Багамські острови, або просто Багами, часто представляються людям у вигляді такого собі раю на Землі. З цією думкою важко посперечатися. Розташовані недалеко від узбережжя США, Багами дійсно являють собою райський куточок з прекрасними пляжами, теплим кліматом і буйною рослинністю. Не дивно, що така кількість людей мріє якщо не жити на Багамах, то хоча б побувати там. І знаєте що? Якщо у вас є таке бажання — його безперечно варто здійснити.

Цікаві факти про Багами.

1. Багамський архіпелаг розкинувся на семи сотнях островів, але постійно заселені лише тридцять з них.

2. Місцева валюта — долар, тільки не американський, а багамський. Правда, він все одно прив'язаний до американського долара за курсом 1 до 1.

3. Фактично Багами незалежні з 1973 року, але номінально главою держави є англійська королева.

4. Острів Великий Інагуа, який входить до складу архіпелагу примітний тим, що він є найбільшим місцем проживання рожевих фламінго в світі. Цих дивовижних птахів тут налічується понад п'ятдесять тисяч.

5. Державна мова на Багамах — англійська.

6. Більшість багамців — християни, але релігій в цій країні багато. Є прихильники і вуду, і спіритизму.

7. Своєму фінансовому благополуччю Багами зобов'язані добре розвиненій туристичній сфері та зручному в плані близькості до США географічному місцезнаходженню.

8. На Багамах знаходиться знаменита «блакитна діра», справжнє місце паломництва для дайверів з усього світу.

9. Освіта на Багамах безкоштовна і, що характерно, обов'язкова.

10. Багами — країна дуже багата. Настільки багата, що серед країн західної півкулі вона займає третє місце по цьому параметру.

11. Береги США і Багамських островів розділяє всього півсотні кілометрів.

12. На Багамах буває сніг. Точніше, був. Правда, всього один раз за всю історію спостережень. Сталося це в 1977 році. Окремі сніжинки сипалися з неба, але вони майже відразу розтанули.

13. Приблизно половина жителів Багамських островів користується інтернетом.

14. Багами дуже низько розташовані над рівнем моря, займаючи за цим параметром п'яте з кінця місце у всьому світі.

15. Колись Багами були справжнім притулком піратів (див. факти про піратів).

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