтів. Він був не тільки одним з перших американців в космосі, але і в віці 47 років став найстаршою людиною, яка коли-небудь ходила по Місяцю. Після відставки від космічної програми декількома роками раніше через розлади внутрішнього вуха, Шепард пообіцяв побороти недуг і повернутися в гру. На початку 1971 він потрапив до складу місії «Аполлона-14».

До речі, це той самий космонавт, який на Місяці дістав саморобну ключку для гольфу і зробив найдовший кидок в історії ( «на милі й милі»). Однак мало хто знає, що цей самий космонавт не зміг стримати емоції, коли зробив перші кроки по місячній поверхні. Алан Шепард плакав, стоячи на Місяці. Хоча що ж тут такого - в кінці кінців, витерти сльози він не міг ніяк.

Причастя на місяці.

Боси NASA попередили астронавтів про те, що оскільки практично весь світ буде їх слухати, вони не повинні брати участі у жодних релігійних таїнствах під час поїздок на Місяць. Якщо вже вони представляють все людство, навіщо ображати представників інших віросповідань? Проте Базз Олдрін вважав такий привід занадто важливим, щоб дозволити йому прослизнути повз.

Таким чином, після того як посадка була завершена і всі чекали історичних кроків, Олдрін включив радіо і попросив кожного, хто слухає, знайти спосіб відзначити цей момент в історії і подякувати всім, кого вважатимуть за потрібне. Для нього це означало відкрити маленьку фляжку з вином і дістати хлібець, які він взяв з собою. Після проголошення уривка з Євангелія, він відкусив хліба і відпив вина, ставши першою і поки єдиною людиною, яка вшанувала християнський ритуал причастя на Місяці. Ніл Армстронг спостерігав за своїм партнером з повагою, але участі не брав.

Перші слова.

Знамениті слова Ніла Армстронга, коли він зробив перший крок на Місяць, звучать так (згідно офіційної історії): «Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства». Звичайно, ці слова стали предметом нескінченних суперечок, плюс багато хто стверджує, що він обмовився і сказав не "для людини», а «для чоловіка», що трохи применшує значимість його слів.

Насправді перші слова, які були сказані на поверхні Місяця ще всередині корабля, зазвичай розуміються як перші слова після благополучного приземлення, а саме: «Х'юстон, тут база спокою. Орел приземлився ». Проте до і після цих слів було стільки технічного жаргону, яким обмінювалися астронавти, що насправді складно сказати, які слова були першими, сказаними на Місяці.

Ще більше ускладнює справу те, що посадка Армстронга була настільки м'якою, що ніхто не міг бути повністю впевненим у тому, що той сказав відразу після посадки. Розшифровки зводяться до трьох вірогідних варіантів. Олдрін міг вказати на те, що включилося контактне світло, словами «контактне світло». Потім Армстронг міг доручити Олдріну вимкнути спусковий двигун словами «вимикай». Олдрін вимкнув двигун і сказав «окей, зупинка двигуна». Жодна з цих фраз не була знаменною, тому, мабуть, краще взяти за відправний пункт послання Армстронга центру управління польотами в Х'юстон.

Чим пахне Місяць.

Астронавтів, які відвідали Місяць, здивував його різкий запах. Звичайно, вони його не відчули, поки не повернулися в місячний модуль і не зняли скафандри. Дрібний порошок був всюди, на руках і на обличчях космонавтів. Деякі пробували місячний пил. Але перший контакт місячного пилу з киснем за чотири мільярди років породив досить специфічний запах.

Більшість астронавтів описали його як запах відпрацьованого пороху, з яким були знайомі по військовій службі. Чому він пахнув так? Невідомо. Хімічно Місяць і порох взагалі ніяк не схожі, тому існують різні теорії щодо того, чому так вийшло. Перша людина на Місяці, Ніл Армстронг, говорив, що Місяць пахне, як мокрий попіл в каміні.

Рекорди або престиж.

Звичайно, «Аполлон-11» можна назвати «знаковим», та й в цілому це дуже виразний момент освоєння космосу людством. Проте генеральна репетиція цієї місії, «Аполлон-10», встановив кілька рекордів, які ще не побиті. На додаток до крутих назв (командний модуль «Чарлі Браун» і місячний модуль «Снупі»), троє чоловіків, які літали в ході місії, увійшли в історію як люди, що побували далі від будинку, ніж хто-небудь взагалі. Юджин Кернан, Томас Стаффорд і Джон Юнг побували на відстані більше, ніж 408 950 кілометрів від Х'юстона, коли досягли зворотного боку Місяця.

Через терміни їх місії Місяць був особливо далеко від Землі, а обертання планети перевернуло Х'юстон на протилежну сторону Землі. Після установлення цього рекорду команда встановила ще один - вони набрали швидкість в 39 897 кілометрів на годину, повертаючись додому. На даний момент це максимальна швидкість, з якою коли-небудь пересувалася людина.

Пілоти місячного модуля.

Астронавт Піт Конрад був людиною, яка розширювала горизонти. Будучи командиром «Аполлона-12», другого пілотованого польоту на Місяць, він чекав, поки його модуль не опиниться на темній стороні Місяця і за межами радіосигналів, а потім зробив немислиме: по дорозі з поверхні Місяця до місячного модуля дозволив своєму пілотові політати, « потримати штурвал ». Тим самим він як би показав, що «пілот місячного модуля» - це не просто назва.

Робота пілота місячного модуля (як і багатьох інших) полягала в тому, щоб командир отримав всю інформацію, необхідну для польоту під його командуванням. Він міг управляти місячним модулем тільки в тому випадку, якщо командир не міг летіти з певних причин, які ніколи не мали місце. Поки вони дрейфували на темній стороні Місяця, Конрад повернувся до пілота, Алана Біна, і сказав: «Можеш покерувати цим транспортом хвилинку». Здивований, але задоволений, Бін був щасливий взяти все під свій контроль, хоч і ненадовго.

Безцінна скульптура.

Девід Скотт, командир «Аполлона-15», хотів віддати данину поваги багатьом людям, які загинули під час американських і радянських космічних програм. Перед початком своєї місії він попросив бельгійського художника Пауля геть Хоейдонка створити невелику статую, яка могла б вшанувати всіх астронавтів - американських і російських - які померли в гонитві за мрією всього людства. Скульптура виглядала як людина, але не представляла раси, статі чи національності. Ніякого комерційного прибутку від жесту доброї волі не було, просто вшанування пам'яті всіх астронавтів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Художник погодився, та 1 серпня 1971 року екіпаж «Аполлона-15» залишив статуетку розміром з палець на вершині Монс Хедлі поруч з меморіальною дошкою з іменами 14 відомих космонавтів, які загинули (насправді загинуло ще два радянських космонавта до цього моменту, але СРСР про це ще не повідомли). Кількома роками пізніше художник вирішив «підняти» трохи грошей, продаючи підписані копії скульптури, але Скотт переконав його в тому, що це порушення угоди. Можливо, коли-небудь невелика статуя буде в місячному музеї на поверхні Місяця.

Вчений на Місяці.

Оскільки програму «Аполлонів» згорнули через скорочення бюджету, NASA піддавалося все більшому і більшому тиску з боку наукового співтовариства з проханням відправити справжнього вченого на Місяць, поки це можливо. До цього моменту NASA відправляло тільки власних льотчиків-випробувачів, навчених як космонавтів. Але вони пройшли тільки скорочений курс по геології і, звичайно ж, не могли замінити тих, хто все життя присвятив вивченню порід.

Маючи це на увазі, NASA почало наймати вчених і навчати їх космонавтиці, вплоть до того, як керувати літаком. У цих хлопців не було шансів, але коли стало відомо, що «Аполлон-17» стане останньою місією на Місяць, був покликаний Харрісон Шмітт, гарвардський геолог. Він завершив інтенсивну підготовку, необхідну для кваліфікації космонавта і був готовий вирушати.

Чи варто говорити, що відправити геолога на Місяць - це як відправити військового історика в часи Великої Вітчизняної Війни. Шмітт провів три дні, колупаючись в породах на Місяці, і навіть привіз кілька цікавих зразків. Інші вчені побували в космосі пізніше, але Шмітт залишився одним з тих, хто ходив по Місяцю.

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