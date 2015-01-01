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 Цікаві факти про Плутон.

Плутон

- карликова планета, настільки віддалена від нас, що відомостей про неї у нас мізерно мало. Втім, завдяки дослідницькому космічному зонду «Нові горизонти» людство отримало масу цінної інформації про це небесне тіло, а отримані в результаті цієї місії дані будуть оброблятися і аналізуватися ще дуже, дуже довго.

 

Цікаві факти про Плутон.

Раніше Плутон вважався планетою, але згодом був кваліфікований в карликові планети. За час, що минув з моменту його відкриття і до «дискваліфікації», він не встиг зробити жодного обороту навколо Сонця.

Йому дістається в 1600 разів менше сонячного світла, ніж Землі (див. Цікаві факти про планету Земля).

Лід на поверхні Плутона міцніший, ніж загартована сталь.

В районі екватора Плутона зустрічаються дивовижні гори, схожі на стирчащі вгору гострі леза. Вони утворюються час від часу через вимерзання метану з атмосфери Плутона. Так, атмосфера тут є, нехай і дуже тонка.

У Плутона є п'ять супутників - Харон, Нікта, Гідра, Стікс і Кербер. Останні чотири обертаються навколо Плутона, а сам Плутон обертається разом з Хароном навколо їх загального центру мас, що і послужило причиною його пониження в карликові планети.

Іноді Плутон виявляється ближче до Сонця, ніж Нептун.

З усіх відкритих карликових планет Плутон - найбільша, але не найпотужніша - пальма першості в цій номінації належить Ериді.

Рік на Плутоні триває 248 земних років.

Незважаючи на таку віддаленість від Сонця, на Плутоні не так холодно, як на деяких газових гігантах, наприклад, на Нептуні і Урані - середня температура їх поверхні становить близько мінус 200 градусів (див. Цікаві факти про Уран).

Коли Плутон був відкритий, назву для нього було вибрано на конкурсній основі. Переможницею стала 11-річна дівчинка з Оксфорда.

Сім супутників планет в Сонячній системі більші, ніж Плутон.

Сонячному світлу потрібно п'ять годин, щоб досягти цієї карликової планети.

Якби Плутон виявився ближче до Сонця, він обзавівся б хвостом, як комета.

Гравітація на Плутоні в 155 разів слабкіша, ніж на Землі.

Плутон - єдина карликова планета, що має атмосферу. Втім, відкриття інших карликових планет з атмосферами в поясі Койпера не виключено.

Через нестачу сонячного світла навіть удень з поверхні Плутона можна побачити зірки.

Плутон і Харон постійно знаходяться один напроти одного одними і тими ж сторонами.

Розміри Харона лише ненабагато менші розмірів самого Плутона, внаслідок чого деякі астрономи пропонують розглядати їх, як подвійну планетну систему.

Плутон має власні полярні шапки, як Земля або Марс.

Перші фотографії Плутона були отримані лише в 2015 році, в ході вищезгаданої місії «Нові горизонти». 

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