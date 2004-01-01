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 мексика

Мексика – це земля, якій завжди є що запропонувати своїм гостям. Це і пам'ятки, і дивовижна історія, і багата культура. Пропонуємо вашій увазі цікаві факти про Мексику, нехай вони стануть стимулом щоб відвідати цю чудову країну!

 

Цікаві факти про Мексику.

  Слово «Мексика» («Мехіко» в іспанській вимові) означає «у пупі Місяця» – від слів ацтекської мови науатль «Metztli» – «Місяць» та «xictli» – «пуп». Жителі цих земель вимовляли слово як «мешико».

• Однією з найбільш важливих доіспанських цивілізацій Мексики були ольмеки, які жили на цих землях з 1400-х рр. до н.е. до 300-х рр. н. е. Відомі вони в основному завдяки величезним виготовленим з каменю головам, які доступні для огляду в музеях країни.

мексика голова

• Метеорит, який став причиною вимирання динозаврів 65 млн. років тому, впав в місці, де зараз знаходиться місто Чиксулуб – на узбережжі півострова Юкатан. Від удару сформувався кратер діаметром 180 км, нині знаходиться на глибині 600 м. Його виявили у 1981 році працівники компанії «Пемекс», звернули увагу на різку зміну щільності ґрунту на цій глибині.

• Коли іспанський конкістадор Ернан Кортес прибув до мексиканських берегів, його прийняли як бога і піднесли йому священний напій какао.

• Державний прапор Мексики складається з трьох вертикальних смуг: зелена означає надію, біла – єдність і чистоту і червона кров національних героїв. В середині, на білій смузі, зображений золотий орел, який клюює змію.

мексика флаг

  Частина Мексики, відома як півострів Юкатан, описується з часів конкісти. Іспанець запитав у індіанця, як називають це місце, і почув відповідь – «Юкатан». Але він поняття не мав, що тубілець відповів йому: «Я вас не розумію».

  Мексика посідає четверте місце у світі з біологічного розмаїття. На її території можна виявити більше 200 тис. різних видів, що за різними даними становить від 10 до 12 % живих істот, відомих світу. Тут же представлені п'ять видів клімату і 9 з 11 типів екосистем. Мексика тримає першість по кількості рептилій, що мешкають на її території – 707 видів, і займає друге місце по ссавцях (491 вид) і четверте по земноводним (282 види) і рослин (26 тис. видів).

  Трохи більше 77 % видів кактусів, зростаючих в Мексиці, є ендеміками, тобто їх не можна знайти ніде більше в світі.

кактус

  У Мексиці існує щонайменше 50 різних видів агави для виробництва мескалю. Мескаль – старший брат текіли, його стали виготовляти на цих землях задовго до напою, що став тепер символом Мексики.

  Пуансеттія, або молочай красивий, вважається в Мексиці квіткою Різдва, походить саме звідси і названа на честь першого посла США в Мексиці Джоела Робертса Пойнсетта в XIX ст. Його, як лікаря, зацікавили лікувальні властивості рослини.

  Шоло, або Шолоітцкуінтлі, - порода собак, відома як Мексиканський голий собака, її батьківщина – Мексика. Вік породи – більше трьох тисяч років. Стародавні жителі Мексики високо цінували м'ясо цих тварин, вважаючи їх чистим.

Шолоитцкуинтли

  Мексика має другий по довжині кораловий риф, який знаходиться в 200 м від острова Косумель, в штаті Кінтана Роо.

  Столиця Мексики, місто Мехіко, знаходиться в котловані, оточеному вулканами. Два найвідоміших з них – Попокатепетль і Істаксіуатль.

  У Мексиці знаходиться найменший у світі вулкан. Розташований він у місті Пуебла і називається Куескомате. Його висота – всього близько 13 м, на сьогодні він не активний.

  Мехіко – місто з найбільшою кількістю музеїв у світі. Замок Чапультепек, який знаходиться тут і був колись резиденцією губернаторів, – єдиний замок, побудований на всьому Американському континенті.

  На сьогоднішній день Федеральний округ Мехіко – це друга по густоті населення зона світу, він поступається тільки японському Токіо. Тут найбільше в світі споживають питну воду.

мехико

  Мексика, найбільший виробник срібла.

  Найбільш споживаний напій мексиканцями, – ... Ні, не текіла. Це кока-кола.

  У Мексиці курсують близько 60 тис. таксі. Це світовий рекорд.

  У Мексиці налічується 26 місць, визнаних ЮНЕСКО Світовою спадщиною. Це більше, ніж в інших країнах – Єгипті, Греції, Перу та Сполучених Штатах.

мексика

  Мексиканська кухня також визнана Світовою спадщиною. Мексика подарувала світові шоколад, чилі і кукурудзу.

  На південному-сході країни знаходиться місто Катемако – світова столиця чаклунів і відьом. Один раз в рік тут відзначається Ніч Відьом, і на свято з'їжджаються люди з усього світу.

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