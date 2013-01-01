Нова Зеландія — це не тільки країна, де знімали «Володар Кілець», це ще й одна з найбільш благополучних держав на планеті. Зелені пагорби, безкраї поля, на яких пасуться отари овець, чудова екологія, чисті ріки... Мабуть, ці краї можна заслужено назвати одними з найкрасивіших на Землі.

Цікаві факти про Нову Зеландію.

••• Люди з'явилися на території Нової Зеландії значно пізніше, ніж на більшості інших частин земної кулі. Племена маорі оселилися на цих островах тільки в середині XIII століття.

••• Зараз ця держава – одна з найбільш спокійних і безпечних у світі країн. Крім того, в Новій Зеландії практично відсутня корупція.

••• У Новій Зеландії однією з державних мов є мова жестів.

••• Нова Зеландія має два державних гімни – власний і національний англійський. Королева Великобританії Єлизавета II формально править і територією цих островів – в її обов'язки входить схвалення документів, прийнятих місцевим парламентом.

••• У новозеландському місті Данідін розташована вулиця Болдуін, яка спускається під кутом 38 градусів – такого більше немає ніде в світі.

••• Нова Зеландія першою з усіх країн світу проголосила себе без'ядерною державою – сталося це ще в 1987 році. На практиці це означає, зокрема, що в її територіальні води не можуть входити кораблі на атомній тязі або з ядерною зброєю. На островах також немає жодної АЕС.

••• Навесні 2013 року в Новій Зеландії легалізували одностатеві шлюби.

••• Це острівна держава першою у світі (в 1893 році) зробила виборче право загальним.

••• Нова Зеландія також стала першою країною в світі, де три вищі державні посади займали жінки.

••• Найбільш південною столицею Землі є новозеландське місто Веллінгтон.

••• У прибережних водах Нової Зеландії мешкає «Дельфін Гектора» — найменший представник цього виду.

••• У Новій Зеландії були зняті відомі кінотрилогії «Володар кілець» і «Хоббіт». У державі навіть є окремий міністр, який відповідає за все, пов'язане з цими фільмами.

••• Символом Нової Зеландії вважається безкрилий птах ківі, який не мешкає більше ніде на Землі.

••• Жителям Нової Зеландії дозволено водити машину з 15 років.

••• У Новій Зеландії відбувається до 400 землетрусів на рік.

••• Першою людиною, якій вдалося здійснити сходження на Еверест, був новозеландець Едмунд Хілларі.

••• Новозеландське озеро Таупо розташоване в кратері згаслого вулкана, який став причиною сильного виверження за останні 70 тисяч років (див. цікаві факти про вулкани).

••• Вода місцевого Блакитного озера – одна з найпрозоріших в світі.

••• У Новій Зеландії не водяться змії, великі хижаки, отруйні комахи і комарі. Зате на цих островах мешкає більше видів пінгвінів, ніж де-небудь ще на планеті.

••• Третина території країни – це охоронювані державою національні парки. При вході в більшість з них стоять спреї, якими рекомендується обробити взуття, щоб не занести в парк чужорідні бактерії.

••• Ссавці з'явилися у Новій Зеландії разом з людьми, близько 1000 років тому. До цього моменту цей клас тварин був представлений тільки двома видами кажанів.

••• Географія і клімат Нової Зеландії, незважаючи на її скромні розміри – одні з найрізноманітніших у світі.

••• Тільки в Новій Зеландії мешкає гігантський м'ясоїдний равлик Powelliphanta.

••• У цій країні немає дитячих будинків – сім'ям, які бажають усиновити дитину, часто доводиться чекати роками.

••• Майже на всій території Нової Зеландії заборонено розведення багать.

••• У Новій Зеландії розташовані два найбільших супервулкана, виверження яких знищить Північний острів і заповнить земну атмосферу попелом, на кілька років залишивши планету без сонячного світла. За всю історію людства нічого подібного не відбувалося.

••• Зарплата тренера збірної Нової Зеландії з футболу порівнянна з заробітком рядового бухгалтера або клерка.

••• Хмарочос «Небесна вежа» в Окленді – найвища будова в Південній півкулі.

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