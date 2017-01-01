Греція подарувала людству геніальних філософів і вчених, дала походження тисячам сучасних слів і пояснила деякі фізичні явища. Цікаві факти про Стародавню Грецію дозволять читачеві ближче познайомитися з цією колискою світової цивілізації.

••• Стародавня Греція складалася приблизно з півтори тисячі окремих міст-держав, найбільшим з яких було Афіни. Незважаючи на те, що кожен з полісів мав свої закони і армію, конфлікти між ними були повсякденним явищем.

••• Керувалися грецькі міста зборами всіх дорослих жителів чоловічої статі або колегією найбагатших городян, які називалися олігархами - «правлячою меншістю».

••• Забезпечені гречанки вели дозвільний спосіб життя і єдиним гідним заняттям вважали розглядання коштовностей. Вони не працювали, не навчалися грамоті, а для годування власних немовлят брали спеціальних молочних рабинь.

••• Жінки, незгодні з таким станом речей, називалися гетерами. Вони були освіченими, вели незалежний спосіб життя і дуже рідко виходили заміж, оскільки вважалися поганими дружинами.

••• Середня тривалість життя жінок в Стародавній Греції становила 36 років, у чоловіків - 45. Дитяча смертність була дуже високою, половина дітей вмирала ще в перший рік життя.

••• Вираз «внести свою лепту» прийшов до нас із Греції. Внеском називалася сота частина драхми (давньогрецької грошової одиниці), яка була дуже дрібною розмінною монетою.

••• На перших монетах особи богів і героїв карбувалися в анфас. На таких зображеннях дуже швидко стирався ніс, тому пізніше греки перейшли на профілі.

••• Поняття демократії з'явилося саме в Стародавній Греції. За участь у виборах місцеві жителі отримували плату, чим забезпечувалася дуже висока явка виборців.

••• Стародавні греки були першими, хто зробив математику теоретичною дисципліною. Роботи Піфагора, Евкліда і Архімеда лежать в основі сучасних підручників алгебри.

••• Фізичними вправами прийнято було займатися оголеними.

••• Перші 13 олімпійських ігор складалися всього з однієї дисципліни - бігу.

••• Древніх атлетів нагороджували оливковими вінками, гілками і оливковим маслом в амфорах.

••• Відповідно до древніх легенд філософ Діоген жив в бочці. Насправді притулком знаменитому греку служив великий глиняний посуд піфос, який закопували в землю для зберігання в ньому зерна.

••• Елліни не пили вино в чистому вигляді. Хмільний напій вони змішували з солоною водою (прісна була занадто дорогою) в пропорції 1 до 7. Суміш пили протягом дня як прохолодний напій.

••• Місто Афіни було назване на честь грецької богині. Саме вона вручила місту кращий дар - оливкове дерево. Змагався з нею Посейдон, він дарував городянам воду. Спочатку ті зраділи, але коли дізналися, що вона солона, переможницею визнали Афіну.

••• Перший туристичний путівник був написаний в II столітті н.е. і називався він «Опис Еллади». У десяти книгах автор твору Павсаній запрошує в подорож найцікавішими місцями Греції, описує храми, статуї, театри і розповідає про місцевий уклад життя.

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