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  • 20 дивних звичаїв і форм поведінки, які вважаються нормальними в інших країнах.

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Якщо ви вже встигли побувати в різних країнах, то ви напевно знаєте, що форми поведінки, звичаї і соціальні норми можуть сильно відрізнятися від тих, до яких ми звикли.

Більш того, деякі соціально прийнятні речі можуть здатися вам досить дивними. Так, наприклад, у деяких країнах прийнято залишати чайові, а в інших це можуть розцінити, як грубий жест.

Якщо ви плануєте вирушити в інші країни, корисно бу дізнатися про деякі норми і традиції.

 

1. Шмигати носом.

У деяких країнах, наприклад, в Японії шмигати носом вважається прийнятним, а до сморканння ставляться несхвально.

 

2. Запрошувати у гості.

У Південній Америці, Азії та Африці, якщо ви влаштовуєте вечірку, запрошення отримує навіть водій автобуса. У Європі і Північній Америці це вважається дивним.

 

3. Нагота.

У Фінляндії цілком прийнятно знаходитися в сауні оголеним з незнайомими людьми. У той же час, якщо ви вирішили завести розмову з незнайомою людиною на автобусній зупинці, це порахують дивним. В інших країнах все якраз навпаки.

 

4. Питати про вік.

У Південній Кореї при розмові, спочатку ви питаєте вік людини, навіть жінки. Це робиться для того, щоб знати, як формально розмовляти зі співрозмовником.

 

5. Пропонувати дітям вино.

У південній частині Європи немає такого негативного ставлення до алкоголю. Цілком у нормі випити пиво в обідню перерву.

 

6. Сидіти на передньому сидінні таксі.

У деяких місцях це прийнятно, в інших ні, тому краще поцікавитися у водія.

 

7. Жити з батьками.

У багатьох незахідних культурах цілком нормально все життя жити з батьками. Батьки можуть забезпечувати дітей до весілля, а після весілля діти забезпечують батьків.

 

8. Залишати їжу на тарілці.

В деяких місцях, якщо ви з'їдаєте все, що є на тарілці, це означає, що ви не наїлися. Якщо ж ви з'їли недостатньо, це може означати, що вам не сподобалася їжа.

 

9. Чайові.

У багатьох країнах чайові є необов'язковими, в той же час у Північній Америці чайові поширені повсюдно.

 

10. Дзвонити в поліцію, щоб поскаржитися на сусідів по дрібницях.

В Швейцарії це вважається нормою. Якщо сусіди надто шумлять після 22 години, вони можуть очікувати несподіваного візиту поліції.

 

11. Давати клятву на прапорі.

В Європі таку поведінку порахують вельми дивною.

 

12. Залишати дитину в колясці на вулиці, поки ви п'єте каву в кафе.

Хоча така поведінка може здатися необачною, у Данії це цілком нормально.

 

13. Стояти в черзі.

У більшій частині світу стояти в черзі не прийнято.

 

14. Триматися за руки.

Чоловіки можуть триматися за руки, і це нормально в арабській культурі і не пов'язано з нетрадиційною орієнтацією. У багатьох західних країнах така поведінка є ознакою того, що люди перебувають у романтичних стосунках.

 

15. Дякувати водієві при виході з автобуса.

В Ірландії така поведінка настільки міцно вкоренилася, що коли в автобусах додали другі двері для виходу, люди все одно користувалися передніми дверима.

 

16. Викидати сміття на підлогу.

Не дивуйтеся, якщо будете спостерігати подібне в іспанських пабах.

 

17. Кликати офіціанта звуком поцілунку.

В таких країнах, як Бірма, саме так підкликають офіціанта.

 

18. Сієста.

У південній Європі практично всі магазини закриваються на кілька годин опівдні.

 

19. Вказувати одним пальцем.

Це вважається грубим у багатьох місцях, тому краще показувати двома пальцями.

 

20. Плямкати і сьорбати.

У деяких частинах Азії, якщо ви не сьорбаете, це означає, що їжа була недостатньо смачною.

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