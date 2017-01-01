Гаряча країна моди, пасти, вина, і пристрасті. В Італії 20 регіонів, і, побувавши навіть в декількох з них, не можна заявити, що Ви були в Італії, а тим більше знаєте її.

Італію потрібно відкривати і відкривати. У кожному регіоні Італії своє життя, кухня, традиції, ідеали, мова і тим більше культура.

Вирушаючи в Італію, турист може не підозрювати, які особливості можуть спостерігатися у цього народу і, можливо, здивується поведінці звичайного італійця.

Отже, чи чули ви коли-небудь що:

••• Назва "Італія" походить від грецького "italos", що означає теля. Назва від початку була дана регіону Калабрія грецькими колоністами в 8 столітті до н.е., а потім поширилася на весь півострів.

••• В Італії ви не знайдете ні дитячих будинків, ні бездомних тварин. Там їх просто немає.

••• В італійських сім'ях чоловіки своїх дружин дуже бояться.

••• Італійська поліцейська форма шиється компанією Prada.

••• Майже всі бізнесмени, що мають свою справу в Калабрії, на Сицилії або Копанії, платять мафії податок.

••• На території Європи тільки три активних вулкани, Етна, Стромболі і Везувій, всі вони розташовані в Південній Італії. Етна також є і найактивнішим вулканом в світі.

••• Туристи, які замовляють собі кави, кажучи англійською, можуть отримати її за подвійною ціною. Тому що для місцевого населення послуги барів та кафе часто коштують дешевше, ніж для іноземців.

••• На території Італії знаходяться дві найменших країни світу, два анклави - Сан-Марино і Ватикан.

••• В італійському регіоні Аоста говорять німецькою, а італійську розуміють дуже погано.

••• Італія є однією з найбільш релігійних країн в світі.

••• Населення Італії становить близько 62 млн. чоловік.

••• Коли італійці заповнюють податкову декларацію, вони кожен раз повинні залишати пожертвування католицькій церкві.

••• Найбільш жадібною мафіозною організацією вважається неаполітанська Каморра в Калабрії.

••• Італія входить майже в усі наявні кліматичні зони, немає тільки найбільш екстремальних.

••• В Італії соки майже не вживають, тому в більшості ресторанів ви їх не зможете замовити.

••• Коли ви купуєте товари в магазинах Італії, потрібно завжди брати чек, інакше вас можуть зупинити поліцейські і виписати чималий штраф.

••• В Італії офіційно визнані 15 мов, в тому числі рідні мови, такі як Сардинії і Фріулі, а також мови сусідніх країн (каталонська, окситанська, французька, словенська, хорватська, албанська і грецька).

••• Водії при обгоні на італійських дорогах можуть попередити про маневр, увімкнувши дальнє світло. Це допускається правилами водіння. Але в інших країнах Європи дорожні інспектори вас за це оштрафують.

••• В Італії зберігається більше половини всієї культурної спадщини світу - близько 60 відсотків.

••• У столиці італійського регіону Тоскана, у Флоренції знаходиться найбільша в світі пішохідна зона.

••• Купувати оливкову олію в магазині - поганий тон в Італії. Її необхідно купувати тільки в селах. На вино це правило поширюється в меншій мірі.

••• Італійці дуже активно жестикулюють при розмові, але у жінок так робити не прийнято.

••• В Італії «коза» - жест, коли піднімають вгору мізинець і вказівний палець, - вважається дуже образливим, тому що позначає рогоносця. Але якщо пальці в жесті опустити вниз, то буде знак, яким відганяють прокляття.

••• Базиліка Святого Петра в Римі є найбільшою християнською церквою в світі. Її будівництво зайняло 120 років (1506-1626).

••• Гостям на весілля відправляють два запрошення: перше означає, що гостя запрошують до церкви на саму церемонію одруження, а друге служить запрошенням на свято вже після вінчання.

••• В Італії є традиція дарувати на Різдво червоні труси. У них потрібно проспати різдвяну ніч, щоб прийшло щастя.

••• Іноді в Італії вважається поганою прикметою, коли троє людей палять, стоячи поруч. Якщо так сталося, то той, хто молодший, повинен кинути сигарету.

••• Багато найвідоміших художників світу були італійцями: Боттічеллі, Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Донателло, Фра Анджеліко, Тінторетто, Караваджо, Берніні, Тіціан і Рафаель.

••• Гори покривають до 80 відсотків італійської території.

••• Італійці складають 95 відсотків всього населення країни.

••• Справжньою італійською піцою вважається та, яку спекли у печі на дровах.

••• Частка католиків серед італійського населення становить 98 відсотків.

••• Дуже часто у кращих італійських ресторанів не буває вивіски, а пускають туди лише тих, у кого є рекомендації.

••• Спочатку компанія Lamborghini випускала трактори.

••• Колізей в Римі, є найбільшою старовинною будівлею яка була зведена для розваг. Другий і третій за величиною римські амфітеатри знаходяться, відповідно, в Капу і Вероні.

••• Італійці не завжди пунктуальні, найчастіше на зустрічі вони приходять пізніше призначеного часу.

••• Італія має більше відомих модельєрів, ніж будь-яка інша країна, включаючи Gucci, Prada, Versace, Dolce&Gabbana, Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna, Джанфранко Ферре, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Fendi, Valentino, Trussardi, Benetton ...

••• Час у розкладі руху літаків, поїздів і автобусів вказується приблизний.

••• У державному університеті Італії немає вступних іспитів, туди приймають усіх бажаючих.

••• При італійських університетах не буває гуртожитків.

••• В Італії багато університетів приймають іспити не за розкладом, а коли студенти підготуються, сесій там і зовсім немає.

••• Багато найпрестижніших в світі спортивних автомобілів - італійські, такі як Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bugatti і De Tomaso.

••• В Італії розлучення може зайняти до трьох років. Якщо колишня дружина не має достатніх для існування засобів, колишнього чоловіка можуть зобов'язати утримувати її.

••• Італійці дуже люблять дітей і дозволяють їм все, будь-які прокази і витівки.

••• Італійський закон забороняє малювати на асфальті крейдою.

••• У кожного італійського міста і села є свій святий покровитель.

••• Закон Італії забороняє відвідувати пляж в нічний час, за це дуже дорого штрафують. Крім того, забороняється виносити морську воду.

••• В Італії нещасливим числом вважається не 13, а 17.

••• Італійці дуже обережні з блакитноокими людьми, так як вважають, що ті можуть їм наврочити.

••• В Італії, якщо хтось розлив на стіл вино, то це на щастя.

••• У серпні в Італії у всіх настає відпустка, зупиняються всі підприємства.

••• Може здатися, що італійці багато кричать і лаються, але насправді вони просто так розмовляють.

••• В Італії навіть в дуже низькосортному готелі прийнято встановлювати біде.

••• У деяких регіонах Італії п'ятниця вважається чоловічим днем, тому жінкам непристойно бувати в барах і ресторанах в цей день. Як правило, там збираються одні тільки чоловіки.

••• Ніде в Італії ви не знайдете ні сметани, ні рецепта її приготування.

••• Для того, щоб піти на природу, потрібно придбати за гроші офіційний дозвіл від держави.

••• Італійці дадуть відповідь на питання туриста про місцезнаходження вулиці наче вони все життя тільки й чекали, коли ж у них хтось запитає це.

••• Італійці досить багато вживають спиртного, а ось п'яного італійця на вулиці ви навряд чи зустрінете.

••• Тільки в Італії є бари, де немає стільців, а відвідувачі їдять і п'ють стоячи.

••• Спагетті в Італії виробляють навіть для собак.

••• За статистикою італійці до 50% статевих актів до шлюбу роблять в автомобілях.

••• Діти в Італії - святе, батьки всюди ходять з ними, тому в ресторанах Італії, навіть увечері, не дивуйтеся, якщо вашу романтичну вечерю будуть прикрашати безперервні дитячі крики.

••• Італійська мафія, про яку багато чув весь світ, панує тільки на півдні Італії, а ось жителі півночі чули про неї тільки в новинах.

••• Найнесприятливіший час для поїздки в Італію - серпень, так як в цей місяць всі заклади в Італії закриті.

••• Навіть якщо ви о 3 годині ночі будете на повний голос співати караоке, сусіди не викличуть поліцію.

••• Діалекти в регіонах сильно відрізняються, і італієць зможе визначити по говору місце проживання співрозмовника.

••• Жителі південної Італії особливо гучні і невиховані, а ще не дивуйтеся, побачивши на півдні Італії машину яка їде по зустрічній смузі.

••• Італійські чоловіки дуже експресивні: вони готові одружитися на вас через п'ять хвилин після знайомства, а взагалі, відносяться до жінок зневажливо.

••• Жінки в Італії просто обожнюють носити чоботи, навіть влітку.

••• В Італії при питанні «Як життя?» Не виявляють ввічливість, а хочуть почути від вас пару-трійку пліток.

••• Італійці в захваті від азартних ігор і фанатіють від футболу, навіть жінки.

••• Італійці завжди посміхаються щиро або не посміхаються зовсім.

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