50 цікавих фактів про Туреччину.

Пропонуємо Вашій увазі дізнатися багато цікавих фактів про цю дивовижну країну.

1. Туреччина посідає перше місце в світі за кількістю пам'ятників архітектури та історії. На території Туреччини 33 400 археологічних пам'ятника і 440 000 історико-археологічних об'єктів.

2. У Туреччині, в порівнянні з європейськими країнами, найдовший купальний сезон.

3. Загальна протяжність пляжів в Туреччині близько 8000 тисяч кілометрів.

4. Туреччина знаходиться на першому місці в світі за кількістю акредитованих медичних установ.

5. Турецька армія найпотужніша в Європі. Чорноморський флот Туреччини в 7 разів могутніший Російського.

6. Який аеропорт Європи отримав нагороду кращий термінал 2011-2012? Правильна відповідь: Анталія - Туреччина.

7. Всі Сім Церков, згаданих у книзі Одкровення Іоанна Богослова, знаходяться в Туреччині: Ефес, Смірна, Пергам, Сардис, Сарди, Філадельфія і Лаодикія.

8. У Туреччині понад десять гірськолижних курортів.

9. У Туреччині релігія законодавчо відокремлена від держави. Всі церкви мають рівноправний статус. На території країни знаходиться 78000 мечетей, 320 різних християнських громад і 39 синагог.

10. Океанаріум, відкритий в 2009-му році в Стамбулі, - найбільший в Європі.

11. На південному березі (і не тільки) Туреччини заборонено будівництво цегляних і панельних будинків.

12. Туреччина виробляє 2 млн. Автомобілів в рік. Складальні лінії є у ​​фірм Форд, Фіат, Пежо, Тойота, Сітроен та інших.

13. У Туреччині проводяться гонки Формули-1 і етапи кубка світу з ралі.

14. Смертна кара скасована в Туреччині в 2001 році, хоча реально з 1984 року жодної людини страчено не було.

15. Валюту в Туреччині легко поміняти, розплатившись за будь-яку дрібницю в великих супермаркетах. Здачу дадуть по курсу або такому ж, або більш вигідному, ніж в обмінних пунктах.

16. Аеропорт Анталії - один з небагатьох, що мають магазини Duty Free на виході.

17. Перепис населення не проводиться в Туреччині за національним складом, тому оцінки чисельності національностей приблизні. Передбачається, що в Туреччині проживає понад 20 млн. Курдів, від 1 до 2 млн. Кавказьких народів, 0,5 млн арабів, близько 40 тис. Вірмен і близько 70 тис. Євреїв.

18. Кава була спочатку завезена з Ємену в Стамбул. І тільки потім поширилася по Європі. До Туреччини кава була завезена в XV столітті, і відразу ж набула величезної популярності. Мало хто знає, що в цьому ж столітті був введений закон, що дозволяє жінкам подавати на розлучення, якщо їхні чоловіки не могли їх забезпечити щоденною кавою!

19. У сучасній турецькій мові багато запозичених французьких слів і практично немає англійських.

20. У Туреччині при вході практично в будь-який приватний будинок прийнято знімати взуття і залишати його за порогом.

21. Кішки, що живуть по берегах озера Ван у Туреччині, адаптовані до води. Вони можуть перебувати в ній дуже довго, виловлюючи дрібних риб і молюсків. Ванські кішки навіть сплять в озері, зручно влаштувавшись на неглибоких місцях.

22. У Туреччині розташований єдиний в світі за межами США завод з виробництва літаків F-16.

23. Туреччина входить до числа найбільш безпечних країн світу за кількістю кримінальних злочинів.

24. У місті Мардін досі можна почути рідну мову Ісуса Христа - арамейську.

25. Дві третини турецького населення молодші 35 років.

26. В даний час в світі по-турецьки говорять близько 90 млн. Чоловік.

27. Витоки річок Тигр і Євфрат, які зрошували райські сади, описані в Біблії, теж знаходяться тут.

28. Туреччина - країна, де вперше в світі суддею Верховного Суду стала жінка

29. Гора Арарат, до якої за біблійними переказами пристав Ноїв Ковчег, розташована на сході Анатолії. А саме ім'я "Арарат" походить від назви царства Урарту.

30. Туреччина - найбільший постачальник текстилю на європейський ринок.

31. Найвищою горою Туреччини прийнято вважати гору Агрі, висота якої сягає 5166 м. Згідно з легендою гора Агрі є місцем, де зупинився Ноїв ковчег.

32. Місто Стамбул одне з найдавніших міст світу, яке було засноване аж в 667 році до н.е. За свою воістину чималу історію Стамбул носив імена: Новий Рим, Візантій і Константинополь.

33. Кожен чоловік Туреччини зобов'язаний відслужити в армії, причому терміни служби можуть варіюватися від 3 тижнів до 15 місяців, в залежності від освіти людини.

34. Всім відома ягода вишня була вперше завезена в Європу з Північної Туреччини.

35. Стамбул - найбільше місто Туреччини. Його населення становить понад 14 млн. 700 тис. Чоловік! Площа міста 5343 км2. Все це робить його одним з найбільших в світі.

36. Населення Туреччини становить 74 724 269 осіб. За кількістю населення країна займає 17-е місце в світі.

37. Більш 3.5 млн. Турків офіційно проживають в Німеччині

38. За останні 35 років відзначено значне економічне зростання з найнижчим рівнем інфляції в світі.

39. За даними, розташованої в Лондоні, всесвітньої організації по туризму WTTC, на сьогоднішній день визначено п'ять кращих місць в світі для любителів подорожей і відпочинку: Париж (Франція), Лондон (Англія), Нью-Йорк (США), Анталія (Туреччина ), Сінгапур.

40. У Туреччині створена вся необхідна інфраструктура для розвитку медичного туризму, тому влада планує розширювати ці можливості. В даний час «зарубіжними пацієнтами» в Туреччині є громадяни Великобританії, Румунії, Нідерландів, Болгарії, а також жителі Арабських держав і країн Близького Сходу.

41. Юлій Цезар вимовив свої знамениті слова: "Veni. Vedi, Veci "(Прийшов, Побачив, Переміг!) В Туреччині, поблизу сучасної Анкари коли здобув перемогу над Понтііським царством.

42. Гомер (Homeros) народився в Ізмірі (стародавня Смирна) на західному узбережжі Туреччини. У своїй «Іліаді» він описав Трою, яка знаходиться на північ від Ізміра неподалік від Чанаккале.

43. Частина південно-західного узбережжя Туреччини, була весільним подаунком Марка Антонія великій Клеопатрі.

44. Знаменита Троянська війна сталася на заході Туреччини, поряд з сучасним містом Чанаккале, де зараз відтворена дерев'яна скульптура Троянського коня.

45. Два з семи чудес світу розташовані в Туреччині. Одне з Чудес Світу - храм Артеміди був побудований в місті Ефес - на заході Туреччини. На жаль, від великої споруди залишилися тільки нечисленні руїни поблизу міста Сельжук, провінція Ізмір. Друге знамените Чудо Світу - Гелікарнаський Мавзолей також знаходиться на території Туреччини. Стародавнє місто Гелікарнас - це сучасний курорт Бодрум, провінція Мугла.

46. Кількість археологічних розкопок, що проводяться в Туреччині, не менше 150 щороку.

47. Батьківщина Амазонок - місто Амасія на північному сході Туреччини.

48. Хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос, знаходиться зараз в церкві Св. Георгія в Стамбулі.

49. На піку могутності (17 століття) Османська імперія займала територію нинішніх Кавказьких республік, півдня України, практично весь Близький схід, включаючи ісламські святині Мекки і Медіни, Єгипет, Алжир, Лівію, Марокко, а також всі Балкани, Угорщину і Словаччину.

50. Середземне море одне з найчистіших морів у світі, на противагу Чорному морю.

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