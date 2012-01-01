У темний час доби іноді можна побачити, як в небі падають зірки. Всім відома прикмета, пов'язана з цим явищем: побачивши падаючу зірку обов'язково загадати бажання поки вона летить. Вважається, що в цьому випадку бажання обов'язково збудеться. Але чи дійсно падають зірки? І чому це відбувається? Давайте ми з вами по порядку відповімо на всі ці питання.

Отже, те, що всі люди приймають за падаючі зірки - це всього-на-всього порівняно дрібні камінчики, які летять з космосу. Вони називаються метеорами. Саме їх ми помилково приймаємо за зірки...

Наближаючись до нашої планети, ці камені стикаються з повітряною оболонкою землі і при цьому так сильно розжарюються, що починають світитися, як зірки. І не долетівши до Землі, вони згорають і гаснуть.

У тому випадку, якщо частина метеора все ж досягає поверхні землі, то її називають метеоритом. А дуже яскраві метеори називаються болідами, прямо як гоночні машини.

В атмосфері Землі за добу можуть виникнути сотні мільйонів таких метеорів. Загальна маса їх ваги становить тисячі тонн на добу.

Крім метеорів, на протязі доби на Землю потрапляють також близько 100 тонн пилових частинок. Але вони занадто дрібні, щоб викликати появу метеорів видимих ​​людському оку.

На протязі року є такі дні, коли метеори з'являються на небі набагато частіше, ніж зазвичай. В цей час за одну годину можна спостерігати падіння десятків тисяч метеорів. Вчені називають таке явище метеорним потоком, а в народі воно називається зоряним дощем.

Астрономи з'ясували, що метеорні потоки виникають тоді, коли наша планета Земля перетинається з пиловими частинками, утвореними від руйнування комети. Справа в тому, що коли комета наближається до Сонця, вона нагрівається від його променів і втрачає речовину з якої складається. Під дією сили тяжіння планет за кілька століть ці частинки утворюють витягнутий рій (як наприклад рій комарів) уздовж орбіти комети. І ось, якщо Земля перетинає цей потік, то ми можемо спостерігати зоряний дощ щороку.

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