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 гренландия

Гренландія — величезний холодний острів, і звичайно це все, що про нього знають. Мало кому відомо, що це край небаченої краси — зелена трава, суворі льодовики, пронизливий вітер, намертво скували землю. Кожній людині, небайдужій до природних красот, хоча б раз у житті треба побувати в Гренландії і побачити її своїми очима.

 

 

Цікаві факти про Гренландію.

• Щільність населення в Гренландії — одна з найменших у світі.

• До 1900 року вважалося, що Гренландія — найпівнічніша точка суші на Землі, але відкриття ще одного острова спростувало цю теорію.

• Приблизно чотири п'ятих всієї поверхні острова поховані під крижаним щитом.

• Острів належить Данії і входить в її автономну одиницю - Гренландія.

• Сповзаючі з гренландських льодовиків айсберги часом відрізняються великими розмірами, виступаючи над водою більш ніж на сотню метрів у висоту.

гренландия

• Незважаючи на холодний клімат, в Гренландії мешкає півсотні видів метеликів.

• Загальна протяжність узбережжя Гренландії становить близько 39 тисяч кілометрів, що можна порівняти з довжиною земного екватора. Така вражаюча цифра вимальовується через те, що гренландські береги порізані величезною кількістю фіордів.

• Гренландія перекладається як «зелена земля». Таку назву острів отримав, тому що першовідкривачі побачили острів влітку і з того боку, де суцільний крижаний покрив відсутній. Кумедний факт — Ісландія, назва якої означає «крижана земля» — набагато менше схожа на суцільну брилу льоду, ніж Гренландія (див. цікаві факти про Ісландію).

• Основне населення Гренландії — ескімоси, або, як вони самі себе називають, калааллиты.

• Гренландія — найбільший у світі острів.

• У гренландській столиці, Нуук, проживає лише близько 17 тисяч осіб.

гренландия

• Найнижча температура, коли-небудь зафіксована в цих краях — мінус 70 градусів.

• Якщо весь гренландський лід повністю розтане, рівень світового океану підніметься на сім метрів, що загрожує великою екологічною катастрофою.

• Товщина покриву льоду становить в середньому півтора кілометра.

• Саме тут знаходиться Якобсхавн, найшвидший у світі льодовик — він рухається зі швидкістю приблизно тридцять метрів в день.

• Традиційна гренландська кухня складається в основному з варіацій на тему сирої риби.

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