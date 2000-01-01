Короткі факти

Досить часто можна почути запитання: Скільки штатів в США? Чому їх рівно стільки, а не більше? Відповіді на всі питання подібного типу Ви знайдете нижче.
Відразу відповімо на головне питання: В США 50 штатів. Це не спеціально обране зручне число штатів, а результат численних історичних подій. Спочатку при оголошенні незалежності Сполучених Штатів, до складу нової держави увійшли 13 колоній надалі перші 13 штатів США. Це були: Вірджинія, Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектікут, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія, Делавер, Меріленд, Північна Кароліна, Південна Кароліна і Джорджія. Далі в результаті війн, покупок і добровільного приєднання були приєднані інші штати.
Кожен штат Америки має свою власну конституцію, законодавчу, виконавчу, судову влади, що іноді є приводом для створення анекдотів.
Трохи статистики:
Найбільшим за площею штатом США є Аляска. (1717854 квадр. км.)
Найменшим за площею штатом США є Род-Айленд. (4005 квадр. км.)
Найбільшим за населенням штатом США є Каліфорнія (36 мільйонів осіб)
Найменшим за населенням штатом США є Вайомінг (пів мільйона осіб)
Всі штати США діляться на більш дрібні адміністративні одиниці - округу, у більшості штатів іменовані - графства. Кількість округів в штаті залежить від його розмірів. Всього в США налічується 3141 округ.
Крім штатів, Америка має особливі території, до яких відноситься Федеральний округ Колумбія, в якому розташовується столиця країни - Вашингтон. Крім округу Колумбія, США мають безліч залежних територій, найвідоміша з яких - Пуерто-Ріко, іноді іменована 51-м штатом США.
Населення.
Населення США станом на квітень 2015 року становило 325,7 мільйона чоловік. За десять років (з 2000 по 2010 роки) населення США збільшилося на 9,7 %.
Щільність населення — 34 особи/км2 (2015). Міське населення — 81,4 % (2014)
Населення США дуже різнопланове за етнічною і національною ознакою, тому США досить обґрунтовано називають нацією іммігрантів — з 1790 по 1994 рр. в країну прибуло з Європи, Латинської Америки, Азії та Африки майже 64 млн іммігрантів.
Список штатів США за кількістю жителів:
Список штатів США, у порядку зменшення чисельності населення. Дані подано станом на 2015 рік в мільйонах чоловік.
1 Каліфорнія (California) 39,144,818
2 Техас (Texas) 27,469,114
3 Флорида (Florida) 20,271,272
4 Нью-Йорк (New York) 19,795,791
5 Іллінойс (Illinois) 12,859,995
6 Пенсільванія (Pennsylvania) 12,802,503
7 Огайо (Ohio) 11,613,423
8 Джорджія (Georgia) 10,214,860
9 Північна Кароліна (North Carolina) 10,042,802
10 Мічиган (Michigan) 9,922,576
11 Нью-Джерсі (New Jersey) 8,958,013
12 Вірджинія (Virginia) 8,382,993
13 Вашингтон (Washington) 7,170,351
14 Арізона (Arizona) 6,828,065
15 Массачусетс (Massachusetts) 6,794,422
16 Індіана (Indiana) 6,619,680
17 Теннессі (Tennessee) 6,600,299
18 Міссурі (Missouri) 6,083,672
19 Меріленд (Maryland) 6,006,401
20 Вісконсін (Wisconsin) 5,771,337
21 Міннесота (Minnesota) 5,489,594
22 Колорадо (Colorado) 5,456,574
23 Південна Кароліна (South Carolina) 4,896,146
24 Алабама (Alabama) 4,858,979
25 Луїзіана (Louisiana) 4,670,724
26 Кентуккі (Kentucky) 4,425,092
27 Орегон (Oregon) 4,028,977
28 Оклахома (Oklahoma) 3,911,338
29 Коннектикут (Connecticut) 3,590,886
— Пуерто-Ріко 3,474,182
30 Айова (Iowa) 3,123,899
31 Юта (Utah) 2,995,919
32 Міссісіпі (Mississippi) 2,992,333
33 Арканзас (Arkansas) 2,978,204
34 Канзас (Kansas) 2,911,641
35 Невада (Nevada) 2,890,845
36 Нью-Мексико (New Mexico) 2,085,109
37 Небраска (Nebraska) 1,896,190
38 Західна Вірджинія (Western Virginia) 1,844,128
39 Айдахо (Idaho) 1,654,930
40 Гаваї (Hawaii) 1,431,603
41 Нью-Гемпшир (New Hampshire) 1,330,608
42 Мен (Maine) 1,329,328
43 Род-Айленд (Rhode Island) 1,056,298
44 Монтана (Montana) 1,032,949
45 Делавер (Delaware) 945,934
46 Південна Дакота (South Dacota) 858,469
47 Північна Дакота (North Dacota) 756,927
48 Аляска (Alaska) 738,432
— Округ Колумбія (District of Columbia) 672,228
49 Вермонт (Vermont) 626,042
50 Вайомінг (Wyoming) 586,107
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