Сонце - це наше все! Це світло, тепло та багато іншого. Без Сонця на Землі не зародилася б життя. А також це найближча зірка до нашої планети.

З даної статті ви дізнаєтесь все про небесне світило - його розмір, вік, температуру, відстань до нас, та інші цікавості.

Сонце є зіркою. Зірка не має твердої поверхні і являє собою газову кулю, що складається з водню і гелію, які скріплені між собою власним тяжінням.

Відстань між Землею і Сонцем постійно змінюється. Це відбувається тому, що Земля рухається по еліптичній орбіті навколо Сонця. Відстань між ними коливається від 147 до 152 мільйонів км.

Сонце - майже ідеальна сфера. З огляду на розміри нашої зірки, різниця в його полярному і екваторіальному діаметрі становить всього 10 км, що робить його найбільш близьким до досконалої сфери, об'єктом що спостерігається в природі.

Світло від сонця до землі доходить з 8 хв. Якщо би сонце раптово зникло, то ми б помітили це тільки через 8 хвилин.

Сонце в 109 разів перевершує діаметр Землі - Всередині нього може вміститися близько 1 млн. планет схожих на нашу Землю.

Маса сонця становить 99,8% від усієї маси Сонячної системи.

Оскільки Сонце не є твердим тілом, різні частини Сонця обертаються з різною швидкістю. На екваторі Сонце робить повний оборот навколо своєї осі за 25 земних діб, в той час як на полюсах за 36 днів.

Навколо Сонця обертається вісім планет, кілька карликових планет, десятки тисяч астероїдів і сотні тисяч комет і крижаних тіл.

На поверхні Сонця температура сягає близько 5 000 Градусів Цельсія, а температура ядра - близько 15 млн. Градусів Цельсія. Потрібно підривати мільярди тонн динаміту кожну секунду, щоб створити таку ж енергію, що виробляє Сонце.

Вихід енергії від ядра Сонця до його поверхні триває мільйони років.

Сонце - одна з понад 100 млрд. зірок Чумацького Шляху. Воно робить один повний оберт за 250 млн. років, обертаючись на відстані 25 тис. світлових років від центру Галактики.

Сонце обертається в зворотному напрямку від Землі, тобто з заходу на схід, а не зі сходу на захід, як Земля.

Сонце зародилося близько 4,5 млрд. років тому. Багато вчених вважають, що Сонце та Сонячна система сформувалися з гігантської обертової хмари газу і пилу, відомої як сонячна туманність. Під силою тяжіння, туманність почала швидко обертатися і сплющуватися в диск, який вбирає в центр всі речовини, формуючи Зірку.

Сонце генерує сонячні вітри. Це викиди плазми (надзвичайно гарячі заряджені частинки), які відбуваються в шарах Сонця, це явище знають як "сонячна корона". Ці вітри можуть подорожувати через сонячну систему зі швидкістю до 450 км. в секунду.

Сонце знаходиться на півдорозі всього свого життя. В свої 4,5 мільярда років Сонце спалило близько половини своїх водневих сховищ і має достатньо запасів, щоб продовжувати спалювати водень ще на 5 мільярдів років. Коли згорить весь водень, замість нього почне горіти гелій. За цей час Сонце буде розширюватися до такого розміру, що поглине Меркурій, Венеру і Землю. Коли настане цей момент, Сонце перетвориться в Червоного гіганта.

Як тільки Сонце завершить свою фазу червоного гіганта, воно стиснеться. Його величезна маса буде збережена, але воно буде мати обсяг, подібний обсягу Землі. Коли це станеться, Сонце перетвориться в Білого карлика. (В даний час Сонце це Жовта карликова зірка.)

Сонце володіє могутнім магнітним полем. Коли магнітна енергія виділяється Сонцем під час магнітних бурь, відбуваються сонячні спалахи, які ми бачимо на Землі як сонячні плями. Сонячні плями є темними областями на поверхні світила, викликані магнітними бурями. Причина, по якій вони здаються темними, обумовлена ​​тим, що їх температура набагато нижча, ніж у прилеглих областях. Ці зміни в магнітному полі відбуваються тому, що Сонце обертається швидше на екваторі, ніж на полюсах, а внутрішні частини обертаються швидше поверхні.

Північне і полярне сяйво викликане взаємодією сонячних вітрів із земною атмосферою.

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