Меркурій - найменша і найближча до Сонця планета. Вона так повільно обертається, що проходячи повне коло навколо сонця, обертається навколо своєї осі всього 1,5 рази, через що сонячна доба на планеті триває 58 земних діб. Тому на нічній половині Меркурія температура опускається до -180 °C, а на денній половині планети розжарюється до + 430 °С.

Атмосфера Меркурія дуже розряджена і практично прирівнюється до вакууму.

Поверхня нагадує місячну - безліч кратерів (від зіткнення з астероїдами), і гори висотою до 4 км. (місячні гори можуть бути в півтора рази вищими).

На відміну від супутника Землі, на зворотному боці Меркурія розташовані здуття, які утворилися під дією сонячних припливів. Також є високі уступи, чия протяжність може досягати декількох сотень кілометрів.

Назву планеті дали стародавні римляни, які шанували бога Меркурія як покровителя злодіїв, мандрівників і торговців. Однак вважається, що першу від Сонця планету знали ще за 3000 років до н.е. (З часів Самаритян).

Довгий час астрономи не могли розібратися в русі Меркурія по небу, а все через аномальну прецесію його орбіти. Механіка Ньютона ніяк не підходила для пояснення занадто витягнутої орбіти. Коректно передбачати рух планети стало можливим тільки після відкриття Ейнштейном його загальної теорії відносності.

Вивчення Меркурія дуже ускладнене через його близьке розташування до Сонця, з американського телескопа Хаббл неможливо отримати якісні знімки.

До планети наближалася лише одна міжпланетна станція - Mariner 10, яка зробила три обльоти в 1974-1975 роках. Вийшло зробити картографію тільки 45% планети.

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