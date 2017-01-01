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Греція подарувала людству геніальних філософів і вчених, дала походження тисячам сучасних слів і пояснила деякі фізичні явища. Цікаві факти про Стародавню Грецію дозволять читачеві ближче познайомитися з цією колискою світової цивілізації.

Цікаві факти про Стародавню Грецію.

• Стародавня Греція складалася приблизно з півтори тисячі окремих міст-держав, найбільшим з яких було Афіни. Незважаючи на те, що кожен з полісів мав свої закони і армію, конфлікти між ними були повсякденним явищем.

• Керувалися грецькі міста зборами всіх дорослих жителів чоловічої статі або колегією найбагатших городян, які називалися олігархами - «правлячою меншістю».

Цікаві факти про Стародавню Грецію.

• Забезпечені гречанки вели дозвільний спосіб життя і єдиним гідним заняттям вважали розглядання коштовностей. Вони не працювали, не навчалися грамоті, а для годування власних немовлят брали спеціальних молочних рабинь.

• Жінки, незгодні з таким станом речей, називалися гетерами. Вони були освіченими, вели незалежний спосіб життя і дуже рідко виходили заміж, оскільки вважалися поганими дружинами.

Цікаві факти про Стародавню Грецію.

• Середня тривалість життя жінок в Стародавній Греції становила 36 років, у чоловіків - 45. Дитяча смертність була дуже високою, половина дітей вмирала ще в перший рік життя.

• Вираз «внести свою лепту» прийшов до нас із Греції. Внеском називалася сота частина драхми (давньогрецької грошової одиниці), яка була дуже дрібною розмінною монетою.

• На перших монетах особи богів і героїв карбувалися в анфас. На таких зображеннях дуже швидко стирався ніс, тому пізніше греки перейшли на профілі.

Цікаві факти про Стародавню Грецію.

• Поняття демократії з'явилося саме в Стародавній Греції. За участь у виборах місцеві жителі отримували плату, чим забезпечувалася дуже висока явка виборців.

• Стародавні греки були першими, хто зробив математику теоретичною дисципліною. Роботи Піфагора, Евкліда і Архімеда лежать в основі сучасних підручників алгебри.

• Фізичними вправами прийнято було займатися оголеними.

 Цікаві факти про Стародавню Грецію.

• Перші 13 олімпійських ігор складалися всього з однієї дисципліни - бігу.

• Древніх атлетів нагороджували оливковими вінками, гілками і оливковим маслом в амфорах.

• Відповідно до древніх легенд філософ Діоген жив в бочці. Насправді притулком знаменитому греку служив великий глиняний посуд піфос, який закопували в землю для зберігання в ньому зерна.

діоген

• Елліни не пили вино в чистому вигляді. Хмільний напій вони змішували з солоною водою (прісна була занадто дорогою) в пропорції 1 до 7. Суміш пили протягом дня як прохолодний напій.

• Місто Афіни було назване на честь грецької богині. Саме вона вручила місту кращий дар - оливкове дерево. Змагався з нею Посейдон, він дарував городянам воду. Спочатку ті зраділи, але коли дізналися, що вона солона, переможницею визнали Афіну.

• Перший туристичний путівник був написаний в II столітті н.е. і називався він «Опис Еллади». У десяти книгах автор твору Павсаній запрошує в подорож найцікавішими місцями Греції, описує храми, статуї, театри і розповідає про місцевий уклад життя.

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