Гренландія — величезний холодний острів, і звичайно це все, що про нього знають. Мало кому відомо, що це край небаченої краси — зелена трава, суворі льодовики, пронизливий вітер, намертво скували землю. Кожній людині, небайдужій до природних красот, хоча б раз у житті треба побувати в Гренландії і побачити її своїми очима.

Цікаві факти про Гренландію.

••• Щільність населення в Гренландії — одна з найменших у світі.

••• До 1900 року вважалося, що Гренландія — найпівнічніша точка суші на Землі, але відкриття ще одного острова спростувало цю теорію.

••• Приблизно чотири п'ятих всієї поверхні острова поховані під крижаним щитом.

••• Острів належить Данії і входить в її автономну одиницю - Гренландія.

••• Сповзаючі з гренландських льодовиків айсберги часом відрізняються великими розмірами, виступаючи над водою більш ніж на сотню метрів у висоту.

••• Незважаючи на холодний клімат, в Гренландії мешкає півсотні видів метеликів.

••• Загальна протяжність узбережжя Гренландії становить близько 39 тисяч кілометрів, що можна порівняти з довжиною земного екватора. Така вражаюча цифра вимальовується через те, що гренландські береги порізані величезною кількістю фіордів.

••• Гренландія перекладається як «зелена земля». Таку назву острів отримав, тому що першовідкривачі побачили острів влітку і з того боку, де суцільний крижаний покрив відсутній. Кумедний факт — Ісландія, назва якої означає «крижана земля» — набагато менше схожа на суцільну брилу льоду, ніж Гренландія (див. цікаві факти про Ісландію).

••• Основне населення Гренландії — ескімоси, або, як вони самі себе називають, калааллиты.

••• Гренландія — найбільший у світі острів.

••• У гренландській столиці, Нуук, проживає лише близько 17 тисяч осіб.

••• Найнижча температура, коли-небудь зафіксована в цих краях — мінус 70 градусів.

••• Якщо весь гренландський лід повністю розтане, рівень світового океану підніметься на сім метрів, що загрожує великою екологічною катастрофою.

••• Товщина покриву льоду становить в середньому півтора кілометра.

••• Саме тут знаходиться Якобсхавн, найшвидший у світі льодовик — він рухається зі швидкістю приблизно тридцять метрів в день.

••• Традиційна гренландська кухня складається в основному з варіацій на тему сирої риби.

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