 Цікаві факти про планету Земля.

Планета Земля має атмосферу, яку утримують сили гравітації, до складу атмосфери входять важливі елементи водню, вуглецю, які роблять можливим на Землі життя.

Атмосфера Землі складається з декількох шарів:

Нижній - тропосфера знаходиться на висоті 10-15 км. від поверхні Землі. У цьому шарі формуються хмари та інші природні явища, температура тропосфери -40°C -50°C.

Вище розташований інший шар - стратосфера, який містить газ озон, він поглинає хвилі сонячної радіації, під впливом яких в стратосфері температура підвищується до + 15 °C.

Ще вище - іоносфера, де температура знижується до -90 °C.

Поверхня Землі складається на 2/3 з води, решта це континенти, де і в воді і на суші розвивається життя. Кисень на Землі, не критична температура на поверхні планети і інші властивості дали сприятливу можливість для існування рослинного, тваринного світу та життя людини на Землі

Наша планета відіграє унікальну роль у Сонячній системі, адже Земля - ​​єдина планета, на якій є життя! Розташувалася Земля вкрай вдалим чином. Вона подорожує по орбіті на відстані майже 150 000 000 кілометрів від Сонця, а це означає лише одне - на Землі досить тепло, щоб вода зберігалася в рідкому вигляді. За умови жарких температур вода б просто випарується, а в холоді перетворювалася б у лід. Тільки на Землі присутня атмосфера, в якій може дихати людина і всі живі організми.

Істрія виникнення планети Земля.

Відштовхуючись від Теорії Великого Вибуху і грунтуючись на дослідженні радіоактивних елементів і їх ізотопів, вчені з'ясували, приблизний вік земної кори, - він становить близько чотирьох з половиною мільярдів років, а вік Сонця - близько п'яти мільярдів років. Так само, як і вся галактика, Сонце утворилося в результаті гравітаційного стиснення хмари міжзоряного пилу, а слідом за світилом утворилися і планети, що входять в Сонячну систему.

Що стосується утворення самої Землі як планети, саме її народження і формування тривало сотні мільйонів років і проходило в кілька фаз. На фазі народження, підкоряючись законам гравітації, на її все зростаючу поверхню падала велика кількість планетезималей і великих космічних тіл, що склали згодом практично всю сучасну масу землі.

Під дією такого бомбардування відбулося розігрівання, а потім і розплавлення речовини планети. Під впливом сил гравітації важкі елементи, такі як феррум і нікель, створили ядро, а з більш легких з'єднань утворилися земна мантія, кора з лежачими на її поверхні континентами і океанами, і атмосфера, яка спочатку сильно відрізнялася від теперішньої.

Внутрішня будова Землі.

З планет своєї групи Земля володіє найбільшою масою і тому має найбільшу внутрішню енергію - гравітаційну і радіогенну, під впливом яких процеси в земній корі ще тривають, що видно по вулканічній і тектонічній діяльності. Хоча вже встигли утворитися магматичні, метаморфічні і осадові породи, що сформували обриси ландшафтів, які під дією ерозії поступово втрачають свою ідентичність.

Під атмосферою нашої планети розташувалася тверда поверхня, яка називається земною корою. Вона ділиться на величезні шматки (плити) з твердої породи, які можуть рухатися і при русі зачіпати і штовхати один одного. В результаті такого руху з'являються гори і інші особливості земної поверхні.

Земна кора має товщину від 10 до 50 кілометрів. Кора «плаває» на рідкій земній мантії, маса якої становить 67% маси всієї Землі і простягається в глибину на 2890 кілометрів!

За мантією слідує зовнішнє рідке ядро, яке тягнеться в глибину ще на 2260 кілометрів. Це шар є також рухомим і здатний видавати електричні струми, які і створюють магнітне поле планети!

У самому центрі Землі знаходиться внутрішнє ядро. Воно дуже тверде і містить безліч заліза.

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