Короткі факти

Досить часто можна почути запитання: Скільки штатів в США? Чому їх рівно стільки, а не більше? Відповіді на всі питання подібного типу Ви знайдете нижче.

Відразу відповімо на головне питання: В США 50 штатів. Це не спеціально обране зручне число штатів, а результат численних історичних подій. Спочатку при оголошенні незалежності Сполучених Штатів, до складу нової держави увійшли 13 колоній надалі перші 13 штатів США. Це були: Вірджинія, Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектікут, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія, Делавер, Меріленд, Північна Кароліна, Південна Кароліна і Джорджія. Далі в результаті війн, покупок і добровільного приєднання були приєднані інші штати.

Кожен штат Америки має свою власну конституцію, законодавчу, виконавчу, судову влади, що іноді є приводом для створення анекдотів.

Трохи статистики:

Найбільшим за площею штатом США є Аляска. (1717854 квадр. км.)

Найменшим за площею штатом США є Род-Айленд. (4005 квадр. км.)

Найбільшим за населенням штатом США є Каліфорнія (36 мільйонів осіб)

Найменшим за населенням штатом США є Вайомінг (пів мільйона осіб)

Всі штати США діляться на більш дрібні адміністративні одиниці - округу, у більшості штатів іменовані - графства. Кількість округів в штаті залежить від його розмірів. Всього в США налічується 3141 округ.

Крім штатів, Америка має особливі території, до яких відноситься Федеральний округ Колумбія, в якому розташовується столиця країни - Вашингтон. Крім округу Колумбія, США мають безліч залежних територій, найвідоміша з яких - Пуерто-Ріко, іноді іменована 51-м штатом США.

Населення.

Населення США станом на квітень 2015 року становило 325,7 мільйона чоловік. За десять років (з 2000 по 2010 роки) населення США збільшилося на 9,7 %.

Щільність населення — 34 особи/км2 (2015). Міське населення — 81,4 % (2014)

Населення США дуже різнопланове за етнічною і національною ознакою, тому США досить обґрунтовано називають нацією іммігрантів — з 1790 по 1994 рр. в країну прибуло з Європи, Латинської Америки, Азії та Африки майже 64 млн іммігрантів.

Список штатів США за кількістю жителів:

Список штатів США, у порядку зменшення чисельності населення. Дані подано станом на 2015 рік в мільйонах чоловік.

1 Каліфорнія (California) 39,144,818

2 Техас (Texas) 27,469,114

3 Флорида (Florida) 20,271,272

4 Нью-Йорк (New York) 19,795,791

5 Іллінойс (Illinois) 12,859,995

6 Пенсільванія (Pennsylvania) 12,802,503

7 Огайо (Ohio) 11,613,423

8 Джорджія (Georgia) 10,214,860

9 Північна Кароліна (North Carolina) 10,042,802

10 Мічиган (Michigan) 9,922,576

11 Нью-Джерсі (New Jersey) 8,958,013

12 Вірджинія (Virginia) 8,382,993

13 Вашингтон (Washington) 7,170,351

14 Арізона (Arizona) 6,828,065

15 Массачусетс (Massachusetts) 6,794,422

16 Індіана (Indiana) 6,619,680

17 Теннессі (Tennessee) 6,600,299

18 Міссурі (Missouri) 6,083,672

19 Меріленд (Maryland) 6,006,401

20 Вісконсін (Wisconsin) 5,771,337

21 Міннесота (Minnesota) 5,489,594

22 Колорадо (Colorado) 5,456,574

23 Південна Кароліна (South Carolina) 4,896,146

24 Алабама (Alabama) 4,858,979

25 Луїзіана (Louisiana) 4,670,724

26 Кентуккі (Kentucky) 4,425,092

27 Орегон (Oregon) 4,028,977

28 Оклахома (Oklahoma) 3,911,338

29 Коннектикут (Connecticut) 3,590,886

— Пуерто-Ріко 3,474,182

30 Айова (Iowa) 3,123,899

31 Юта (Utah) 2,995,919

32 Міссісіпі (Mississippi) 2,992,333

33 Арканзас (Arkansas) 2,978,204

34 Канзас (Kansas) 2,911,641

35 Невада (Nevada) 2,890,845

36 Нью-Мексико (New Mexico) 2,085,109

37 Небраска (Nebraska) 1,896,190

38 Західна Вірджинія (Western Virginia) 1,844,128

39 Айдахо (Idaho) 1,654,930

40 Гаваї (Hawaii) 1,431,603

41 Нью-Гемпшир (New Hampshire) 1,330,608

42 Мен (Maine) 1,329,328

43 Род-Айленд (Rhode Island) 1,056,298

44 Монтана (Montana) 1,032,949

45 Делавер (Delaware) 945,934

46 Південна Дакота (South Dacota) 858,469

47 Північна Дакота (North Dacota) 756,927

48 Аляска (Alaska) 738,432

— Округ Колумбія (District of Columbia) 672,228

49 Вермонт (Vermont) 626,042

50 Вайомінг (Wyoming) 586,107

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