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 Нова Зеландія

Нова Зеландія — це не тільки країна, де знімали «Володар Кілець», це ще й одна з найбільш благополучних держав на планеті. Зелені пагорби, безкраї поля, на яких пасуться отари овець, чудова екологія, чисті ріки... Мабуть, ці краї можна заслужено назвати одними з найкрасивіших на Землі.

 

 

Цікаві факти про Нову Зеландію.

• Люди з'явилися на території Нової Зеландії значно пізніше, ніж на більшості інших частин земної кулі. Племена маорі оселилися на цих островах тільки в середині XIII століття.

• Зараз ця держава – одна з найбільш спокійних і безпечних у світі країн. Крім того, в Новій Зеландії практично відсутня корупція.

• У Новій Зеландії однією з державних мов є мова жестів.

• Нова Зеландія має два державних гімни – власний і національний англійський. Королева Великобританії Єлизавета II формально править і територією цих островів – в її обов'язки входить схвалення документів, прийнятих місцевим парламентом.

• У новозеландському місті Данідін розташована вулиця Болдуін, яка спускається під кутом 38 градусів – такого більше немає ніде в світі.

улица болдуин

• Нова Зеландія першою з усіх країн світу проголосила себе без'ядерною державою – сталося це ще в 1987 році. На практиці це означає, зокрема, що в її територіальні води не можуть входити кораблі на атомній тязі або з ядерною зброєю. На островах також немає жодної АЕС.

• Навесні 2013 року в Новій Зеландії легалізували одностатеві шлюби.

• Це острівна держава першою у світі (в 1893 році) зробила виборче право загальним.

• Нова Зеландія також стала першою країною в світі, де три вищі державні посади займали жінки.

• Найбільш південною столицею Землі є новозеландське місто Веллінгтон.

• У прибережних водах Нової Зеландії мешкає «Дельфін Гектора» — найменший представник цього виду.

дельфін гектора

• У Новій Зеландії були зняті відомі кінотрилогії «Володар кілець» і «Хоббіт». У державі навіть є окремий міністр, який відповідає за все, пов'язане з цими фільмами.

• Символом Нової Зеландії вважається безкрилий птах ківі, який не мешкає більше ніде на Землі.

• Жителям Нової Зеландії дозволено водити машину з 15 років.

• У Новій Зеландії відбувається до 400 землетрусів на рік.

• Першою людиною, якій вдалося здійснити сходження на Еверест, був новозеландець Едмунд Хілларі.

• Новозеландське озеро Таупо розташоване в кратері згаслого вулкана, який став причиною сильного виверження за останні 70 тисяч років (див. цікаві факти про вулкани).

• Вода місцевого Блакитного озера – одна з найпрозоріших в світі.

• У Новій Зеландії не водяться змії, великі хижаки, отруйні комахи і комарі. Зате на цих островах мешкає більше видів пінгвінів, ніж де-небудь ще на планеті.

• Третина території країни – це охоронювані державою національні парки. При вході в більшість з них стоять спреї, якими рекомендується обробити взуття, щоб не занести в парк чужорідні бактерії.

• Ссавці з'явилися у Новій Зеландії разом з людьми, близько 1000 років тому. До цього моменту цей клас тварин був представлений тільки двома видами кажанів.

• Географія і клімат Нової Зеландії, незважаючи на її скромні розміри – одні з найрізноманітніших у світі.

• Тільки в Новій Зеландії мешкає гігантський м'ясоїдний равлик Powelliphanta.

Powelliphanta равлик

• У цій країні немає дитячих будинків – сім'ям, які бажають усиновити дитину, часто доводиться чекати роками.

• Майже на всій території Нової Зеландії заборонено розведення багать.

• У Новій Зеландії розташовані два найбільших супервулкана, виверження яких знищить Північний острів і заповнить земну атмосферу попелом, на кілька років залишивши планету без сонячного світла. За всю історію людства нічого подібного не відбувалося.

• Зарплата тренера збірної Нової Зеландії з футболу порівнянна з заробітком рядового бухгалтера або клерка.

• Хмарочос «Небесна вежа» в Окленді – найвища будова в Південній півкулі.

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