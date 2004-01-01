Деталі
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 Якщо найближчим часом ви збираєтеся у відпустку, може буде не зайвим заглянути в цей список і перевірити деякі поради про те, що не треба робити в певних країнах...

 

1) Румунія: гра Ерудит.

У 80-ті роки лідер Румунії того часу Ніколає Чаушеску заборонив гру Ерудит (в оригіналі кілька людей змагаються в складанні слів з використанням дерев'яних букв на квадратній дошці). Він назвав гру "підривною" і "злом". Однак викликає сумніви, що він грав саме в цей Ерудит...

 Цікаві факти

 

 

2) Північна Корея: блакитні джинси.

Північна Корея вирішила заборонити сині джинси, тому що цей предмет одягу цього кольору асоціюється зі Сполученими Штатами. Добре, нехай будуть чорні джинси, якщо це їх втішить...

 Цікаві факти

 

 

3) США: кіндер сюрприз.

Кіндер Сюрприз – це один з найбільш відомих шоколадних виробів по всьому світу. Тим не менш, у США він заборонений, тому що маленька іграшка всередині продукта вважається небезпечною і може викликати удушення. Людей, які їх привозять з інших країн, навіть затримують в аеропорту за "володіння" небезпекою. Заборона була знята в 2013 році.

 Интересные факты

 

4) Сінгапур: жувальна гумка.

Влада Сінгапуру встановила заборону не на саму жувальну гумку, а на її продаж. Заборона набула чинності в 1992 році, бо комусь вдалося зупинити систему роботи громадського транспорту з її допомогою. У 2004 році заборона була знята.

 Интересные факты

 

5) Китай: подорож у часі.

Мається на увазі заборона в кіно на телебаченні, показувати фільми на цю тематику. Китайські власті упевнені, що подання подорожей у часі в цих форматах може призвести до легковажного зображення важливих історичних подій і фактів.

 Интересные факты

 

 

6) Франція: Red Bull.

Заборона вже знята, але аж до 2008 року енергетичний напій був заборонений в країні через побоювання з приводу таурину, який входить до його складу. Зараз рецепт напою змінено.

 Интересные факты

 

 

7) Іран: чоловічі хвости з волосся.

У 2010 році влада Ірану вирішила заборонити всі чоловічі стрижки в західному стилі. Так що якщо вас раптом спіймають з кінським хвостом на голові, то будьте готові до арешту.

 Интересные факты

 

 

8) Данія: марміт.

Марміт – це коричнева солона паста з яскравим смаком і запахом, у неї доданий смак умами. Взагалі марміт – це побічний продукт процесу виробництва пива. Деяким людям він подобається, інші не переносять його. Судячи з усього, Данія відноситься до другої категорії, так як в цій країні є заборона на даний продукт. Причина? Швидше за все, в пасті занадто багато поганих вітамінів...

Интересные факты 

 

 

9) Північна Корея: сарказм.

Північнокорейський режим заборонив людям своєї країни сарказм, тому при відвідуванні цієї держави будьте обережні з якими-небудь саркастичними коментарями.

 Интересные факты

 

 

10) Малайзія: жовтий одяг.

Носіння жовтого одягу було заборонено в Малайзії в 2011 році, бо уряд йшов у розріз з групою активістів, одяг яких був саме такого кольору, коли вони протестували проти законів про вибори.

 Интересные факты

 

 

11) Бурунді: біг.

Поки фізичне навантаження для більшості - це хороша річ, в Бурунді заборонили біг в 2014 році. Тоді президент П'єр Нкурунзиза (Pierre Nkurunziza) зрозумів, що група людей, яка займалась пробіжкою, була використана в якості прикриття підривної діяльності.

Закон настільки суворий, що його недотримання може призвести до довічного ув'язнення, проте це відноситься тільки до груп, одиночних бігунів це не стосується.

 Интересные факты

 

 

12) Німеччина: паливо не може закінчитися.

Люди не можуть дозволити, щоб в їх автомобілях закінчилося паливо, якщо вони їдуть по німецькому автобану. Справу ускладнює той факт, що ви не можете вийти з автомобіля для дозаправки на автобані, так як ходьба по автобану також заборонена законом.

 Интересные факты

 

13) Італія: шльопанці.

Носіння шльопанець на італійському острові Капрі є незаконним через шум, який створює взуття. Отже, що ж носити на пляжі? Крокси? Ні, спасибі!

 Цікаві факти

 

14) Канада: дитячі ходунки.

У 2004 році канадські вчені виявили, що використання дитячих ходунків може призвести до черепно-мозкових травм, переломів кісток і навіть до смерті через те, що вони надають дитині быльшу мобільність, ніж ту, яку вона фізіологічно може собі дозволити.

 Цікаві факти

 

15) Польща: Вінні-Пух.

В Тушино, маленькому містечку, розташованому в центральній Польщі, на ігрових майданчиках заборонено використання образу Вінні-Пуха. Місцева влада стверджує, що він "напівголий і має сумнівну сексуальну орієнтацією", що абсолютно не підходить для дітей.

 Интересные факты

 

 

16) Іспанія: смерть.

У маленькому андалузькому місті Ланхароне в певний період часу було незаконно вмирати. У містечку чисельністю 4000 жителів всі повинні були залишатися живими, поки уряд не купить землю для нового кладовища.

 глупые законы

 

17) Австралія: пилосос.

У Мельбурні займатися прибиранням пилососом з 22.00 до 07.00 у будні та з 22.00 до 09.00 у вихідні дні є порушенням закону. Якщо вам раптом знадобиться опівночі терміново прибрати свій будинок, краще не робіть цього!

глупые законы

 

18) Франція: кетчуп.

У Франції заборонили використовувати кетчуп в кафетеріях шкіл і коледжів, тому що, як було заявлено, надмірне застосування цього продукту губить смак французької кухні, а також в ньому міститься дуже велика кількість цукру.

 глупые законы

 

19) Південна Корея: відеоігри після опівночі.

У 2011 році Південна Корея прийняла закон, який забороняє дітям грати в онлайн відеоігри з півночі до шостої ранку. Цей крок був зроблений для рішення такої проблеми, як ігрова залежність. Тим не менш, в 2013 уряд вніс поправку в закон. Тепер заборона може бути знята за батьківським запитом.

 глупые законы

 

20) США: хаггіс.

Хаггіс – це національне шотландське блюдо з баранячих тельбухів. В США вам не вдасться поласувати хаггисом, який готується в тому числі і з баранячих легенів. Цей продукт заборонений в США вже більше 40 років з міркувань безпеки, але шотландцям це навряд чи подобається.

 глупые законы

 

21) Туркменістан: спів під фонограму.

Заборона співу під фонограму набула чинності в 2005 році, щоб зберегти справжню культуру країни. Це не єдина заборона подібного роду. У країні заборонені навіть опера і балет, так як вони визнані непотрібними.

 глупые законы

 

22) Австралія: заміна лампочки розжарювання.

У Вікторії, одному з найбільш густонаселених штатів Австралії, поміняти лампочку самостійно є незаконною, якщо тільки ви не кваліфікований електрик.

 глупые законы

 

23) Великобританія: смерть в парламенті.

Людям не дозволяється вмирати в будівлі парламенту, тому що таким чином їх можуть поховати за рахунок держави. В ході опитування, проведеного в 2008 році, закон був визнаний найабсурднішим за всю історію Великобританії.

глупые законы

 

24) Японія: танці в столичних клубах.

Столиця Японії Токіо славиться своїм нічним життям, однак, після півночі людям не можна танцювати в нічних клубах. Закон був введений в 1948 році і діє донині.

глупые законы

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