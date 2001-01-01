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Австралія – дивовижна країна. Коли в більшій частині світу йде сніг, австралійці ніжаться на сонячних пляжах. Тут живуть унікальні і смертельно небезпечні тварини, які не зустрічаються більше ніде в світі.

 австралия

• Назва Австралія з латинської "Terra Australis Incognita", що означає "Невідома південна земля" з'явилася ще за часів правління Римської імперії.

• Австралія складається з 6-ти штатів: Квінсленд, Новий Південний Уельс, Вікторія, Тасманія, Південна Австралія, Західна Австралія. Крім того тут є дві головні материкові території: Північна територія та Австралійська столична територія, а також ряд досить незалежних островів.

• Австралія – єдиний континент, де немає активного вулкана.

австралия

• Столиця Австралії – місто Канберра

• Австралія – найбільший острів і найменший континент у світі.

австралия

• Австралія – найсухіший населений континент на Землі, ще більш сухий – АнтарктидаОдна третина Австралії – це пустеля, інша частина теж досить посушлива.

австралия

• Грандіозна футбольна перемога належить Австралійській збірній, яка в 2001 році обіграла збірну Американського Самоа з рахунком 31:0. 

• В Австралійських сніжних горах щорічно випадає більше снігу, ніж у швейцарських Альпах.

австралия

• Австралійці за законодавством зобов'язані голосувати на виборах. Громадянину, який не з'явився на вибори без поважної причини, загрожує штраф.

• 6 з 10 найбільш отруйних видів змій у світі мешкають в Австралії. Австралійський прибережний тайпан - найотруйніша змія у світі. Отрута від одного укусу може вбити 100 людей.

тайпан

• В австралійських пустелях блукають більше 750 000 одногорбих диких верблюдів. Це одне з найбільш великих стад на Землі.

австралийский верблюд

• У Південній Австралії знаходиться ферма Anna Creek Cattle Station, яка за площею своєю перевершує Бельгію.

• Кенгуру і ему були обрані в якості символів австралійського герба, так як, на відміну від більшості тварин, рідко можна побачити що вони рухаються назад.

австралия

• В Австралії живе в 3,3 рази більше овець ніж людей.

овцы

• Будинки в Австралії погано ізольовані від холоду, тому в зимові місяці при температурі нижче +15 градусів в приміщеннях досить прохолодно. Не дивно, що саме з Австралії пішла мода на «уггі» — теплу м'яке та затишне взуття. Австралійці носять їх прямо вдома.

• Екскременти вомбатів – сумчастих Австралії, мають форму кубика.

вомбат

• Хоча багато корінних австралійців є нащадками ув'язнених, на генетиці це ніяк не позначилося: за статистикою, населення Австралії є найбільш законослухняним в світі. 

• У самців коал, що мешкають в Австралії, - роздвоєний пеніс, а у самок дві піхви і дві матки.

коала

• Коали і люди – єдині тварини в світі, у яких є унікальні відбитки пальців. Відбитки пальців коали практично неможливо відрізнити від відбитків пальців людей.

коала

• М'ясо кенгуру легко можна знайти в австралійських супермаркетах і ресторанах. Тут воно вважається корисною альтернативою яловичині або баранині: вміст жиру в кенгурятині не перевищує 1-2 відсотків.

• Щільність населення в Австралії розраховується в квадратних кілометрах на людину, а не в числі людей на квадратний кілометр, як в інших країнах. Тут один з найнижчих рівнів щільності населення в світі, який становить 3 людини на кв. км. Середня щільність населення в світі становить 45 людей на кВ. км.

австралия

• Австралійці майже ніколи не залишають чайових. Деякі, втім, відзначають, що це негативно позначається на якості австралійського сервісу. 

• Більше 20 відсотків австралійців народилися в іншій країні.

австралия

• Австралія була батьківщиною аборигенів більше 40 000 років. Вони говорили більше, ніж на 300 різних мовах.

австралия

• Канберра стала столицею Австралії в результаті компромісу між Сіднеєм і Мельбурном: австралійці ніяк не могли вирішити, якому з цих міст віддати пальму першості, і в підсумку розташували столицю між двома містами — конкурентами.

• Австралійці найазартніші люди в світі. Більше 80 відсотків дорослого населення грають в азартні ігри, і це найвищий рівень у світі.

австралия

• Австралія – єдиний континент планети, повністю зайнятий однією державою.

• Найдовша пряма дорога в світі протяжністю 146 км. знаходиться в пустелі Налларбор.

австралия

• У Тасманії найчистіше повітря в світі.

тасмания

• Своїх родичів – англійців – австралійці іноді називають словом «pome» — абревіатурою «Prisoners of Mother England» — «Бранці матінки Англії». 

• Найдовша в світі стіна – не Велика Китайська, а так званий «Собачий паркан», що розділяє австралійський материк на дві частини, одна з яких є ареалом проживання диких собак дінго. Паркан був побудований, в першу чергу, з метою захистити пасовища Південного Квінсленда від ненажерливих дінго. Його загальна протяжність становить 5614 кілометрів. 

стена динго

 

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