Кожна країна має свої унікальні особливості, які виділяють її з інших країн. Не виняток і Індонезія. Вона розташована в Південно-Східній Азії. Приблизно через центр Індонезії проходить екватор. Індонезія омивається морями Тихого і Індійського океанів.

••• Назва країни походить від слів Індус (Індія) і Незоз (острови)

••• Найвідомішими островами Індонезії є Суматра, Ява, Балі.

••• Індонезія-острівна держава, яка складається з 17800 островів.

••• Майже половина островів не мають своєї назви і досі.

••• Джакарта (столиця Індонезії) займає четверте місце за кількістю жителів. В місті проживає 9,5 мільйонів чоловік.

••• Індонезія ісламська держава, тут сповідують іслам 87% жителів.

••• В країні знаходиться 400 діючих вулканів, це більше, ніж в будь-якій іншій державі світу.

••• Індонезія лідер у виробництві мускатного горіха.

••• Індонезія рай для вивчення флори і фауни. Тільки в 2010 році було відкрито в цій країні 200 нових видів тварин.

••• Мова корінних жителів острова Балі має два основних діалекти — високий і низький

••• Індонезія вважається найкращою країною для SPA процедур не тільки у всій Азії, але і у всьому світі. Наприклад, курорт Танжунг Беноа чудово підходить не тільки для SPA процедур, але і для відпочинку душею.

••• Основними визначними пам'ятками Індонезії визнані клімат і культура. Саме вони приваблюють мільйони туристів з усього світу в цю країну.

••• Головна стаття доходів країни — це туризм.

••• На острові Комодо живуть варани — вони ж динозаври або схожі на цих міфічних тварин.

Якщо вам сподобалась стаття, будь ласка, залиште свої коментарі або відгуки.