Деталі
Перегляди: 15

 Цікаві факти про сонце

Сонце - це наше все! Це світло, тепло та багато іншого. Без Сонця на Землі не зародилася б життя. А також це найближча зірка до нашої планети.

З даної статті ви дізнаєтесь все про небесне світило - його розмір, вік, температуру, відстань до нас, та інші цікавості.

green point with spaceСонце є зіркою. Зірка не має твердої поверхні і являє собою газову кулю, що складається з водню і гелію, які скріплені між собою власним тяжінням.

green point with spaceВідстань між Землею і Сонцем постійно змінюється. Це відбувається тому, що Земля рухається по еліптичній орбіті навколо Сонця. Відстань між ними коливається від 147 до 152 мільйонів км.

green point with spaceСонце - майже ідеальна сфера. З огляду на розміри нашої зірки, різниця в його полярному і екваторіальному діаметрі становить всього 10 км, що робить його найбільш близьким до досконалої сфери, об'єктом що спостерігається в природі.

green point with spaceСвітло від сонця до землі доходить з 8 хв. Якщо би сонце раптово зникло, то ми б помітили це тільки через 8 хвилин.

green point with spaceСонце в 109 разів перевершує діаметр Землі - Всередині нього може вміститися близько 1 млн. планет схожих на нашу Землю.

green point with spaceМаса сонця становить 99,8% від усієї маси Сонячної системи.

Цікаві факти про сонце

green point with spaceОскільки Сонце не є твердим тілом, різні частини Сонця обертаються з різною швидкістю. На екваторі Сонце робить повний оборот навколо своєї осі за 25 земних діб, в той час як на полюсах за 36 днів.

green point with spaceНавколо Сонця обертається вісім планет, кілька карликових планет, десятки тисяч астероїдів і сотні тисяч комет і крижаних тіл.

green point with spaceНа поверхні Сонця температура сягає близько 5 000 Градусів Цельсія, а температура ядра - близько 15 млн. Градусів Цельсія. Потрібно підривати мільярди тонн динаміту кожну секунду, щоб створити таку ж енергію, що виробляє Сонце.

green point with spaceВихід енергії від ядра Сонця до його поверхні триває мільйони років.

green point with spaceСонце - одна з понад 100 млрд. зірок Чумацького Шляху. Воно робить один повний оберт за 250 млн. років, обертаючись на відстані 25 тис. світлових років від центру Галактики. 

Цікаві факти про сонце

green point with spaceСонце обертається в зворотному напрямку від Землі, тобто з заходу на схід, а не зі сходу на захід, як Земля.

green point with spaceСонце зародилося близько 4,5 млрд. років тому. Багато вчених вважають, що Сонце та Сонячна система сформувалися з гігантської обертової хмари газу і пилу, відомої як сонячна туманність. Під силою тяжіння, туманність почала швидко обертатися і сплющуватися в диск, який вбирає в центр всі речовини, формуючи Зірку.

green point with spaceСонце генерує сонячні вітри. Це викиди плазми (надзвичайно гарячі заряджені частинки), які відбуваються в шарах Сонця, це явище знають як "сонячна корона". Ці вітри можуть подорожувати через сонячну систему зі швидкістю до 450 км. в секунду.

Цікаві факти про сонце

green point with spaceСонце знаходиться на півдорозі всього свого життя. В свої 4,5 мільярда років Сонце спалило близько половини своїх водневих сховищ і має достатньо запасів, щоб продовжувати спалювати водень ще на 5 мільярдів років. Коли згорить весь водень, замість нього почне горіти гелій. За цей час Сонце буде розширюватися до такого розміру, що поглине Меркурій, Венеру і Землю. Коли настане цей момент, Сонце перетвориться в Червоного гіганта. 

green point with spaceЯк тільки Сонце завершить свою фазу червоного гіганта, воно стиснеться. Його величезна маса буде збережена, але воно буде мати обсяг, подібний обсягу Землі. Коли це станеться, Сонце перетвориться в Білого карлика. (В даний час Сонце це Жовта карликова зірка.)

green point with spaceСонце володіє могутнім магнітним полем. Коли магнітна енергія виділяється Сонцем під час магнітних бурь, відбуваються сонячні спалахи, які ми бачимо на Землі як сонячні плями. Сонячні плями є темними областями на поверхні світила, викликані магнітними бурями. Причина, по якій вони здаються темними, обумовлена ​​тим, що їх температура набагато нижча, ніж у прилеглих областях. Ці зміни в магнітному полі відбуваються тому, що Сонце обертається швидше на екваторі, ніж на полюсах, а внутрішні частини обертаються швидше поверхні. 

green point with spaceПівнічне і полярне сяйво викликане взаємодією сонячних вітрів із земною атмосферою. 

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Схожі статті

Галактика Чумацький Шлях -

Галактика Чумацький Шлях.

Цікаві факти про Місяць.

Цікаві факти про Місяць.

Чому сонце при заході червоне?

Чому сонце при заході червоне?

Планети Сонячної системи.

Планети Сонячної системи.

Як виглядали б інші планети якби вони були на тій же відстані що Місяць.

Як виглядали б інші планети якби вони були на тій же відстані що і Місяць.

Чому небо блакитне?

Чому небо блакитне?

Випадкові статті

Чому ми стукаємо по дереву ?

Чому ми стукаємо по дереву?

34546

Цікаві факти про технології та інтернет.

Цікаві факти про березу

Цікаві факти про березу

традиції

Найдивніші звичаї і традиції народів світу

Рейтинг найскладніших мов світу

Рейтинг найскладніших мов світу.

Як виглядають дівчата після боїв в ММА.

Як виглядають дівчата після боїв в ММА.

Рубрики

Популярне

Цікаві факти про винаходи людства

Цікаві факти про винаходи людства.

Цікаві факти про тварин.

Цікаві факти про тварин.

Цікаві факти про Японію

Цікаві факти про Японію

Цікаві факти про воду.

Цікаві факти про воду.

Цікаві факти про рослини.

Цікаві факти про рослини.

Що робити, якщо розбився градусник.

Що робити, якщо розбився градусник.

Цікаві факти про Африку

Цікаві факти про Африку.

Цікаві факти про Китай.

Цікаві факти про Китай.

Планети Сонячної системи.

Планети Сонячної системи.

Цікаві факти про Німеччину

Цікаві факти про Німеччину, та німців.

Цікаві факти про Україну.

Цікаві факти про Україну.

дивні закони

Дивні та смішні закони з усього світу.

Цікаві факти про гриби.

Цікаві факти про гриби.

цікаві факти про індію

Неймовірні факти про Індію, які ви наврядчи знали.

Цікаві факти про космос.

Цікаві факти про космос.

Цікаві факти

Цікаві факти з життя відомих людей. (випуск №1)

Найцікавіші факти про Францію

Найцікавіші факти про Францію

Цікаві факти про Великобританію

Цікаві факти про Великобританію.

Незвичайні звичаї і традиції народів світу.

Дивні звичаї і традиції народів світу.

Дивовижні факти про Чорне море

Дивовижні факти про Чорне море

Нове на сайті

Цікаві факти про гриби

Дивовижні факти про гриби.

10 цікавих фактів про Христофора Колумба.

10 цікавих фактів про Христофора Колумба.

Загадка: Чому білі ведмеді не їдять пінгвінів?

Загадка: Чому білі ведмеді не їдять пінгвінів?

Чому білі ведмеді не їдять пінгвінів?

Чому білі ведмеді не їдять пінгвінів?

Жеводанський звір, Жеводанский зверь

Таємниця Жеводанського звіра.

Цікаві факти з життя Альберта Ейнштейна.

Цікаві факти з життя Альберта Ейнштейна.

﻿
Копіювання матеріалів сайту допускається лише при наявності активного посилання на сайт tut-cikavo.com | Всі права захищено | tutcikave@gmail.com