Австралія – дивовижна країна. Коли в більшій частині світу йде сніг, австралійці ніжаться на сонячних пляжах. Тут живуть унікальні і смертельно небезпечні тварини, які не зустрічаються більше ніде в світі.

••• Назва Австралія з латинської "Terra Australis Incognita", що означає "Невідома південна земля" з'явилася ще за часів правління Римської імперії.

••• Австралія складається з 6-ти штатів: Квінсленд, Новий Південний Уельс, Вікторія, Тасманія, Південна Австралія, Західна Австралія. Крім того тут є дві головні материкові території: Північна територія та Австралійська столична територія, а також ряд досить незалежних островів.

••• Австралія – єдиний континент, де немає активного вулкана.

••• Столиця Австралії – місто Канберра

••• Австралія – найбільший острів і найменший континент у світі.

••• Австралія – найсухіший населений континент на Землі, ще більш сухий – Антарктида. Одна третина Австралії – це пустеля, інша частина теж досить посушлива.

••• Грандіозна футбольна перемога належить Австралійській збірній, яка в 2001 році обіграла збірну Американського Самоа з рахунком 31:0.

••• В Австралійських сніжних горах щорічно випадає більше снігу, ніж у швейцарських Альпах.

••• Австралійці за законодавством зобов'язані голосувати на виборах. Громадянину, який не з'явився на вибори без поважної причини, загрожує штраф.

••• 6 з 10 найбільш отруйних видів змій у світі мешкають в Австралії. Австралійський прибережний тайпан - найотруйніша змія у світі. Отрута від одного укусу може вбити 100 людей.

••• В австралійських пустелях блукають більше 750 000 одногорбих диких верблюдів. Це одне з найбільш великих стад на Землі.

••• У Південній Австралії знаходиться ферма Anna Creek Cattle Station, яка за площею своєю перевершує Бельгію.

••• Кенгуру і ему були обрані в якості символів австралійського герба, так як, на відміну від більшості тварин, рідко можна побачити що вони рухаються назад.

••• В Австралії живе в 3,3 рази більше овець ніж людей.

••• Будинки в Австралії погано ізольовані від холоду, тому в зимові місяці при температурі нижче +15 градусів в приміщеннях досить прохолодно. Не дивно, що саме з Австралії пішла мода на «уггі» — теплу м'яке та затишне взуття. Австралійці носять їх прямо вдома.

••• Екскременти вомбатів – сумчастих Австралії, мають форму кубика.

••• Хоча багато корінних австралійців є нащадками ув'язнених, на генетиці це ніяк не позначилося: за статистикою, населення Австралії є найбільш законослухняним в світі.

••• У самців коал, що мешкають в Австралії, - роздвоєний пеніс, а у самок дві піхви і дві матки.

••• Коали і люди – єдині тварини в світі, у яких є унікальні відбитки пальців. Відбитки пальців коали практично неможливо відрізнити від відбитків пальців людей.

••• М'ясо кенгуру легко можна знайти в австралійських супермаркетах і ресторанах. Тут воно вважається корисною альтернативою яловичині або баранині: вміст жиру в кенгурятині не перевищує 1-2 відсотків.

••• Щільність населення в Австралії розраховується в квадратних кілометрах на людину, а не в числі людей на квадратний кілометр, як в інших країнах. Тут один з найнижчих рівнів щільності населення в світі, який становить 3 людини на кв. км. Середня щільність населення в світі становить 45 людей на кВ. км.

••• Австралійці майже ніколи не залишають чайових. Деякі, втім, відзначають, що це негативно позначається на якості австралійського сервісу.

••• Більше 20 відсотків австралійців народилися в іншій країні.

••• Австралія була батьківщиною аборигенів більше 40 000 років. Вони говорили більше, ніж на 300 різних мовах.

••• Канберра стала столицею Австралії в результаті компромісу між Сіднеєм і Мельбурном: австралійці ніяк не могли вирішити, якому з цих міст віддати пальму першості, і в підсумку розташували столицю між двома містами — конкурентами.

••• Австралійці найазартніші люди в світі. Більше 80 відсотків дорослого населення грають в азартні ігри, і це найвищий рівень у світі.

••• Австралія – єдиний континент планети, повністю зайнятий однією державою.

••• Найдовша пряма дорога в світі протяжністю 146 км. знаходиться в пустелі Налларбор.

••• У Тасманії найчистіше повітря в світі.

••• Своїх родичів – англійців – австралійці іноді називають словом «pome» — абревіатурою «Prisoners of Mother England» — «Бранці матінки Англії».

••• Найдовша в світі стіна – не Велика Китайська, а так званий «Собачий паркан», що розділяє австралійський материк на дві частини, одна з яких є ареалом проживання диких собак дінго. Паркан був побудований, в першу чергу, з метою захистити пасовища Південного Квінсленда від ненажерливих дінго. Його загальна протяжність становить 5614 кілометрів.

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