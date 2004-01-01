Якщо найближчим часом ви збираєтеся у відпустку, може буде не зайвим заглянути в цей список і перевірити деякі поради про те, що не треба робити в певних країнах...

1) Румунія: гра Ерудит.

У 80-ті роки лідер Румунії того часу Ніколає Чаушеску заборонив гру Ерудит (в оригіналі кілька людей змагаються в складанні слів з використанням дерев'яних букв на квадратній дошці). Він назвав гру "підривною" і "злом". Однак викликає сумніви, що він грав саме в цей Ерудит...

2) Північна Корея: блакитні джинси.

Північна Корея вирішила заборонити сині джинси, тому що цей предмет одягу цього кольору асоціюється зі Сполученими Штатами. Добре, нехай будуть чорні джинси, якщо це їх втішить...

3) США: кіндер сюрприз.

Кіндер Сюрприз – це один з найбільш відомих шоколадних виробів по всьому світу. Тим не менш, у США він заборонений, тому що маленька іграшка всередині продукта вважається небезпечною і може викликати удушення. Людей, які їх привозять з інших країн, навіть затримують в аеропорту за "володіння" небезпекою. Заборона була знята в 2013 році.

4) Сінгапур: жувальна гумка.

Влада Сінгапуру встановила заборону не на саму жувальну гумку, а на її продаж. Заборона набула чинності в 1992 році, бо комусь вдалося зупинити систему роботи громадського транспорту з її допомогою. У 2004 році заборона була знята.

5) Китай: подорож у часі.

Мається на увазі заборона в кіно на телебаченні, показувати фільми на цю тематику. Китайські власті упевнені, що подання подорожей у часі в цих форматах може призвести до легковажного зображення важливих історичних подій і фактів.

6) Франція: Red Bull.

Заборона вже знята, але аж до 2008 року енергетичний напій був заборонений в країні через побоювання з приводу таурину, який входить до його складу. Зараз рецепт напою змінено.

7) Іран: чоловічі хвости з волосся.

У 2010 році влада Ірану вирішила заборонити всі чоловічі стрижки в західному стилі. Так що якщо вас раптом спіймають з кінським хвостом на голові, то будьте готові до арешту.

8) Данія: марміт.

Марміт – це коричнева солона паста з яскравим смаком і запахом, у неї доданий смак умами. Взагалі марміт – це побічний продукт процесу виробництва пива. Деяким людям він подобається, інші не переносять його. Судячи з усього, Данія відноситься до другої категорії, так як в цій країні є заборона на даний продукт. Причина? Швидше за все, в пасті занадто багато поганих вітамінів...

9) Північна Корея: сарказм.

Північнокорейський режим заборонив людям своєї країни сарказм, тому при відвідуванні цієї держави будьте обережні з якими-небудь саркастичними коментарями.

10) Малайзія: жовтий одяг.

Носіння жовтого одягу було заборонено в Малайзії в 2011 році, бо уряд йшов у розріз з групою активістів, одяг яких був саме такого кольору, коли вони протестували проти законів про вибори.

11) Бурунді: біг.

Поки фізичне навантаження для більшості - це хороша річ, в Бурунді заборонили біг в 2014 році. Тоді президент П'єр Нкурунзиза (Pierre Nkurunziza) зрозумів, що група людей, яка займалась пробіжкою, була використана в якості прикриття підривної діяльності.

Закон настільки суворий, що його недотримання може призвести до довічного ув'язнення, проте це відноситься тільки до груп, одиночних бігунів це не стосується.

12) Німеччина: паливо не може закінчитися.

Люди не можуть дозволити, щоб в їх автомобілях закінчилося паливо, якщо вони їдуть по німецькому автобану. Справу ускладнює той факт, що ви не можете вийти з автомобіля для дозаправки на автобані, так як ходьба по автобану також заборонена законом.

13) Італія: шльопанці.

Носіння шльопанець на італійському острові Капрі є незаконним через шум, який створює взуття. Отже, що ж носити на пляжі? Крокси? Ні, спасибі!

14) Канада: дитячі ходунки.

У 2004 році канадські вчені виявили, що використання дитячих ходунків може призвести до черепно-мозкових травм, переломів кісток і навіть до смерті через те, що вони надають дитині быльшу мобільність, ніж ту, яку вона фізіологічно може собі дозволити.

15) Польща: Вінні-Пух.

В Тушино, маленькому містечку, розташованому в центральній Польщі, на ігрових майданчиках заборонено використання образу Вінні-Пуха. Місцева влада стверджує, що він "напівголий і має сумнівну сексуальну орієнтацією", що абсолютно не підходить для дітей.

16) Іспанія: смерть.

У маленькому андалузькому місті Ланхароне в певний період часу було незаконно вмирати. У містечку чисельністю 4000 жителів всі повинні були залишатися живими, поки уряд не купить землю для нового кладовища.

17) Австралія: пилосос.

У Мельбурні займатися прибиранням пилососом з 22.00 до 07.00 у будні та з 22.00 до 09.00 у вихідні дні є порушенням закону. Якщо вам раптом знадобиться опівночі терміново прибрати свій будинок, краще не робіть цього!

18) Франція: кетчуп.

У Франції заборонили використовувати кетчуп в кафетеріях шкіл і коледжів, тому що, як було заявлено, надмірне застосування цього продукту губить смак французької кухні, а також в ньому міститься дуже велика кількість цукру.

19) Південна Корея: відеоігри після опівночі.

У 2011 році Південна Корея прийняла закон, який забороняє дітям грати в онлайн відеоігри з півночі до шостої ранку. Цей крок був зроблений для рішення такої проблеми, як ігрова залежність. Тим не менш, в 2013 уряд вніс поправку в закон. Тепер заборона може бути знята за батьківським запитом.

20) США: хаггіс.

Хаггіс – це національне шотландське блюдо з баранячих тельбухів. В США вам не вдасться поласувати хаггисом, який готується в тому числі і з баранячих легенів. Цей продукт заборонений в США вже більше 40 років з міркувань безпеки, але шотландцям це навряд чи подобається.

21) Туркменістан: спів під фонограму.

Заборона співу під фонограму набула чинності в 2005 році, щоб зберегти справжню культуру країни. Це не єдина заборона подібного роду. У країні заборонені навіть опера і балет, так як вони визнані непотрібними.

22) Австралія: заміна лампочки розжарювання.

У Вікторії, одному з найбільш густонаселених штатів Австралії, поміняти лампочку самостійно є незаконною, якщо тільки ви не кваліфікований електрик.

23) Великобританія: смерть в парламенті.

Людям не дозволяється вмирати в будівлі парламенту, тому що таким чином їх можуть поховати за рахунок держави. В ході опитування, проведеного в 2008 році, закон був визнаний найабсурднішим за всю історію Великобританії.

24) Японія: танці в столичних клубах.

Столиця Японії Токіо славиться своїм нічним життям, однак, після півночі людям не можна танцювати в нічних клубах. Закон був введений в 1948 році і діє донині.