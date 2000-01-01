Мальдівські острови у свідомості багатьох людей є втіленням такого райського куточка, де завжди добре, де привітний теплий океан і білосніжні пляжі. В загальному так і є, а частково ні, але, як би не було, це справді дивне місце...

Цікаві факти про Мальдіви.

••• Перші поселення людей на Мальдівах з'явилися більше п'яти тисяч років тому.

••• До складу архіпелагу входить аж 1190 островів.

••• Відстань між багатьма з Мальдівських островів величезна, так як архіпелаг розтягнувся на значну частину Індійського океану.

••• Більшість островів архіпелагу являють собою крихітні клаптики суші.

••• Мальдівські острови — найменша з країн з мусульманським населенням.

••• Більшість островів архіпелагу мають настільки рівний рельєф, що Мальдіви визнані державою з найплоскішою територією в світі.

••• Найвища точка Мальдів — менше двох з половиною метрів над рівнем моря.

••• Мальдівські острови розташовані як на північ, так і на південь від лінії екватора.

••• Сумарна площа суші всіх Мальдівських островів складає трохи менше трьохсот квадратних кілометрів.

••• На Мальдівах практично відсутні сезонні перепади температур.

••• Місто на Мальдівах всього одне — це столиця країни, Мале.

••• На Мальдівах немає яких-небудь небезпечних для людини отруйних змій та комах.

••• Також тут немає і собак, взагалі — їх утримання на Мальдівах заборонено.

••• У Мальдівських водах мешкають найбільші риби в світі — китові акули. Це абсолютно нешкідливі істоти, так що туристи можуть їх не боятися.

••• На Мальдівах немає наземного громадського транспорту.

••• Населено близько двохсот островів Мальдівського архіпелагу, але майже 90 відсотків населення проживає в столиці.

••• З деяких островів архіпелагу жителі були евакуйовані через підняття рівня світового океану.

••• За межами готелів на Мальдівах немає алкоголю.

••• Місіонерська діяльність на Мальдівських островах знаходиться під строгою забороною.

••• Громадянство Мальдівських островів нерозривно пов'язане з релігією — так говорить мальдівська конституція. Громадянином держави може бути тільки прихильник ісламу.

••• За пошкодження прибережних коралів на Мальдівах передбачений великий штраф. Корали з островів вивозити заборонено.

••• Площа столиці островів, Мале, всього шість квадратних кілометрів.

••• В мальдівських водах мешкає більше двох тисяч видів риб.

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