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индонезия

Кожна країна має свої унікальні особливості, які виділяють її з інших країн. Не виняток і Індонезія. Вона розташована в Південно-Східній Азії. Приблизно через центр Індонезії проходить екватор. Індонезія омивається морями Тихого і Індійського океанів.

• Назва країни походить від слів Індус (Індія) і Незоз (острови)

• Найвідомішими островами Індонезії є Суматра, Ява, Балі.

• Індонезія-острівна держава, яка складається з 17800 островів.

индонезия

• Майже половина островів не мають своєї назви і досі.

• Джакарта (столиця Індонезії) займає четверте місце за кількістю жителів. В місті проживає 9,5 мільйонів чоловік.

• Індонезія ісламська держава, тут сповідують іслам 87% жителів.

• В країні знаходиться 400 діючих вулканів, це більше, ніж в будь-якій іншій державі світу.

Индонезия

• Індонезія лідер у виробництві мускатного горіха.

• Індонезія рай для вивчення флори і фауни. Тільки в 2010 році було відкрито в цій країні 200 нових видів тварин.

• Мова корінних жителів острова Балі має два основних діалекти — високий і низький

• Індонезія вважається найкращою країною для SPA процедур не тільки у всій Азії, але і у всьому світі. Наприклад, курорт Танжунг Беноа чудово підходить не тільки для SPA процедур, але і для відпочинку душею.

• Основними визначними пам'ятками Індонезії визнані клімат і культура. Саме вони приваблюють мільйони туристів з усього світу в цю країну.

• Головна стаття доходів країни — це туризм.

• На острові Комодо живуть варани  — вони ж динозаври або схожі на цих міфічних тварин.

варан

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