Сінгапур, мабуть, є найбільш інноваційним містом на планеті. Це дивовижне місто, нагадує казку, адже воно відрізняється прекрасним зовнішнім виглядом і дивовижною архітектурою, які щороку приваблюють мільйони туристів з усіх куточків земної кулі. В цій країні існує чимало речей, які можуть здатися дивними навіть бувалому туристу.

Існує чимало дивовижних фактів, про Сінгапур:

1. Багатьох цікавить питання «Сінгапур - це країна?» Чи це, все-таки, місто? Так ось, Сінгапур є і містом, і столицею і державою одночасно!

2. Назва Сінгапур походить від малайського «Сінга» - лев і санкрітського «пур» - місто».

3. У Сінгапурі абсолютно немає нужденних і жебраків, що свідчить про прекрасну економіку міста і турботу держави про своїх громадян.

4. Розташований Сінгапур, в основному, на одному великому острові, але в його склад входять також 63 інших дрібних островів - більшість з них не населені.

5. Сінгапур входить до числа двадцяти найменших країн в світі - його площа 715 кв. км.

6. Тут проживає близько 4.5 мільйонів чоловік. Основне населення - китайці (78%), малайці (14%), індійці (7%) і європейці.

7. Символом міста є риба з головою лева - Мерліон, а кожного вересня проводиться свято, присвячене цій міфічній істоті.

8. Клімат в Сінгапурі - екваторіальний, тут завжди жарко і волого, температура повітря коливається близько +25-30˚С круглий рік, а вологість становить 82-86%.

9. Сінгапур розташований практично на екваторі і сонце тут дуже підступне - сонячні опіки можна отримати навіть тоді, коли небо затягнуте хмарами.

10. Проливні тропічні дощі можливі протягом усього року, тому місцеві жителі часто носять з собою парасольки, які деякі також використовують в якості захисту від сонця.

11. Взагалі темний колір шкіри тут не в пошані - в магазинах косметичні засоби для відбілювання шкіри займають не одну полицю і розташовані, як правило, на найвидніших місцях.

12. Сінгапур посідає друге місце в світі по щільності населення, розташувавшись в рейтингу між двома карликовими державами - Монако і Ватиканом.

13. Національною мовою вважається малайська, саме на ній виконується гімн країни («Majulah Singapura»), але офіційні мови тут чотири - англійська, китайська, тамільська, малайська. Крім того існують мовні суміші - «сінгліш» (singlish) і «мангліш» (manglish).

14. Незважаючи на те, що до Малайзії можна доїхати за 10 хвилин на громадському автобусі, а до Індонезії дістатися на швидкохідних поромах, безвізовий режим діє тільки при наявності авіаквитка, що підтверджує що ви збираєтеся покинути країну на літаку.

15. Міжнародний аеропорт Чангі в Сінгапурі є найбільшим авіаційним хабом у всій Південно-Східній Азії, його пасажиропотік становить понад 36 млн осіб на рік.

16. У 2012 році аеропорт Чангі посів друге місце в списку кращих кращих аеропортів світу за версією Міжнародної ради аеропортів (Airports Council International - ACI). В аеропорту є кілька садів з орхідеями і ставками, в яких плавають золоті рибки, а в одному з терміналів є навіть плавальний басейн. У зоні вильоту є комп'ютери з безкоштовним доступом в інтернет і спеціальні ігрові кімнати для дітей.

17. Морський порт країни також належить до числа найбільших в світі (одночасно в порту може перебувати 1000 кораблів), крім того він неодноразово визнаний кращим і найбільш екологічним в Азії.

18. За високі штрафи і суворі закони, Сінгапур жартівливо називають «Fine city» (гра слів в англ. Мові, fine перекладається як - «прекрасний» і як «штраф»)

19. Штрафів в місті дійсно дуже багато. Наприклад, за плювок на землю, куріння в громадських місцях, розкидання сміття, вживання їжі в транспорті, перехід дороги в недозволеному місці накладається штраф від 500 сінгапурських доларів (400 USD). Повний перелік дій, які підлягають покаранню у вигляді штрафу, обчислюється десятками.

20. Один з найбільш комічних штрафів - це штраф, який застосовується в тому випадку, якщо після поливу квітів, під горщиком в блюдці залишилася вода. Справа в тому, що вода приваблює комарів, а влада міста практично повністю викорінила цих комах, завдяки чому позбулися епідемій лихоманки і малярії в країні.

21. Крім штрафів, існують порушення, за які можуть застосовуватися тілесні покарання (на додаток до тюремного ув'язнення, зрозуміло) у вигляді ударів очеретяними палицями - замах на вбивство, пограбування, крадіжка, згвалтування, вандалізм і так далі.

22. Поряд з тілесними покараннями, застосовуваними в судовому порядку, в Сінгапурі також користується популярністю домашнє покарання дітей - в магазинах навіть продаються спеціальні, полегшені очеретяні палиці для цих цілей. Американське правосуддя, в якому діти подають до суду на батьків за ляпас по попі просто відпочиває)

23. Також в країні існує смертна кара (через повішення), вона застосовується за найважчі злочини - особливо жорстоке вбивство, торгівлю наркотиками, корупцію, державну зраду і посягання на життя президента.

24. Сінгапур є одним зі світових лідерів за кількістю смертних вироків - з 1991 по 2004 рр. їх привели у виконання понад чотириста разів (в основному в петлі виявилися торговці наркотиками).

25. У Сінгапурі легалізована проституція. На вулиці Geylang за офіційними даними працює більше 10 000 дівчат.

26. Завдяки своїй судовій системі і законодавству, Сінгапур вважається однією з найбезпечніших і законослухняних країн, а рівень злочинності тут один з найнижчих в світі - в будь-яких кварталах міста можна спокійно гуляти як удень, так і вночі.

27. Поліцейських на вулицях майже немає, але зате всюди висять камери, як явні, так і приховані - з їх допомогою здійснюється контроль за порядком.

28. У багатьох квартирах на дверях висять кодові замки з тонким ланцюжком, які вішаються більше для проформи, ніж в цілях безпеки.

29. Сінгапур не має природних ресурсів та імпортує не тільки пісок, але навіть прісну воду з Малайзії.

30. Сінгапур входить до групи «східно-азіатських тигрів", поряд з Південною Кореєю, Тайванем і Гонконгом - це країни, які здійснили гігантський економічний прорив, буквально за 30 років перетворившись з держав третього світу в передові країни.

31. Прем'єр міністр Сінгапуру Лі Куан Ю, який керував урядом з 1959 по 1990 р, прославився своєю жорсткістю і непримиренністю в питаннях боротьби з корупцією, яку йому вдалося благополучно викорінити, завдяки чому стало можливим швидке економічне зростання. На питання «Як вам вдалося побороти корупцію?", Він відповів «Почніть з того, що посадите трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, і вони знають за що.»

32. Ще один показник, за яким Сінгапур є лідером - це здоров'я. Згідно з даними американського агентства фінансово-економічної інформації Bloomberg (The World's Healthiest Countries 2012), стан здоров'я жителів Сінгапуру є найкращим у всьому світі. При цьому за загальним індексом якості життя країна знаходиться на 11-му місці.

33. Однією з причин відмінного рівня здоров'я прийнято вважати смачну і корисну національну кухню Сінгапуру. За даними журналу Forbes, країна займає друге місце (після Японії) за якістю місцевої їжі, яка позитивно впливає на здоров'я, фізичну форму і довголіття.

34. Багато гурманів люблять Сінгапур за різноманіття страв - за рахунок змішування національних (китайської, малайзійської, індійської) кухонь, а також значного західного впливу, тут нескладно знайти кулінарні витвори на свій смак. Однією з важливих особливостей є те, що в незалежності від рівня ресторану і цін, їжа завжди свіжа і якісна.

35. Змішані тут не тільки кухні, а й способи вживання їжі - місцеві жителі, в залежності від типу їжі, спритно користуються як паличкою і ложкою, так і правою рукою (ліва рука вважається нечистою і для прийому їжі не використовується).

36. Великою популярністю тут користується самостійне доведення страви до готовності. Відвідувачам ресторану видають інгредієнти, які потрібно опускати в каструлю, щоб отримати свіжий суп або рагу, або сковорідку з шиплячим м'ясом, яке потрібно перевернути і досмажити до бажаної кондиції. Спеціально для цих цілей в багатьох ресторанчиках на столах стоять невеликі газові плити.

37. У Сінгапурі розташоване величезне футбольне поле, на якому тренуються і змагаються футболісти і побудоване воно прямо на воді.

38. Що стосується економіки - тут Сінгапур також попереду, він є 4-м провідним фінансовим центром світу після Лондона, Нью-Йорка і Гонконгу, тут зосереджено понад 130 світових банків. Рівень інфляції тримається на рівні 2-3%, а згідно з рейтингом компанії Economist Intelligence Unit, Сінгапур є найбільш конкурентоспроможним містом в Азії щодо ведення бізнесу.

39. Середній дохід сінгапурця - $ 34 тис. На рік.

40. У країні проживає близько 100 тис. Доларових мільйонерів (майже 3% від населення країни). У місті навіть є окремий «квартал мільйонерів» - Keppel Bay.

41. Комп'ютерна реєстрація юридичної особи в Сінгапурі займає всього 10 хвилин. Кажуть, що в 2009-му році, російський президент Медведєв, відомий любитель електронних технологій, під час відвідування Сінгапуру, заради проби зареєстрував юр. особу, а через рік місцева влада звернулася до росіян з питанням про податки - ніби як відкрили фірму не в жарт, а всерйоз, а закрити ніхто не подумав.

42. Таке популярне в Азії явище, як нетрі, невідоме Сінгапуру. Опинившись в будь-якій частині міста ви побачите відносну чистоту і порядок.

43. Цікаві факти стосуються і регламенту одягу. Чоловікам категорично забороняється носити шорти навіть в дуже спекотну погоду і тому представники чоловічої статі змушені постійно носити штани. Жінки ж повинні завжди носити панчохи. Хоча потрібно сказати що останнім часом цей порядок не сильно дотримується, особливо серед туристів.

44. Одна з візитних карток Сінгапуру - це унікальний п'ятизірковий готельний комплекс Марина Бей Сендс (Marina Bay Sands), що складається з трьох двохсот-метрових 55-поверхових веж. На дахах веж розташований майданчик SkyPark у вигляді корабля, на якому, в тому числі, є 150-метровий басейн. Вхід на оглядовий майданчик коштує 20 SGD, але поплавати в басейні вдасться тільки в тому випадку, якщо ви постоялець готелю, а підійти до басейну туристам дозволяється один раз в день, о 14:00 і тільки на 15 хвилин.

45. У Сінгапурі є два етнічних райони - Little India («Маленька Індія«) і Chinatown («Китайський квартал"). Спочатку ці райони були створені для адаптації іммігрантів, але зараз вони втратили первісне значення і залишаються культурними центрами, де можна покуштувати традиційну кухню і придбати національні товари.

46. Ще один цікавий факт стосується виборчого права в Сінгапурі. Щоб виборці не псували бюлетені на виборчих дільницях, на бюлетенях зазначаються дані осіб, які прийшли на голосування, для того щоб віддати свою перевагу за певного кандидата.

47. По всьому місту досить багато безкоштовних громадських туалетів - вони досить чисті і в них навіть є туалетний папір (що дуже нетипово для Азії).

48. Кількість китайських ліхтариків, якими прикрашені вулички Чайнатауна неможливо порахувати - вони висять буквально всюди.

49. The Mid-Autumn Festival (фестиваль середини осені) - стародавнє свято єдності сім'ї і подяки, відзначається в Чайнатауні у вересні в період найповнішого і яскравого Місяця - символу достатку, гармонії і процвітання.

50. Боротьба з пробками здійснюється владою відразу з двох сторін. По-перше тут добре розвинений громадський транспорт, а по-друге, володіння автомобілем - задоволення досить дороге: для того щоб обзавестися особистим транспортом, необхідно на спеціальному аукціоні купити дозвіл на право керування автомобілем - його вартість становить близько 60 000 SGD і видається він на 10 років.

Самі автомобілі, за рахунок мит, коштують дорого, а крім того потрібно заплатити немаленький збір за реєстрацію та постановку на облік. Ну і на додаток - в Сінгапурі безліч платних ділянок доріг, мостів, тунелів і розв'язок. Кожен автомобіль обладнаний платіжним терміналом, за допомогою якого з банківської карти автоматично списується потрібна сума. Таким чином автомобілі тут можуть собі дозволити тільки заможні люди, яких, втім, не так вже й мало.

51. Сінгапур - одна з 9 країн світу, з яких починаються продажі нової техніки Apple. Тут, також як і в США, поширена система, по якій Айфони продаються відносно недорого при оформленні контракту із мобільним оператором на кілька років.

52. У Сінгапурі дуже популярний брендовий одяг і аксесуари - куди не кинь оком, всюди Louis Vuitton, Mont Blanc, Gucci і Prada.

53. Особливо тут популярні сумки Louis Vuitton - незважаючи на те, що ціни на них починаються від $ 800, в місті з ними ходить кожна третя панянка. При цьому багато туристів відвідують магазин LV (який знаходиться близько Marina Bay) як в музей - він стоїть на воді і зовні виглядає вельми незвичайно.

54. Незважаючи на те, що Сінгапур називають «кам'яними джунглями«, майже в кожному районі міста є спортивні майданчики і парк з великою кількістю зелені, в якому можна відпочити і подихати свіжим повітрям. Майже половина території Сінгапуру покрита зеленими насадженнями - садами і національними парками.

55. Кажуть, що Сінгапур побудований за всіма канонами Фен-Шуй - його ландшафт і архітектура узгоджені з цим вченням про вплив потоків енергії на людину.

56. Щовечора поруч з набережною Marina Bay проходить лазерне шоу - вода з фонтану розпорошується дрібними бризками, створюючи екран, на який, під музичний супровід з динаміків, проектується зображення. Лазерне шоу безкоштовне і доступне для всіх, і тому, приходити краще заздалегідь - нестачі в бажаючих подивитися, як правило, нема.

57. Єдина в світі нічна гонка Формули-1 - «Formula 1 Singtel Singapore Grand Prix», проводиться в Сінгапурі.

58. Фонтан багатства - найбільший в світі фонтан (28 м), який навіть занесений в Книгу рекордів Гіннеса. Особливо гарний він у вечірній час, з різнобарвною підсвіткою.

59. Сінгапурський зоопарк вважається одним з кращих зоопарків світу, в якому тварини знаходяться не в клітках, а розгулюють вільно по території. Вартість квитка - 20 SGD, але більшість відвідувачів сходяться на думці, що це одна з найбільш виправданих витрат в Сінгапурі.

60. Singapore Flyer - це найвище колесо огляду в світі, його висота становить 165 метрів (висота London Eye, лондонського побратима - 135 метрів). У гарну погоду з самого верху відкривається приголомшливий вид на місто і видно навіть деякі острови Індонезії та Малайзії.

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