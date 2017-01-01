Історія Єгипту почалася більше 6 тисяч років тому. З давніх часів і до наших днів в цій історії зібралося багато цікавих і дивовижних фактів про Єгипет.

95% території Єгипту це пустеля. Основна частина населення Єгипту проживає на 5% території.

Єдина ріка, яка є в Єгипті це - Ніл. Ніл ділить Єгипет на дві частини - Нижній Єгипет (дельта Нілу) і Верхній Єгипет (все, що вище за течією від Каїра). Верхній Єгипет - це в основному відсталі сільськогосподарські райони. Жителі Верхнього Єгипту з їх сільським укладом життя - об'єкт різноманітних жартів і анекдотів, дуже нагадують наші анекдоти про чукчів.

У Єгипті були вперше виготовлені замок і ключі до нього, гребінець і ножиці, макіяж і дезодорант, зубна щітка з пастою.

У стародавньому Єгипті макіяж носили не тільки жінки, а й чоловіки. Фарба для очей була, як правило, зеленою (виготовлялася з міді) або чорною (виготовлялася зі свинцю). Єгиптяни вірили, що макіяж має цілющі властивості. Спочатку макіяж в Єгипті використовувався як захист від сонячних променів і лише в другу чергу - як прикрасу.

Основний дохід, Єгипет отримує як це не дивно зовсім не з туризму, а з мит, які стягуються із суден, що проходять по Суецькому каналу. Друга стаття доходу Єгипту це нафта, а туризм як джерело доходу займає тільки третє місце.

Суецький канал на сьогоднішній день є найбільшим в світі каналом. Він був побудований в 1869 році і з'єднав між собою Середземне і Червоне море.

Асуанська гребля, зведена для того, щоб вберегти сільськогосподарські поля від розливів Нілу, - дуже масивна споруда. За кількістю витраченого на її будівництво матеріалу вона в 17 разів перевершує піраміду Хеопса.

Дахи багатьох будинків в Єгипті недобудовані, а у деяких і зовсім відсутні. Цей цікавий факт пояснюється тим, що поки у будинку немає даху, він по єгипетському законодавству вважається недобудованим, отже, за цей будинок можна не платити податок на нерухомість.

Піраміда Хеопса - це єдине з «Семи чудес світу», яке збереглося до наших днів. Висота піраміди - 146,6 метра. Піраміда Хеопса складається орієнтовно з 2,3 мільйона кам'яних кубів, які в свою чергу покладені в 203 яруси. Середня вага такого куба приблизно - 2,5 тонни, але трапляються і більші, вага яких доходить до 15 тонн.

Мумія фараона Рамсеса IIмає сучасний єгипетський паспорт. У 1974 році стан мумії став стрімко погіршуватися. Вчені вирішили вивезти її на обстеження в Париж. Для того, щоб скоротити бюрократичні зволікання і уникнути оформлення її вивезення як культурної цінності, мумії виготовили паспорт. У паспорті вказали ім'я фараона - Рамсес, а в графі «Професія» написали - «Король» і зробили позначку - «хворий».

Єгиптяни перші з людей, які винайшли писемність, ну і звичайно чорнило і папір.

Перші подушки, на яких спали єгиптяни, наповнювалися дрібним камінням.

Використання антибіотиків розпочалося в XXстолітті. Але в народній медицині стародавнього Єгипту запліснявілі продукти харчування (наприклад, хлібзцвіллю) або просто грунт з цвіллю застосовувалися для лікування інфекційних захворювань ще 4 тисячі років тому.

У всьому світі вважається, що Франція є батьківщиною винної моди, але перший винний льох був знайдений в Єгипті.

Багаті єгиптяни носили перуки, волосся єгиптян нижчих каст були довгими і іноді заплетеними в коси. Дітям до 12 років голови голили, з волосся на голові залишалася одна єдина коса. З дітьми так поступали з однією єдиною метою - щоб воші і блохи не заводиться.

За часів стародавнього Єгипту не було сучасних засобів зв'язку, але його жителі не впадали у відчай з цього приводу. Вони навчилися використовувати голубів для передачі повідомлень один одному.

Єгиптяни першими почали використовувати протизаплідні засоби.

365 календарних днів і 24-годинний день - також винахід древніх єгиптян.

Невідомо, хто відбив Сфінксу ніс. Існує зображення Сфінкса без носа, датоване 1737 роком - за 60 років до того, як в Єгипет вдерся Наполеон, освічені солдати якого вправлялися на Сфінкса в стрільбі з гармат. Достовірно відомо ім'я лише однієїлюдини, яка завдала шкоди Сфінксу - ісламський клерик Саіме-аль-Дахр. Його повісили заце в 1378 році.

Фараони ніколи не дозволяли оточуючим бачити своє волосся. Вони постійно носили корону або хустку "Немезія" (це смугаста накидка на всесвітньо відомій масці фараона Тутанхамона).

Єгипетський фараон Пепі II не любив мух. Тому поряд з ним постійно перебували кілька рабів, яких намазували медом. І мухи ситі, і фараон задоволений. Думка рабів нікого не цікавила.

У стародавньому Єгипті діти взагалі не носили ніякого одягу до настання підліткового віку. Теплий клімат робив одяг не потрібним. Дорослі чоловіки носили спідниці, а жінки - сукні.

Перша піраміда (ступінчаста піраміда фараона Джосера, побудована близько 2600 року до н.е.) спочатку була обнесена муром заввишки 10 метрів. У стіні було 15 дверей. Тільки одна з них відкривалася.

Особливість культури стародавнього Єгипту - складні, багатоходові похоронні ритуали, найважливішою частиною яких була муміфікація тіла померлого. Мозок діставався з голови через ніздрю. Всі внутрішні органи видалялися з тіла і розкладалися окремо в спеціальні глечики. Одне лише серце залишалося на своєму місці, так як єгиптяни вірили, що в серці живе душа людини, а її від тіла віддаляти можна. Набори інструментів, що використовувалися при муміфікації виглядають дуже зловісно і виготовлені з великим знанням справи.

Навіть якщо на вулиці вище 40 градусів, чоловіки все одно носять білий одяг, а жінки - одяг чорного кольору. Кажуть, що якщо жінка одягнена в чорне, вона швидше повернеться додому з прогулянки.

Стародавні єгиптяни поклонялися більш ніж двом тисячам богів.

Традиція носити обручки на безіменному пальці прийшла до нас від древніх єгиптян, у яких її перейняли греки і римляни. Уже середньовічні автори запропонували пояснення такому звичаю: нібито через безіменний палець проходить «vena amoris» - вена любові, що йде прямо до серця.

Готуючись до самогубства, Клеопатра випробовувала на ув’язнених отруту, намагаючись визначити, яка з них приносить смерть максимально швидко.

А чи знаєте ви, що найвідоміше шикарне поховання фараона Тутанхамона зовсім не було таким вже шикарним. Тутанхамон - взагалі-то, мало чим примітний фараон, який правив Єгиптом приблизно з 1 336 по 1327 рік до н.е. і в віці 19 років вже помер. Говарду Картеру, одному з учених, які відкрили могилу Тутанхамона в 1922 році, навіть належать такі слова про молодого фараона: «При нинішньому стані наших знань ми можемо з упевненістю сказати тільки одне: єдиною визначною подією його життя було те, що він помер і був похований ».

Однак ім'я Тутанхамона на вустах у всіх - це сталося через те, що його гробниця виявилася єдиною з відкритих на сьогоднішній день, яка не піддалася подальшому розграбуванню. Його могила насправді відрізнялася скромністю оздоблення і малими розмірами і залишилася ціла лише тому, що цар Рамсес VI (правив з 1144 щодо 1136 рік до н.е.) прямо над нею найбезцеремоннішим чином спорудив пишний вхід в свою власну гробницю (яку, зрозуміло, згодом розграбували). З огляду на те, що могила Тутанхамона була дуже скромною, можна тільки припускати, з якою розкішшю ховали іменитих фараонів Єгипту.

Самі єгиптяни розповідають, що 10 градусів для них лютий мороз і люди намагаються не виходити з дому. Якщо температура впаде нижче позначки в + 10с, єгипетські діти звільняються від школи, через занадто великий ризик захворіти.

Частина жителів Єгипту - бедуїни. Бедуїн - перекладається як житель пустелі. Бедуїни найбагатші в Єгипті, хоч і живуть в жебрацьких умовах. Кожен бедуїн вважає, що має право на стихійне захоплення пустельних земель. Відповідно, якщо якийсь бізнесмен захоче побудувати готель або магазин на бедуїнській землі, він повинен, перш за все купити землю у бедуїнів, а потім ще раз купити цю землю у держави.

Червоне море яке знаходиться в Єгипті - унікальне. По-перше, такої кількості коралів і різнокольорових рибок немає більше ніде на планеті. По-друге, воно найсолоніше море Світового океану. По-третє, в нього не впадає жодна річка, приносячи мул і пісок, тому вода в Червоному морі кристально чиста.

Клеопатра VII, останній фараон Стародавнього Єгипту, завжди була історичною постаттю, відома своєю спокусливою красою. Цю ідею підтримували всі, від Шекспіра до режисера Джозефа Л. Манкевіча. Однак на римських монетах видно, що у Клеопатри майже чоловічі риси обличчя: довгий ніс, виступаюче підборіддя і тонкі губи зовсім не зразок краси. З іншого боку, вона володіла гострим розумом і харизмою.

Багато хто вірить, що вже було сказано все про Стародавній Єгипет. Але це просто неправильно. У єгиптології все ще робляться дивовижні відкриття. Наприклад, у великій піраміді недавно знайшли сонячний човен. На якому, за легендами, переправлялися мертві фараони на битву з Апепі, темним демоном.

Коли фараон помирав, його слуг не вбивали і не закопували разом з правителем. Багато фараонів наказували закопати з ними статуї слуг і воїнів, які допоможуть їм у загробному житті. Ця ідея поширилася з того моменту, як грецький історик Геродот вперше згадав про неї. Це неправда, тому що поряд з пірамідою в Гізі знайшли могили з тілами будівельників пірамід. Те, що їх поховали, вже говорить не на користь рабів. Раби ніколи не удостоювалися такої честі.

Вважається, що форма древніх єгипетських пірамід уособлює розбіжні промені сонця.

Відсоток грамотних чоловіків в Єгипті складає 83, а жінок - 59,4%.

Ієрогліфи з'явилися приблизно 3 тисячі років до н.е. і, можливо, почалися як ранній настінний живопис. На відміну від букв нашого алфавіту, існує більш ніж 700 різних єгипетських ієрогліфів.

Стародавні єгиптяни муміфікували не тільки людей, а й тварин. Археологи виявили 4.5-метрового муміфікованого крокодила. У стародавній Книзі Мертвих крокодил відомий як "пожирач людських сердець".

Кішка для єгиптян була земним втіленням Бастет - богині сонячного тепла, радості і родючості, захисниці вагітних жінок і дітей, хранительки домашнього вогнища і врожаю. Бастет, уособлювала такі якості як витонченість, красу, спритність і лагідність, вважається єгипетським аналогом Афродіти і Артеміди. Її скульптурні та живописні зображення використовувалися для захисту будинку від злих духів.

Кішок в Давньому Єгипті ставилися з великою пошаною, а за їх вбивство карали стратою. За життя цей звір був рівноправним членом сім'ї, а після смерті його бальзамували і клали в саркофаг, який поміщали в особливий некрополь.

У стародавньому Єгипті, коли кішка вмирала, її господар, на знак глибокої жалоби збривав брови. З палаючого будинку, під час пожежі, першим, що виносили єгиптяни - кішку

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